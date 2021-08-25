https://sputnik-georgia.ru/20210825/kane-uest-podal-dokumenty-na-smenu-imeni-kak-teper-ego-zovut-258600939.html

Канье Уэст подал документы на смену имени: как теперь его зовут?

Канье Уэст подал документы на смену имени: как теперь его зовут?

Видно, 44-летняя знаменитость после громкого расставания с Ким Кардашьян и неудавшегося романа с Ириной Шейк решил начать жизнь с чистого листа 25.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-25T13:58+0400

2021-08-25T13:58+0400

2021-08-25T13:58+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

ким кардашьян

ирина шейк

канье уэст

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/0a/248943597_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_34df40815f434bc1af9f480b7f3e92b4.jpg

ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Американский хип-хоп исполнитель и бизнесмен Канье Уэст подал официальную заявку на смену имени.Канье направил документы в суд Лос-Анджелеса, попросив судью изменить его имя Канье Омари Уэст на короткое Йе (Ye). Аргументировал свое намерение Уэст личными причинами.Впрочем, такие странные желания по поводу смены имени в жизни Канье далеко не первые. В 2018 году он уже писал в своем Twitter, что теперь он известен как Йе. Йе — давнее прозвище рэпера, которое, к слову, несет в себе религиозный подтекст. Как-то Канье говорил, что это слово часто встречается в Библии и значит "ты". Ye также называется его альбом 2018 года.Любопытно, что, когда Ким подавала документы на развод, она оставила себе двойную фамилию Кардашьян-Уэст, а четверо детей пары носят фамилию музыканта.По информации портала TMZ, судя по всему, судья все же подпишет документы и одобрит заявку Уэста, поскольку причин для отказа нет. По законам Калифорнии судья обычно одобряет смену имени, если она не совершается для осуществления мошеннической деятельности или других махинаций.Читайте также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_KA

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ким кардашьян, ирина шейк, канье уэст