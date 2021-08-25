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https://sputnik-georgia.ru/20210825/eto-lyubov-tina-kunaki-opublikovala-novye-foto-s-kasselem-v-chest-godovschiny-svadby-258606143.html
Это любовь: Тина Кунаки опубликовала новые фото с Касселем в честь годовщины свадьбы
Это любовь: Тина Кунаки опубликовала новые фото с Касселем в честь годовщины свадьбы
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Актер Венсан Кассель и модель Тина Кунаки отметили третью годовщину свадьбы - в связи с этим событием Кунаки опубликовала серию... 25.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-25T15:58+0400
2021-08-25T15:58+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
тина кунаки
венсан кассель
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Актер Венсан Кассель и модель Тина Кунаки отметили третью годовщину свадьбы - в связи с этим событием Кунаки опубликовала серию трогательных снимков.Тина Кунаки выложила архивные фотографии в своем Instagram, поздравив своего супруга с годовщиной. На фото они обнимают друг друга. "Самое любимое место на всей земле", — подписала пост Кунаки.Венсан Кассель и Тина Кунаки поженились 24 августа 2018 года во Франции после трехлетнего романа. Меньше, чем через год у пару родилась дочь – Амазони. Родители не показывают свою дочь, скрывают от общественности.Что касается Касселя, то у него есть еще две дочери от Моники Беллучии – 16-летняя Дева и 11-летняя Леони. Дочери часто проводят время с отцом и его новой семьей.Читайте также:
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тина кунаки, венсан кассель

Это любовь: Тина Кунаки опубликовала новые фото с Касселем в честь годовщины свадьбы

15:58 25.08.2021
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71-й Каннский международный кинофестиваль. День пятый - Sputnik Грузия, 1920, 25.08.2021
© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Актер Венсан Кассель и модель Тина Кунаки отметили третью годовщину свадьбы - в связи с этим событием Кунаки опубликовала серию трогательных снимков.
Тина Кунаки выложила архивные фотографии в своем Instagram, поздравив своего супруга с годовщиной. На фото они обнимают друг друга. "Самое любимое место на всей земле", — подписала пост Кунаки.
Венсан Кассель и Тина Кунаки поженились 24 августа 2018 года во Франции после трехлетнего романа. Меньше, чем через год у пару родилась дочь – Амазони. Родители не показывают свою дочь, скрывают от общественности.
Что касается Касселя, то у него есть еще две дочери от Моники Беллучии – 16-летняя Дева и 11-летняя Леони. Дочери часто проводят время с отцом и его новой семьей.
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