https://sputnik-georgia.ru/20210825/eto-lyubov-tina-kunaki-opublikovala-novye-foto-s-kasselem-v-chest-godovschiny-svadby-258606143.html

Это любовь: Тина Кунаки опубликовала новые фото с Касселем в честь годовщины свадьбы

Это любовь: Тина Кунаки опубликовала новые фото с Касселем в честь годовщины свадьбы

ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Актер Венсан Кассель и модель Тина Кунаки отметили третью годовщину свадьбы - в связи с этим событием Кунаки опубликовала серию... 25.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-25T15:58+0400

2021-08-25T15:58+0400

2021-08-25T15:58+0400

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тина кунаки

венсан кассель

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Актер Венсан Кассель и модель Тина Кунаки отметили третью годовщину свадьбы - в связи с этим событием Кунаки опубликовала серию трогательных снимков.Тина Кунаки выложила архивные фотографии в своем Instagram, поздравив своего супруга с годовщиной. На фото они обнимают друг друга. "Самое любимое место на всей земле", — подписала пост Кунаки.Венсан Кассель и Тина Кунаки поженились 24 августа 2018 года во Франции после трехлетнего романа. Меньше, чем через год у пару родилась дочь – Амазони. Родители не показывают свою дочь, скрывают от общественности.Что касается Касселя, то у него есть еще две дочери от Моники Беллучии – 16-летняя Дева и 11-летняя Леони. Дочери часто проводят время с отцом и его новой семьей.Читайте также:

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тина кунаки, венсан кассель