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Грузию трясет!
Грузию трясет!
Август 2021 запомнится в Грузии серией землетрясений у села Самеба - это в 150 км от Тбилиси. За месяц в общей сложности произошло более десятка землетрясений... 25.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-25T12:48+0400
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карикатуры
землетрясение
землетрясения в грузии
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Странно, но сейсмологи видят в этом положительный момент: якобы высвобождение энергии происходит не путем разрушительных толчков - и это уже хорошо. Но, увы, не все так гладко в стране. Кроме землетрясений, август также принес рекордные цифры по заражаемости COVID-19. И темпы распространения коронавируса пока не снижаются. Родители школьников в шоке - учеба, похоже, вновь станет дистанционной. А это, мягко говоря, нелегко!
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карикатуры, землетрясение, землетрясения в грузии, инфографика

Грузию трясет!

12:48 25.08.2021
527
Август 2021 запомнится в Грузии серией землетрясений у села Самеба - это в 150 км от Тбилиси. За месяц в общей сложности произошло более десятка землетрясений и часто толчки были сильно ощутимы.
Грузию трясет! - Sputnik Грузия
Странно, но сейсмологи видят в этом положительный момент: якобы высвобождение энергии происходит не путем разрушительных толчков - и это уже хорошо.
Но, увы, не все так гладко в стране. Кроме землетрясений, август также принес рекордные цифры по заражаемости COVID-19.
И темпы распространения коронавируса пока не снижаются. Родители школьников в шоке - учеба, похоже, вновь станет дистанционной. А это, мягко говоря, нелегко!
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