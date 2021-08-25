https://sputnik-georgia.ru/20210825/kak-dve-kapli-vody-manizha-pokazala-svoyu-mamu-i-porazila-set-258608692.html

"Как две капли воды": Манижа показала свою маму и поразила Сеть

"Как две капли воды": Манижа показала свою маму и поразила Сеть

Звезда "Евровидения-2021" решила познакомить фанатов с главной женщиной в своей жизни и вызвала фурор на конкурсе "Новая волна" 25.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-25T17:33+0400

2021-08-25T17:33+0400

2021-08-25T17:39+0400

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манижа

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Российская певица Манижа приятно удивила Сеть: звезда появилась на дорожке конкурса "Новая волна" вместе со своей моложавой мамой. Манижа приехала на "Новую волну" вместе с главной женщиной в своей жизни - мамой Наджибой Усмановой. Для выхода в свет певица выбрала серебристо-серый костюм со змеиным принтом. А родительница звезды предстала в легком платье с цветочным рисунком. Поклонники были шокированы, когда увидели звезду "Евровидения": Манижа оказалась копией мамы, несмотря на то, что Наджиба - блондинка. "На красную дорожку только с Ма. Как мы вам?" - спросила 30-летняя исполнительница, показав фото, где нежно обнимает маму и позирует на фотозоне конкурса. "Как две капли воды"; "Мама такая молодая и красивая"; "Манижа, теперь я понимаю, в кого ты такая"; "Будто сверстницы"; "Мама прекрасно выглядит"; "Так трогательно, что пришла с мамой"; Спасибо маме за такой талант"; "Манижа молодец. Хорошая дочка", - прокомментировали воодушевленные подписчики. Читайте также:

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манижа