https://sputnik-georgia.ru/20210825/kurs-lari-dollar-258568770.html

Курс лари на среду – 3,1191 GEL/$1

Курс лари на среду – 3,1191 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0011 лари по отношению к доллару 25.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-25T09:20+0400

2021-08-25T09:20+0400

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 25 августа в размере 3,1191 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0011 лари по отношению к доллару.Читайте также:Экономист назвал причины стабилизации курса грузинской валютыБизнес-ассоциация Грузии: у лари есть потенциал для дальнейшего укрепленияПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210820/Natsbank-Gruzii-vpervye-s-aprelya-prodal-valyutu-na-auktsione-252635930.html

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

курс лари к доллару на сегодня в грузии