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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210825/koronavirus-u-pozhilykh-mozhet-uskoryat-degenerativnye-protsessy---vrach-258572474.html
Коронавирус у пожилых может ускорять дегенеративные процессы - врач
Коронавирус у пожилых может ускорять дегенеративные процессы - врач
У людей старшего возраста проблемы с нервной системой после перенесенного ковида могут ускорять развитие дегенеративных процессов 25.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-25T10:23+0400
2021-08-25T10:39+0400
четвертая волна
ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. У пожилых людей, заболевших COVID-19, вирус может провоцировать или ускорять развитие дегенеративных процессов в нервной системе.Об этом РИА Новости рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."У людей старшего возраста проблемы с нервной системой после перенесенного ковида могут затягиваться и провоцировать или ускорять развитие дегенеративных процессов в нервной системе. Такая ситуация наблюдалась у пожилых людей и после перенесенного гриппа", - сказала Пшеничная.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210825/vaktsina-johnson--johnson-budet-dostupna-v-gruzii-v-sentyabre----258572098.html
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ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году

Коронавирус у пожилых может ускорять дегенеративные процессы - врач

10:23 25.08.2021 (обновлено: 10:39 25.08.2021)
382
© Government of GeorgiaЭпидемия коронавируса - пожилой человек в маске
Эпидемия коронавируса - пожилой человек в маске - Sputnik Грузия, 1920, 25.08.2021
© Government of Georgia
У людей старшего возраста проблемы с нервной системой после перенесенного ковида могут ускорять развитие дегенеративных процессов
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. У пожилых людей, заболевших COVID-19, вирус может провоцировать или ускорять развитие дегенеративных процессов в нервной системе.
Об этом РИА Новости рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Вакцина Johnson & Johnson's - Sputnik Грузия, 1920, 25.08.2021
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"У людей старшего возраста проблемы с нервной системой после перенесенного ковида могут затягиваться и провоцировать или ускорять развитие дегенеративных процессов в нервной системе. Такая ситуация наблюдалась у пожилых людей и после перенесенного гриппа", - сказала Пшеничная.
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