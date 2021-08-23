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https://sputnik-georgia.ru/20210823/Mama-doma-Ilya-Averbukh-so-starshim-synom-vstretili-Lizu-Arzamasovu-iz-roddoma-252649540.html
Мама дома: Илья Авербух со старшим сыном встретили Лизу Арзамасову из роддома
Мама дома: Илья Авербух со старшим сыном встретили Лизу Арзамасову из роддома
Теперь новоиспеченным родителям предстоят нелегкие деньки, а поклонники звездной пары будут ждать первого фото малыша 23.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-23T12:33+0400
2021-08-23T11:58+0400
шоу-бизнес
новости
елизавета арзамасова
илья авербух
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 23 авг - Sputnik. Российская актриса Лиза Арзамасова вернулась домой после родов – встретили ее супруг Илья Авербух и его старший сын.В сторис молодая мама опубликовала кадры того, как супруг встретил ее в клинике и повез домой.Пара пока не решила, как назовет ребенка, зато не скрывают эмоции от того, насколько счастливы от появления малыша.Лиза также выложила фото, где она, Илья Авербух и его старший сын стоят в обнимку. А сама мама держит на руках сына."Муж вернулся с победой из Нижнего Новгорода! Теперь все вместе - Домой!" - написала под фото Арзамасова.14 августа Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали родителями первого общего ребенка. Арзамасова поделилась снимком из больничной палаты, поблагодарив всех за поздравления и добрые слова.Читайте также:Лиза Арзамасова показала первое фото после родов и рассказала о первенцеНа маму или папу: В Сети обсуждают, на кого похож ребенок Снигирь и ЦыгановаСкоро станет мамой? Настю Каменских заподозрили в беременностиХодченкова в шикарном платье спровоцировала слухи о беременности
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шоу-бизнес, новости, елизавета арзамасова , илья авербух

Мама дома: Илья Авербух со старшим сыном встретили Лизу Арзамасову из роддома

12:33 23.08.2021
10969
© photo: Sputnik / Nina Zotina / Перейти в фотобанкАктриса Лиза Арзамасова
Актриса Лиза Арзамасова - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2021
© photo: Sputnik / Nina Zotina
/
Перейти в фотобанк
Теперь новоиспеченным родителям предстоят нелегкие деньки, а поклонники звездной пары будут ждать первого фото малыша
ТБИЛИСИ, 23 авг - Sputnik. Российская актриса Лиза Арзамасова вернулась домой после родов – встретили ее супруг Илья Авербух и его старший сын.
В сторис молодая мама опубликовала кадры того, как супруг встретил ее в клинике и повез домой.
Пара пока не решила, как назовет ребенка, зато не скрывают эмоции от того, насколько счастливы от появления малыша.
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Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)

Лиза также выложила фото, где она, Илья Авербух и его старший сын стоят в обнимку. А сама мама держит на руках сына.
"Муж вернулся с победой из Нижнего Новгорода! Теперь все вместе - Домой!" - написала под фото Арзамасова.
14 августа Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали родителями первого общего ребенка. Арзамасова поделилась снимком из больничной палаты, поблагодарив всех за поздравления и добрые слова.

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