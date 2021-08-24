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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия
Местные выборы в Грузии 2021
https://sputnik-georgia.ru/20210824/vybory-v-gruzii-2021-registratsiyu-proshli-chetyre-kandidata-v-mery-tbilisi-258565111.html
Выборы в Грузии 2021: регистрацию прошли четыре кандидата в мэры Тбилиси
Выборы в Грузии 2021: регистрацию прошли четыре кандидата в мэры Тбилиси
"Грузинская мечта" и "Единое национальное движение" пока не зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов Каху Каладзе и Нику Мелия соответственно 24.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-24T21:24+0400
2021-08-24T21:24+0400
местные выборы в грузии 2021
выборы мэра тбилиси
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. ЦИК Грузии уже зарегистрировал четырех кандидатов в мэры Тбилиси, говорится на сайте Центральной избирательной комиссии.Выборы мэра Тбилиси пройдут 2 октября. Регистрация кандидатов завершится 8 сентября.По данным ЦИК на сегодняшний день регистрацию уже прошли: Анна Долидзе от партии " Для народа", Георгий Гачечиладзе от "Партии зеленых", Аринзе Ричард Огбунуджу от партии "Наша единая Грузия" и Теймураз Бобохидзе от партии "Мамули".Главные партии – участники выборов "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и "Единое национальное движение" пока не зарегистрировали своих кандидатов Каху Каладзе и Нику Мелия в ЦИК. Не регистрировала пока своего кандидата Анну Бибилашвили и партия "Лело для Грузии".Ожидается, что своего кандидата представит и партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии".Для победы кандидат должен набрать более половины голосов жителей Тбилиси, которые придут на выборы.Ожидается, что главная борьба за пост мэра развернется между Каладзе и Мелия. Однако, будет ли второй тур выборов эксперты сказать пока затрудняются.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210823/Partiya-Lelo-opredelilas-s-kandidatami-v-mery-Tbilisi-i-Sakrebulo-252655798.html
https://sputnik-georgia.ru/20210723/Kakha-Kaladze-sam-oplachivaet-svoyu-reklamnuyu-kampaniyu---meriya-Tbilisi-252403841.html
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выборы мэра тбилиси

Выборы в Грузии 2021: регистрацию прошли четыре кандидата в мэры Тбилиси

21:24 24.08.2021
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© Sputnik / Alexander ImedashviliКаха Каладзе - избирательный плакат "Грузинской мечты" у главного офиса партии
Каха Каладзе - избирательный плакат Грузинской мечты у главного офиса партии - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
"Грузинская мечта" и "Единое национальное движение" пока не зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов Каху Каладзе и Нику Мелия соответственно
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. ЦИК Грузии уже зарегистрировал четырех кандидатов в мэры Тбилиси, говорится на сайте Центральной избирательной комиссии.
Выборы мэра Тбилиси пройдут 2 октября. Регистрация кандидатов завершится 8 сентября.
Партия Лело для Грузии представила Анну Бибилашвили кандидатом в мэры столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2021
Местные выборы в Грузии 2021
Партия "Лело" определилась с кандидатами в мэры Тбилиси и сакребуло
Вчера, 22:56
327
По данным ЦИК на сегодняшний день регистрацию уже прошли: Анна Долидзе от партии " Для народа", Георгий Гачечиладзе от "Партии зеленых", Аринзе Ричард Огбунуджу от партии "Наша единая Грузия" и Теймураз Бобохидзе от партии "Мамули".
Главные партии – участники выборов "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и "Единое национальное движение" пока не зарегистрировали своих кандидатов Каху Каладзе и Нику Мелия в ЦИК. Не регистрировала пока своего кандидата Анну Бибилашвили и партия "Лело для Грузии".
Каха Каладзе перед выборами - Sputnik Грузия, 1920, 23.07.2021
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23 июля, 16:11
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Ожидается, что своего кандидата представит и партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии".
Для победы кандидат должен набрать более половины голосов жителей Тбилиси, которые придут на выборы.
Ожидается, что главная борьба за пост мэра развернется между Каладзе и Мелия. Однако, будет ли второй тур выборов эксперты сказать пока затрудняются.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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