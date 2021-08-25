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https://sputnik-georgia.ru/20210825/arzamasova-i-averbukh-vybrali-dlya-syna-korolevskoe-imya-258598563.html
Арзамасова и Авербух выбрали для сына королевское имя
Арзамасова и Авербух выбрали для сына королевское имя
Звезда "папиных дочек" впервые стала мамой - актриса родила сына и дала ему королевское имя 25.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-25T13:19+0400
2021-08-25T13:19+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
илья авербух
елизавета арзамасова
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Лев - именно это королевское имя выбрала для своего новорожденного сына пара актрисы Лизы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха. Об этом актриса рассказала в Instagram.Звездная чета несколько дней хранила в тайне имя первенца. И вот, наконец-то, Арзамасова поделилась трогательным фото с ножкой малыша и написала: "Ну а теперь знакомьтесь ближе: Наш Лев Ильич! Лёвушка".Это первый общий ребенок в семье 47-летнего Ильи Авербуха и 26-летней Лизы Арзамасовой. До того, как стать родителями, знаменитости встречались несколько лет, просто никому не рассказывали о чувствах. Поженилась пара 20 декабря 2020 года.Читайте также:
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Арзамасова и Авербух выбрали для сына королевское имя

13:19 25.08.2021
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктриса Елизавета Арзамасова
Актриса Елизавета Арзамасова - Sputnik Грузия, 1920, 25.08.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Звезда "папиных дочек" впервые стала мамой - актриса родила сына и дала ему королевское имя
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Лев - именно это королевское имя выбрала для своего новорожденного сына пара актрисы Лизы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха. Об этом актриса рассказала в Instagram.
Звездная чета несколько дней хранила в тайне имя первенца. И вот, наконец-то, Арзамасова поделилась трогательным фото с ножкой малыша и написала: "Ну а теперь знакомьтесь ближе: Наш Лев Ильич! Лёвушка".
Это первый общий ребенок в семье 47-летнего Ильи Авербуха и 26-летней Лизы Арзамасовой. До того, как стать родителями, знаменитости встречались несколько лет, просто никому не рассказывали о чувствах. Поженилась пара 20 декабря 2020 года.
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