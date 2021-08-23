https://sputnik-georgia.ru/20210823/Mama-doma-Ilya-Averbukh-so-starshim-synom-vstretili-Lizu-Arzamasovu-iz-roddoma-252649540.html

Мама дома: Илья Авербух со старшим сыном встретили Лизу Арзамасову из роддома

Мама дома: Илья Авербух со старшим сыном встретили Лизу Арзамасову из роддома

Теперь новоиспеченным родителям предстоят нелегкие деньки, а поклонники звездной пары будут ждать первого фото малыша 23.08.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 авг - Sputnik. Российская актриса Лиза Арзамасова вернулась домой после родов – встретили ее супруг Илья Авербух и его старший сын.В сторис молодая мама опубликовала кадры того, как супруг встретил ее в клинике и повез домой.Пара пока не решила, как назовет ребенка, зато не скрывают эмоции от того, насколько счастливы от появления малыша.Лиза также выложила фото, где она, Илья Авербух и его старший сын стоят в обнимку. А сама мама держит на руках сына."Муж вернулся с победой из Нижнего Новгорода! Теперь все вместе - Домой!" - написала под фото Арзамасова.14 августа Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали родителями первого общего ребенка. Арзамасова поделилась снимком из больничной палаты, поблагодарив всех за поздравления и добрые слова.Читайте также:Лиза Арзамасова показала первое фото после родов и рассказала о первенцеНа маму или папу: В Сети обсуждают, на кого похож ребенок Снигирь и ЦыгановаСкоро станет мамой? Настю Каменских заподозрили в беременностиХодченкова в шикарном платье спровоцировала слухи о беременности

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шоу-бизнес, новости, елизавета арзамасова , илья авербух