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https://sputnik-georgia.ru/20210825/kane-uest-podal-dokumenty-na-smenu-imeni-kak-teper-ego-zovut-258600939.html
Канье Уэст подал документы на смену имени: как теперь его зовут?
Канье Уэст подал документы на смену имени: как теперь его зовут?
Видно, 44-летняя знаменитость после громкого расставания с Ким Кардашьян и неудавшегося романа с Ириной Шейк решил начать жизнь с чистого листа 25.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-25T13:58+0400
2021-08-25T13:58+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ким кардашьян
ирина шейк
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Американский хип-хоп исполнитель и бизнесмен Канье Уэст подал официальную заявку на смену имени.Канье направил документы в суд Лос-Анджелеса, попросив судью изменить его имя Канье Омари Уэст на короткое Йе (Ye). Аргументировал свое намерение Уэст личными причинами.Впрочем, такие странные желания по поводу смены имени в жизни Канье далеко не первые. В 2018 году он уже писал в своем Twitter, что теперь он известен как Йе. Йе — давнее прозвище рэпера, которое, к слову, несет в себе религиозный подтекст. Как-то Канье говорил, что это слово часто встречается в Библии и значит "ты". Ye также называется его альбом 2018 года.Любопытно, что, когда Ким подавала документы на развод, она оставила себе двойную фамилию Кардашьян-Уэст, а четверо детей пары носят фамилию музыканта.По информации портала TMZ, судя по всему, судья все же подпишет документы и одобрит заявку Уэста, поскольку причин для отказа нет. По законам Калифорнии судья обычно одобряет смену имени, если она не совершается для осуществления мошеннической деятельности или других махинаций.Читайте также:
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ким кардашьян, ирина шейк, канье уэст

Канье Уэст подал документы на смену имени: как теперь его зовут?

13:58 25.08.2021
232
© AP Photo / Chris PizzelloКанье Уэст
Канье Уэст - Sputnik Грузия, 1920, 25.08.2021
© AP Photo / Chris Pizzello
Видно, 44-летняя знаменитость после громкого расставания с Ким Кардашьян и неудавшегося романа с Ириной Шейк решил начать жизнь с чистого листа
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Американский хип-хоп исполнитель и бизнесмен Канье Уэст подал официальную заявку на смену имени.
Канье направил документы в суд Лос-Анджелеса, попросив судью изменить его имя Канье Омари Уэст на короткое Йе (Ye). Аргументировал свое намерение Уэст личными причинами.
Впрочем, такие странные желания по поводу смены имени в жизни Канье далеко не первые. В 2018 году он уже писал в своем Twitter, что теперь он известен как Йе.
Йе — давнее прозвище рэпера, которое, к слову, несет в себе религиозный подтекст. Как-то Канье говорил, что это слово часто встречается в Библии и значит "ты". Ye также называется его альбом 2018 года.
Любопытно, что, когда Ким подавала документы на развод, она оставила себе двойную фамилию Кардашьян-Уэст, а четверо детей пары носят фамилию музыканта.
По информации портала TMZ, судя по всему, судья все же подпишет документы и одобрит заявку Уэста, поскольку причин для отказа нет. По законам Калифорнии судья обычно одобряет смену имени, если она не совершается для осуществления мошеннической деятельности или других махинаций.
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