https://sputnik-georgia.ru/20210825/liberalizm-po-gruzinski-i-po-suschestvu-ili-kak-privykli-vyzhivat-gruziny-258569934.html

Либерализм по-грузински и по существу, или Как привыкли выживать грузины

Либерализм по-грузински и по существу, или Как привыкли выживать грузины

Что привело к девальвации в грузинском – и не только грузинском – общественном сознании такого понятия как либеральные ценности? У колумниста Sputnik свое... 25.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-25T09:36+0400

2021-08-25T09:36+0400

2021-08-25T09:36+0400

колумнисты

политика

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Честно говоря, еще буквально пару недель назад трудно было вообразить, как легко, оказывается, обратить в пыль годами насаждавшиеся извне социальные приоритеты и отношения. Стоило американским солдатам покинуть Афганистан, как боевики тут же беспрепятственно сменили власть. Добавим – до неприличия стремительно. Опыт весьма поучительный и пугающий.Драматические события в этой южно-азиатской стране заставили экспертов погрузиться в мрачные раздумья. Мир в шоке – кто-то злорадствует, кого-то обуял ужас. Никто не оспаривает одно: сокрушительный удар нанесен по базовому вектору цивилизации – либеральным ценностям. По принципам, закладывающим основы демократии. Поощряющим свободу слова и воли. Способствующим развитию экономической независимости и личной инициативы.Диагноз удручающий: несмотря на многолетние усилия и многомиллиардные затраты, либеральные идеи оказались бесплодны, скажем так, на обширном общественно-политическом пространстве. Не время дискутировать, были ли они надиктованы благими намерениями или служили лишь прикрытием для геополитической корысти. Важен сам факт. Хотя бы потому, что зловещие предзвучия афганского сценария время от времени доносились и из социумов с совершенно иным религиозным и культурным миропорядком.Вспомните "желтые жилеты" во Франции. Или прошлогодние эксцессы в Соединенных Штатах – государстве, которое часто называют образцом современной демократии. Впрочем, вряд ли есть надобность вглядываться в заокеанские дали. Перед глазами недавний мощный антилиберальный всплеск в Тбилиси, вылившийся в зверское избиение журналистов!Полезный, надо заметить, повод покопаться в себе, понять, раздражает ли вас слово "либерал"? Или "либеральный"? Как и у многих, успевших часть жизни прожить в СССР, у меня эти качества чаще всего ассоциировались с умным интеллигентным человеком. Мягким, но принципиальным. Безусловно, честным. На фоне сплошь авторитарного, нередко отдающего хамством стиля руководства (от управдома до генсека) это выглядело едва ли не как вызов и протест.Может потому в грузинском, в русском, да и в английском языке слово "либерализм" изначально имело негативную коннотацию. Заимствованное у французов, оно означало "вольнодумство" и в те времена вряд ли поощрялось правящими структурами. Как, собственно, далеко не всегда поощряется и теперь…С другой стороны, либерализм как философский принцип провозглашает высшей ценностью права и свободу личности. Теоретически оспаривать его по меньшей мере неблагородно. Но на практике приоритет личности неизменно проявляется в главенстве частного блага над общим. Наверняка у формулы этой есть неоспоримые плюсы. Однако столь же очевидно, что там, где человеку трудно, а подчас не по силам в одиночку противостоять тяжелым социально-экономическим и бытовым условиям, индивидуализм пагубно отражается на членах общества. Заметим, что в английском негативный оттенок слова либерализм давно утрачен. Для Грузии же, где согласно статистике больше половины населения находится за чертой бедности, идея совместного выживания остается крайне актуальной. Вдобавок она веками служила интересам самосохранения нации. Ну а тем, кто родился в старом тбилисском дворике и с детства рос в уникальной среде "общий двор – одна семья", индивидуализм как мера вещей претит вообще.События последнего времени раскололи грузинское общество на два противостоящих лагеря. Судя по высказываниям в кулуарах и соцсетях, противоборство преимущественно пульсирует пока в лабиринтах ментальной инерции. Хотя мы, к сожалению, уже стали очевидцами и того, как оно способно выплеснуться за виртуальные рамки. Это по-настоящему страшно!Причем, апофеозом извращенности явился, мне кажется, вовсе не гей-парад, средь бела дня запланированный на центральном проспекте Тбилиси. (Его, кстати, отменили). Извращение проявилось, когда бесчинствующие молодчики стали наносить увечья журналистам. Тоже средь бела дня, тоже в центре города. С тяжелейшими последствиями… И самое ужасное, что нападали с яростью, но без вменяемой мотивации! Даже копейку разменять не требовали, как это нередко обставлялось во времена моей беспокойной юности…За диким всплеском последовало время оправдываться и обвинять. В том числе, выстраивать взаимоисключающие теории заговора. Но поверив, будто водораздел в грузинском обществе проходит по линии, разделяющей оппозицию и власть, политические партии вольно или невольно вводят в заблуждение и себя, и других. Все обстоит гораздо хуже, и инцидент с журналистами намного опасней по социальной сути конфликтов на почве политконкуренции. Даже тех, что переросли в беспредел. Потому что пропасть, образовавшаяся в Грузии между политиками и обществом, уверяю, неизмеримо глубже, чем надуманные противоречия между партиями.Проблема вовсе не в том, кто за кого проголосует. Да, социум раскололся, трещина угрожающе расползается. Но связано это не с изменчивыми политическими симпатиями и антипатиями, а с причинами более устойчивыми и преемственными – с воспитанием, толкованием религиозных догм и гражданской морали, условиями бытовой культуры. Если обобщенно – с отношением того или иного социального слоя как раз-таки к принципам либерализма.Невооруженным глазом видно, что абсолютное большинство грузинского общества, скажем, не готово принять однополые браки как завоевание современной цивилизации. Многие допускают, что не вправе вмешиваться в личный выбор граждан, но категорически против публичной гей-пропаганды. Неудивительно, что настырные попытки навязать отторгаемые социальные модели стали ложно восприниматься общественностью едва ли не как суть европейских ценностей.Либерализм, подаваемый в общем меню с глобализмом, деформирован, поскольку вступает с ним в противоречие. Ведь в идее он воплощает избавление личности от навязывания чужой воли. Глобализация же, в нынешнем ее виде, да еще вкупе с конкретными политическими интересами, болезненно и упрямо игнорирует местные ментальные предпочтения.Недальновидные идеологи глобализма, видно, не до конца понимают, что тем самым они ассоциируют его у поколений, живших под прессом социального обезличивания, с безумной идеей мировой революции. А целевые визиты высоких европейских чиновников стали слишком уж напоминать приезд в Грузию членов Политбюро ЦК КПСС или других партийных бонз.Сладкое слово "свобода" многих сбивает с толку. Именно поэтому либеральные лозунги свободы и равенства так легко, охотно и умело подхватывают авантюристы. В результате сформировалось даже уродливое и нелепое по своей сути понятие – либеральная диктатура. Которое, тем не менее, достаточно полно и наглядно отражает современное положение вещей. Но просто не имеет ничего общего с либерализмом.В принципе, позицию грузинской общественности в целом понять нетрудно. "Какая разница для мертвых, сирот и бездомных, во имя чего творятся произвол и разрушения – во имя тоталитаризма или во имя священной демократии и либерализма?". Слова великого индуса Махатмы Ганди, к сожалению, до сих пор не утратили актуальности."Свобода одного человека кончается там, где начинается свобода другого" - красиво формулируют либералы свою позицию. Но обеспечить гарантию этих границ в обществе с ограниченными ресурсами непросто. Чаще – невозможно.Скажем, та же многократно высмеянная американская кукуруза Саакашвили, возможно, давала на родине замечательный урожай. А на грузинской почве породила лишь гнилые початки. Или другой пример – 100 тысяч грузинских граждан подали в этом году заявку на сезонную работу в Германии. Отобрали несколько десятков. Половина, не доработав и половины срока, вернулась назад: не те условия, не то отношение. При этом эмигранты со стажем допускают, что трудоустроенным оказались не по плечу жесткие требования Евросоюза.Быть могло, конечно, по-всякому. И факт, что качество европейской жизни заманчиво для всех. Но не следует забывать: сама Европа шла к нему веками. Это прямо наводит на мысль о том, что либеральные принципы обретают ценность, если они сформировались на местной почве или органически в ней проросли.Впрочем, посмотрим правде в глаза. Похоже, под давлением современных реалий индивидуализм теряет позиции как величайшее социальное открытие и благо. Безнадежно уходит в прошлое вместе с романтической эпохой героев-одиночек из американских вестернов…За аргументами далеко идти не надо?! Пандемия коронавируса, словно отрезвляющий разряд электрошокера, напомнила человечеству, что оно в состоянии выжить только как одно целое.Будучи вместе и заодно!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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