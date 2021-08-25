https://sputnik-georgia.ru/20210825/krymskaya-platforma-kak-popytka-sozdat-antirossiyskiy-platsdarm-258574213.html
"Крымская платформа" как попытка создать антироссийский плацдарм
"Крымская платформа" как попытка создать антироссийский плацдарм
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Участие Грузии в "Крымской платформе" накаляет ее отношения с Россией, заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия лидер... 25.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-25T11:44+0400
2021-08-25T11:44+0400
2021-08-25T13:22+0400
политика грузии
грузино-российские отношения
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Участие Грузии в "Крымской платформе" накаляет ее отношения с Россией, заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия лидер оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Давид Тархан-Моурави.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсудили вопрос "возвращения" контроля над Крымом. Грузинская делегация во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили приняла участие в саммите вместе с представителями более 40 стран. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти"."Понятно, что здесь попытка создать какой-то анти-плацдарм. В данном случае, антироссийский плацдарм. Но любое наше участие в таких вопросах только накаляет наши отношения с Россией. Зачем нам это нужно?!" - говорит Тархан-Моурави.Сама "Крымская платформа", считает политик, в принципе, ничего не может сделать. Это просто попытка увеличения напряжения, нагнетания обстановки, в которой Грузии нельзя участвовать, считает политик."Нам не нужно участие в вопросах, которые нас не касаются. Нам нужно искать с Россией чистосердечных справедливых отношений. В общем, поездка туда - это инициатива США, а не желание местных властей", - заключил он.Кто за этим стоитЛидер "Альянса патриотов" уверен, что за "Крымской платформой" стоит госдепартамент США.По словам политика, Грузия не может самостоятельно справиться даже с региональными проблемами."Возьмем, к примеру, Турцию. Понятно, что мы живем в периоде, когда нам все время объясняют, что Турция наш стратегический союзник, исторический друг. Ну это глупость абсолютная, мы все это понимаем. За последние тысячу лет, каждые 18,5-19 лет, Грузия теряла территорию в пользу Турции, и это был результат турецкой агрессии. И турецкий геноцид – это геноцид всех, а не только армян. Это геноцид курдов, болгар, сирийцев, грузин. И сейчас мы наблюдаем очень активную турецкую экспансию в Аджарии. И даже вот с этим вызовом мы не сможем справиться самостоятельно. Поэтому нам нужно стремиться к сотрудничеству с Россией, а не к вражде", - сказал Тархан-Моурави.Влияние США"Посмотрите, в какой реальности мы живем, - рассуждает политик. - Мы написали открытое письмо президенту России. Был очень положительный ответ Кремля. И первым на этот ответ сделала комментарий посол США. Это абсурд какой-то. Но сам факт, что в нашей стране посол США вместо правительства, государства кому-то дает какие-то ответы и комментирует что-то, уже говорит о том, что мы американская страна, находимся в рабском состоянии".Тархан-Моураваи уверен, что нынешняя власть Грузии , которая подчинена США, просто создает иллюзию, что она как-то пытается урегулировать отношения с Россией. Но она пытается играть в шахматы с американцами, русскими, европейцами, со всеми, и везде проигрывает эту игру, утверждает политик."Нельзя играть в шахматы и выиграть, если не ты играешь, а за тебя переставляют фигуры представители государственного департамента", - отметил он.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений,. Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров члена Совфеда РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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политика грузии, грузино-российские отношения
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik.
Участие Грузии в "Крымской платформе" накаляет ее отношения с Россией, заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия
лидер оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Давид Тархан-Моурави.
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсудили вопрос "возвращения" контроля над Крымом. Грузинская делегация во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили приняла участие в саммите вместе с представителями более 40 стран. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
"Понятно, что здесь попытка создать какой-то анти-плацдарм. В данном случае, антироссийский плацдарм. Но любое наше участие в таких вопросах только накаляет наши отношения с Россией. Зачем нам это нужно?!" - говорит Тархан-Моурави.
Сама "Крымская платформа", считает политик, в принципе, ничего не может сделать. Это просто попытка увеличения напряжения, нагнетания обстановки, в которой Грузии нельзя участвовать, считает политик.
"Нам не нужно участие в вопросах, которые нас не касаются. Нам нужно искать с Россией чистосердечных справедливых отношений. В общем, поездка туда - это инициатива США, а не желание местных властей", - заключил он.
Кто за этим стоит
Лидер "Альянса патриотов" уверен, что за "Крымской платформой" стоит госдепартамент США.
"Грузия никакой вклад не может внести в этот вопрос, ни с каких позиций. В этом вопросе мы не можем сыграть никакую роль. И ничего мы не получим, кроме плохого. Мы получим очередной виток вражды. Причем мы пытаемся враждовать со страной, с которой у нас нет никаких сил враждовать. Но, самое главное, это никак не входит в наши интересы", - считает Тархан-Моурави.
По словам политика, Грузия не может самостоятельно справиться даже с региональными проблемами.
"Возьмем, к примеру, Турцию. Понятно, что мы живем в периоде, когда нам все время объясняют, что Турция наш стратегический союзник, исторический друг. Ну это глупость абсолютная, мы все это понимаем. За последние тысячу лет, каждые 18,5-19 лет, Грузия теряла территорию в пользу Турции, и это был результат турецкой агрессии. И турецкий геноцид – это геноцид всех, а не только армян. Это геноцид курдов, болгар, сирийцев, грузин. И сейчас мы наблюдаем очень активную турецкую экспансию в Аджарии. И даже вот с этим вызовом мы не сможем справиться самостоятельно. Поэтому нам нужно стремиться к сотрудничеству с Россией, а не к вражде", - сказал Тархан-Моурави.
Влияние США
"Посмотрите, в какой реальности мы живем, - рассуждает политик. - Мы написали открытое письмо президенту России. Был очень положительный ответ Кремля. И первым на этот ответ сделала комментарий посол США. Это абсурд какой-то. Но сам факт, что в нашей стране посол США вместо правительства, государства кому-то дает какие-то ответы и комментирует что-то, уже говорит о том, что мы американская страна, находимся в рабском состоянии".
Тархан-Моураваи уверен, что нынешняя власть Грузии , которая подчинена США, просто создает иллюзию, что она как-то пытается урегулировать отношения с Россией. Но она пытается играть в шахматы с американцами, русскими, европейцами, со всеми, и везде проигрывает эту игру, утверждает политик.
"Нельзя играть в шахматы и выиграть, если не ты играешь, а за тебя переставляют фигуры представители государственного департамента", - отметил он.
"Грузия прямого отношения к Крыму и "Крымской платформе" не имеет. Сейчас политические силы в Грузии, в основном проамериканские, пытаются провести какую-то параллель между Сухуми, Цхинвали и Крымом. Но это абсолютная глупость. Ни с точки зрения исторической, географической, экономической, политической или социальной. Да и ни с какой-либо точки зрения, невозможно провести параллели между этими городами", - сказал Тархан-Моурави.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений,. Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров члена Совфеда РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.
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