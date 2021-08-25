https://sputnik-georgia.ru/20210825/koronavirus-u-pozhilykh-mozhet-uskoryat-degenerativnye-protsessy---vrach-258572474.html

Коронавирус у пожилых может ускорять дегенеративные процессы - врач

Коронавирус у пожилых может ускорять дегенеративные процессы - врач

У людей старшего возраста проблемы с нервной системой после перенесенного ковида могут ускорять развитие дегенеративных процессов 25.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-25T10:23+0400

2021-08-25T10:23+0400

2021-08-25T10:39+0400

четвертая волна

ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. У пожилых людей, заболевших COVID-19, вирус может провоцировать или ускорять развитие дегенеративных процессов в нервной системе.Об этом РИА Новости рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."У людей старшего возраста проблемы с нервной системой после перенесенного ковида могут затягиваться и провоцировать или ускорять развитие дегенеративных процессов в нервной системе. Такая ситуация наблюдалась у пожилых людей и после перенесенного гриппа", - сказала Пшеничная.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году