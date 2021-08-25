https://sputnik-georgia.ru/20210825/minzdrav-gruzii-anonsiruet-nachalo-vaktsinatsii-detey-s-12-let-258602060.html

Минздрав Грузии анонсирует начало вакцинации детей с 12 лет

Минздрав Грузии анонсирует начало вакцинации детей с 12 лет

Вакцинация детей с 12 лет будет проходить в стране по желанию и решению родителей, отметили в ведомстве 25.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-25T14:27+0400

2021-08-25T14:27+0400

2021-08-25T15:04+0400

четвертая волна

ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24384/34/243843474_0:285:2756:1835_1920x0_80_0_0_e545d59b1a26400e7030f743adf8e4f5.jpg

ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Вакцинация детей с 12 лет против коронавируса начнется в Грузии в ближайшее время, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.В ведомстве уверены, что вакцинация детей в стране будет содействовать завершению пандемии."Вакцинация детей старше 12 лет является одним из важнейших моментов, что приблизит нас к завершению пандемии. Комитет вакцинации рассмотрит этот вопрос, и решение будет принято через 2-3 недели. Целый ряд стран Европы делает это, и мы учтем их опыт", - сказала Габуния.По ее словам, вакцинация детей с 12 лет будет проходить в Грузии по желанию и решению родителей.На данный момент сделать вакцину в Грузии могут лица старше 16 лет. Для них доступна только вакцина Pfizer. Граждане старше 18 лет могут сделать выбор между вакцинами Sinopharm, Sinovac, Pfizer. Вакцина AstraZeneca доступна только для лиц с 45 лет.По последним данным, в Грузии провели 1 038 292 прививки. Из них одной дозой вакцинированы 719 380 человек – это 25.2% населения, полностью двумя дозами вакцинированы 318 912 человек – это 11.2% населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210825/glavnoe-o-koronaviruse-na-25-avgusta--poslednie-dannye-258593230.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_KA

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году