https://sputnik-georgia.ru/20210824/vybory-v-gruzii-2021-registratsiyu-proshli-chetyre-kandidata-v-mery-tbilisi-258565111.html

Выборы в Грузии 2021: регистрацию прошли четыре кандидата в мэры Тбилиси

Выборы в Грузии 2021: регистрацию прошли четыре кандидата в мэры Тбилиси

"Грузинская мечта" и "Единое национальное движение" пока не зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов Каху Каладзе и Нику Мелия соответственно 24.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-24T21:24+0400

2021-08-24T21:24+0400

2021-08-24T21:24+0400

местные выборы в грузии 2021

выборы мэра тбилиси

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. ЦИК Грузии уже зарегистрировал четырех кандидатов в мэры Тбилиси, говорится на сайте Центральной избирательной комиссии.Выборы мэра Тбилиси пройдут 2 октября. Регистрация кандидатов завершится 8 сентября.По данным ЦИК на сегодняшний день регистрацию уже прошли: Анна Долидзе от партии " Для народа", Георгий Гачечиладзе от "Партии зеленых", Аринзе Ричард Огбунуджу от партии "Наша единая Грузия" и Теймураз Бобохидзе от партии "Мамули".Главные партии – участники выборов "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и "Единое национальное движение" пока не зарегистрировали своих кандидатов Каху Каладзе и Нику Мелия в ЦИК. Не регистрировала пока своего кандидата Анну Бибилашвили и партия "Лело для Грузии".Ожидается, что своего кандидата представит и партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии".Для победы кандидат должен набрать более половины голосов жителей Тбилиси, которые придут на выборы.Ожидается, что главная борьба за пост мэра развернется между Каладзе и Мелия. Однако, будет ли второй тур выборов эксперты сказать пока затрудняются.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210823/Partiya-Lelo-opredelilas-s-kandidatami-v-mery-Tbilisi-i-Sakrebulo-252655798.html

https://sputnik-georgia.ru/20210723/Kakha-Kaladze-sam-oplachivaet-svoyu-reklamnuyu-kampaniyu---meriya-Tbilisi-252403841.html

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выборы мэра тбилиси