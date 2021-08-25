https://sputnik-georgia.ru/20210825/krymskaya-platforma-kak-popytka-sozdat-antirossiyskiy-platsdarm-258574213.html

"Крымская платформа" как попытка создать антироссийский плацдарм

"Крымская платформа" как попытка создать антироссийский плацдарм

ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Участие Грузии в "Крымской платформе" накаляет ее отношения с Россией, заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия лидер... 25.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-25T11:44+0400

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политика грузии

грузино-российские отношения

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Участие Грузии в "Крымской платформе" накаляет ее отношения с Россией, заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия лидер оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Давид Тархан-Моурави.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсудили вопрос "возвращения" контроля над Крымом. Грузинская делегация во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили приняла участие в саммите вместе с представителями более 40 стран. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти"."Понятно, что здесь попытка создать какой-то анти-плацдарм. В данном случае, антироссийский плацдарм. Но любое наше участие в таких вопросах только накаляет наши отношения с Россией. Зачем нам это нужно?!" - говорит Тархан-Моурави.Сама "Крымская платформа", считает политик, в принципе, ничего не может сделать. Это просто попытка увеличения напряжения, нагнетания обстановки, в которой Грузии нельзя участвовать, считает политик."Нам не нужно участие в вопросах, которые нас не касаются. Нам нужно искать с Россией чистосердечных справедливых отношений. В общем, поездка туда - это инициатива США, а не желание местных властей", - заключил он.Кто за этим стоитЛидер "Альянса патриотов" уверен, что за "Крымской платформой" стоит госдепартамент США.По словам политика, Грузия не может самостоятельно справиться даже с региональными проблемами."Возьмем, к примеру, Турцию. Понятно, что мы живем в периоде, когда нам все время объясняют, что Турция наш стратегический союзник, исторический друг. Ну это глупость абсолютная, мы все это понимаем. За последние тысячу лет, каждые 18,5-19 лет, Грузия теряла территорию в пользу Турции, и это был результат турецкой агрессии. И турецкий геноцид – это геноцид всех, а не только армян. Это геноцид курдов, болгар, сирийцев, грузин. И сейчас мы наблюдаем очень активную турецкую экспансию в Аджарии. И даже вот с этим вызовом мы не сможем справиться самостоятельно. Поэтому нам нужно стремиться к сотрудничеству с Россией, а не к вражде", - сказал Тархан-Моурави.Влияние США"Посмотрите, в какой реальности мы живем, - рассуждает политик. - Мы написали открытое письмо президенту России. Был очень положительный ответ Кремля. И первым на этот ответ сделала комментарий посол США. Это абсурд какой-то. Но сам факт, что в нашей стране посол США вместо правительства, государства кому-то дает какие-то ответы и комментирует что-то, уже говорит о том, что мы американская страна, находимся в рабском состоянии".Тархан-Моураваи уверен, что нынешняя власть Грузии , которая подчинена США, просто создает иллюзию, что она как-то пытается урегулировать отношения с Россией. Но она пытается играть в шахматы с американцами, русскими, европейцами, со всеми, и везде проигрывает эту игру, утверждает политик."Нельзя играть в шахматы и выиграть, если не ты играешь, а за тебя переставляют фигуры представители государственного департамента", - отметил он.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений,. Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров члена Совфеда РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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политика грузии, грузино-российские отношения