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Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210825/vaktsina-johnson--johnson-budet-dostupna-v-gruzii-v-sentyabre----258572098.html
Вакцина Johnson & Johnson будет доступна в Грузии в сентябре
Вакцина Johnson & Johnson будет доступна в Грузии в сентябре
В отличие от других препаратов, вакцину Johnson & Johnson делают всего один раз, то есть достаточна одной ее доза 25.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-25T10:11+0400
2021-08-25T10:24+0400
четвертая волна
коронавирус covid-2019
в грузии началась вакцинация от коронавируса
ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Грузия в сентябре получит 50 тысяч доз вакцины против коронавируса компании Johnson &amp; Johnson, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Вакцина будет передана стране с помощью правительства Германии, отметил эпидемиолог в эфире телекомпании "ТВ-Пирвели".Вакцину Johnson &amp; Johnson делают всего один раз, то есть, в отличие от других препаратов, достаточна одной ее доза.Вакцина Johnson &amp; Johnson против коронавируса прошла обширные клинические испытания, результаты которых проверили Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (Food and Drug Administration, FDA) и другие эксперты. Было доказано, что вакцина безопасна и обеспечивает очень эффективную защиту человека от тяжелых форм заболевания COVID-19, госпитализации и смерти.На данный момент в Грузии доступны вакцины Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac.Как работает вакцина Johnson &amp; Johnson?В организм человека вводится безвредный аденовирус (вирус обычной простуды, измененный так, чтобы он не размножался и не вызывал заболевания) с геном вируса, вызывающего коронавирус. Этот ген содержит инструкции по производству шиповидного белка, который находится на поверхности вируса, вызывающего коронавирус. Организм человека производит шиповидный белок, но не производит самого вируса. Производимые белки производят антитела. Если вирус, вызывающий COVID-19, попадет в организм, антитела распознают и уничтожат вирус, защищая человека от заболевания.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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коронавирус covid-2019, в грузии началась вакцинация от коронавируса, ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году

Вакцина Johnson & Johnson будет доступна в Грузии в сентябре

10:11 25.08.2021 (обновлено: 10:24 25.08.2021)
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© AFP / JOSEPH PREZIOSO Вакцина Johnson & Johnson's
Вакцина Johnson & Johnson's - Sputnik Грузия, 1920, 25.08.2021
© AFP / JOSEPH PREZIOSO
В отличие от других препаратов, вакцину Johnson & Johnson делают всего один раз, то есть достаточна одной ее доза
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Грузия в сентябре получит 50 тысяч доз вакцины против коронавируса компании Johnson & Johnson, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
Вакцина будет передана стране с помощью правительства Германии, отметил эпидемиолог в эфире телекомпании "ТВ-Пирвели".
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Вакцину Johnson & Johnson делают всего один раз, то есть, в отличие от других препаратов, достаточна одной ее доза.
Вакцина Johnson & Johnson против коронавируса прошла обширные клинические испытания, результаты которых проверили Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (Food and Drug Administration, FDA) и другие эксперты. Было доказано, что вакцина безопасна и обеспечивает очень эффективную защиту человека от тяжелых форм заболевания COVID-19, госпитализации и смерти.
На данный момент в Грузии доступны вакцины Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac.

Как работает вакцина Johnson & Johnson?

В организм человека вводится безвредный аденовирус (вирус обычной простуды, измененный так, чтобы он не размножался и не вызывал заболевания) с геном вируса, вызывающего коронавирус. Этот ген содержит инструкции по производству шиповидного белка, который находится на поверхности вируса, вызывающего коронавирус. Организм человека производит шиповидный белок, но не производит самого вируса. Производимые белки производят антитела. Если вирус, вызывающий COVID-19, попадет в организм, антитела распознают и уничтожат вирус, защищая человека от заболевания.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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