https://sputnik-georgia.ru/20210825/arzamasova-i-averbukh-vybrali-dlya-syna-korolevskoe-imya-258598563.html

Арзамасова и Авербух выбрали для сына королевское имя

Арзамасова и Авербух выбрали для сына королевское имя

Звезда "папиных дочек" впервые стала мамой - актриса родила сына и дала ему королевское имя 25.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-25T13:19+0400

2021-08-25T13:19+0400

2021-08-25T13:19+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

илья авербух

елизавета арзамасова

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Лев - именно это королевское имя выбрала для своего новорожденного сына пара актрисы Лизы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха. Об этом актриса рассказала в Instagram.Звездная чета несколько дней хранила в тайне имя первенца. И вот, наконец-то, Арзамасова поделилась трогательным фото с ножкой малыша и написала: "Ну а теперь знакомьтесь ближе: Наш Лев Ильич! Лёвушка".Это первый общий ребенок в семье 47-летнего Ильи Авербуха и 26-летней Лизы Арзамасовой. До того, как стать родителями, знаменитости встречались несколько лет, просто никому не рассказывали о чувствах. Поженилась пара 20 декабря 2020 года.Читайте также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

илья авербух, елизавета арзамасова