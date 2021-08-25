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https://sputnik-georgia.ru/20210825/kak-dve-kapli-vody-manizha-pokazala-svoyu-mamu-i-porazila-set-258608692.html
"Как две капли воды": Манижа показала свою маму и поразила Сеть
"Как две капли воды": Манижа показала свою маму и поразила Сеть
Звезда "Евровидения-2021" решила познакомить фанатов с главной женщиной в своей жизни и вызвала фурор на конкурсе "Новая волна" 25.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-25T17:33+0400
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шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Российская певица Манижа приятно удивила Сеть: звезда появилась на дорожке конкурса "Новая волна" вместе со своей моложавой мамой. Манижа приехала на "Новую волну" вместе с главной женщиной в своей жизни - мамой Наджибой Усмановой. Для выхода в свет певица выбрала серебристо-серый костюм со змеиным принтом. А родительница звезды предстала в легком платье с цветочным рисунком. Поклонники были шокированы, когда увидели звезду "Евровидения": Манижа оказалась копией мамы, несмотря на то, что Наджиба - блондинка. "На красную дорожку только с Ма. Как мы вам?" - спросила 30-летняя исполнительница, показав фото, где нежно обнимает маму и позирует на фотозоне конкурса. "Как две капли воды"; "Мама такая молодая и красивая"; "Манижа, теперь я понимаю, в кого ты такая"; "Будто сверстницы"; "Мама прекрасно выглядит"; "Так трогательно, что пришла с мамой"; Спасибо маме за такой талант"; "Манижа молодец. Хорошая дочка", - прокомментировали воодушевленные подписчики. Читайте также:
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"Как две капли воды": Манижа показала свою маму и поразила Сеть

17:33 25.08.2021 (обновлено: 17:39 25.08.2021)
278
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевица Манижа
Певица Манижа - Sputnik Грузия, 1920, 25.08.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Звезда "Евровидения-2021" решила познакомить фанатов с главной женщиной в своей жизни и вызвала фурор на конкурсе "Новая волна"
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Российская певица Манижа приятно удивила Сеть: звезда появилась на дорожке конкурса "Новая волна" вместе со своей моложавой мамой.
Манижа приехала на "Новую волну" вместе с главной женщиной в своей жизни - мамой Наджибой Усмановой. Для выхода в свет певица выбрала серебристо-серый костюм со змеиным принтом. А родительница звезды предстала в легком платье с цветочным рисунком.
Поклонники были шокированы, когда увидели звезду "Евровидения": Манижа оказалась копией мамы, несмотря на то, что Наджиба - блондинка.
"На красную дорожку только с Ма. Как мы вам?" - спросила 30-летняя исполнительница, показав фото, где нежно обнимает маму и позирует на фотозоне конкурса.
"Как две капли воды"; "Мама такая молодая и красивая"; "Манижа, теперь я понимаю, в кого ты такая"; "Будто сверстницы"; "Мама прекрасно выглядит"; "Так трогательно, что пришла с мамой"; Спасибо маме за такой талант"; "Манижа молодец. Хорошая дочка", - прокомментировали воодушевленные подписчики.
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