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"Крымская платформа" как попытка создать антироссийский плацдарм
"Крымская платформа" как попытка создать антироссийский плацдарм
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Участие Грузии в "Крымской платформе" накаляет ее отношения с Россией, заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия лидер... 25.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-25T11:44+0400
2021-08-25T13:22+0400
политика грузии
грузино-российские отношения
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Участие Грузии в "Крымской платформе" накаляет ее отношения с Россией, заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия лидер оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Давид Тархан-Моурави.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсудили вопрос "возвращения" контроля над Крымом. Грузинская делегация во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили приняла участие в саммите вместе с представителями более 40 стран. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти"."Понятно, что здесь попытка создать какой-то анти-плацдарм. В данном случае, антироссийский плацдарм. Но любое наше участие в таких вопросах только накаляет наши отношения с Россией. Зачем нам это нужно?!" - говорит Тархан-Моурави.Сама "Крымская платформа", считает политик, в принципе, ничего не может сделать. Это просто попытка увеличения напряжения, нагнетания обстановки, в которой Грузии нельзя участвовать, считает политик."Нам не нужно участие в вопросах, которые нас не касаются. Нам нужно искать с Россией чистосердечных справедливых отношений. В общем, поездка туда - это инициатива США, а не желание местных властей", - заключил он.Кто за этим стоитЛидер "Альянса патриотов" уверен, что за "Крымской платформой" стоит госдепартамент США.По словам политика, Грузия не может самостоятельно справиться даже с региональными проблемами."Возьмем, к примеру, Турцию. Понятно, что мы живем в периоде, когда нам все время объясняют, что Турция наш стратегический союзник, исторический друг. Ну это глупость абсолютная, мы все это понимаем. За последние тысячу лет, каждые 18,5-19 лет, Грузия теряла территорию в пользу Турции, и это был результат турецкой агрессии. И турецкий геноцид – это геноцид всех, а не только армян. Это геноцид курдов, болгар, сирийцев, грузин. И сейчас мы наблюдаем очень активную турецкую экспансию в Аджарии. И даже вот с этим вызовом мы не сможем справиться самостоятельно. Поэтому нам нужно стремиться к сотрудничеству с Россией, а не к вражде", - сказал Тархан-Моурави.Влияние США"Посмотрите, в какой реальности мы живем, - рассуждает политик. - Мы написали открытое письмо президенту России. Был очень положительный ответ Кремля. И первым на этот ответ сделала комментарий посол США. Это абсурд какой-то. Но сам факт, что в нашей стране посол США вместо правительства, государства кому-то дает какие-то ответы и комментирует что-то, уже говорит о том, что мы американская страна, находимся в рабском состоянии".Тархан-Моураваи уверен, что нынешняя власть Грузии , которая подчинена США, просто создает иллюзию, что она как-то пытается урегулировать отношения с Россией. Но она пытается играть в шахматы с американцами, русскими, европейцами, со всеми, и везде проигрывает эту игру, утверждает политик."Нельзя играть в шахматы и выиграть, если не ты играешь, а за тебя переставляют фигуры представители государственного департамента", - отметил он.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений,. Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров члена Совфеда РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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политика грузии, грузино-российские отношения

"Крымская платформа" как попытка создать антироссийский плацдарм

11:44 25.08.2021 (обновлено: 13:22 25.08.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliДавид Тархан-Моурави
Давид Тархан-Моурави - Sputnik Грузия, 1920, 25.08.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Участие Грузии в "Крымской платформе" накаляет ее отношения с Россией, заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия лидер оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Давид Тархан-Моурави.
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсудили вопрос "возвращения" контроля над Крымом. Грузинская делегация во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили приняла участие в саммите вместе с представителями более 40 стран. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
Представитель МИД РФ Мария Захарова - Sputnik Грузия, 1920, 22.08.2021
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"Понятно, что здесь попытка создать какой-то анти-плацдарм. В данном случае, антироссийский плацдарм. Но любое наше участие в таких вопросах только накаляет наши отношения с Россией. Зачем нам это нужно?!" - говорит Тархан-Моурави.
Сама "Крымская платформа", считает политик, в принципе, ничего не может сделать. Это просто попытка увеличения напряжения, нагнетания обстановки, в которой Грузии нельзя участвовать, считает политик.
"Нам не нужно участие в вопросах, которые нас не касаются. Нам нужно искать с Россией чистосердечных справедливых отношений. В общем, поездка туда - это инициатива США, а не желание местных властей", - заключил он.

Кто за этим стоит

Лидер "Альянса патриотов" уверен, что за "Крымской платформой" стоит госдепартамент США.

"Грузия никакой вклад не может внести в этот вопрос, ни с каких позиций. В этом вопросе мы не можем сыграть никакую роль. И ничего мы не получим, кроме плохого. Мы получим очередной виток вражды. Причем мы пытаемся враждовать со страной, с которой у нас нет никаких сил враждовать. Но, самое главное, это никак не входит в наши интересы", - считает Тархан-Моурави.

По словам политика, Грузия не может самостоятельно справиться даже с региональными проблемами.
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"Возьмем, к примеру, Турцию. Понятно, что мы живем в периоде, когда нам все время объясняют, что Турция наш стратегический союзник, исторический друг. Ну это глупость абсолютная, мы все это понимаем. За последние тысячу лет, каждые 18,5-19 лет, Грузия теряла территорию в пользу Турции, и это был результат турецкой агрессии. И турецкий геноцид – это геноцид всех, а не только армян. Это геноцид курдов, болгар, сирийцев, грузин. И сейчас мы наблюдаем очень активную турецкую экспансию в Аджарии. И даже вот с этим вызовом мы не сможем справиться самостоятельно. Поэтому нам нужно стремиться к сотрудничеству с Россией, а не к вражде", - сказал Тархан-Моурави.

Влияние США

"Посмотрите, в какой реальности мы живем, - рассуждает политик. - Мы написали открытое письмо президенту России. Был очень положительный ответ Кремля. И первым на этот ответ сделала комментарий посол США. Это абсурд какой-то. Но сам факт, что в нашей стране посол США вместо правительства, государства кому-то дает какие-то ответы и комментирует что-то, уже говорит о том, что мы американская страна, находимся в рабском состоянии".
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Тархан-Моураваи уверен, что нынешняя власть Грузии , которая подчинена США, просто создает иллюзию, что она как-то пытается урегулировать отношения с Россией. Но она пытается играть в шахматы с американцами, русскими, европейцами, со всеми, и везде проигрывает эту игру, утверждает политик.
"Нельзя играть в шахматы и выиграть, если не ты играешь, а за тебя переставляют фигуры представители государственного департамента", - отметил он.

"Грузия прямого отношения к Крыму и "Крымской платформе" не имеет. Сейчас политические силы в Грузии, в основном проамериканские, пытаются провести какую-то параллель между Сухуми, Цхинвали и Крымом. Но это абсолютная глупость. Ни с точки зрения исторической, географической, экономической, политической или социальной. Да и ни с какой-либо точки зрения, невозможно провести параллели между этими городами", - сказал Тархан-Моурави.

Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений,. Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров члена Совфеда РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.
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