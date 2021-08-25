https://sputnik-georgia.ru/20210825/gruziyu-opyat-tryaset-258596529.html

Грузию трясет!

Грузию трясет!

Август 2021 запомнится в Грузии серией землетрясений у села Самеба - это в 150 км от Тбилиси. За месяц в общей сложности произошло более десятка землетрясений... 25.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-25T12:48+0400

2021-08-25T12:48+0400

2021-08-25T12:48+0400

карикатуры

землетрясение

землетрясения в грузии

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Странно, но сейсмологи видят в этом положительный момент: якобы высвобождение энергии происходит не путем разрушительных толчков - и это уже хорошо. Но, увы, не все так гладко в стране. Кроме землетрясений, август также принес рекордные цифры по заражаемости COVID-19. И темпы распространения коронавируса пока не снижаются. Родители школьников в шоке - учеба, похоже, вновь станет дистанционной. А это, мягко говоря, нелегко!

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

карикатуры, землетрясение, землетрясения в грузии, инфографика