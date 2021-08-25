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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210825/minzdrav-gruzii-anonsiruet-nachalo-vaktsinatsii-detey-s-12-let-258602060.html
Минздрав Грузии анонсирует начало вакцинации детей с 12 лет
Минздрав Грузии анонсирует начало вакцинации детей с 12 лет
Вакцинация детей с 12 лет будет проходить в стране по желанию и решению родителей, отметили в ведомстве 25.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-25T14:27+0400
2021-08-25T15:04+0400
четвертая волна
ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Вакцинация детей с 12 лет против коронавируса начнется в Грузии в ближайшее время, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.В ведомстве уверены, что вакцинация детей в стране будет содействовать завершению пандемии."Вакцинация детей старше 12 лет является одним из важнейших моментов, что приблизит нас к завершению пандемии. Комитет вакцинации рассмотрит этот вопрос, и решение будет принято через 2-3 недели. Целый ряд стран Европы делает это, и мы учтем их опыт", - сказала Габуния.По ее словам, вакцинация детей с 12 лет будет проходить в Грузии по желанию и решению родителей.На данный момент сделать вакцину в Грузии могут лица старше 16 лет. Для них доступна только вакцина Pfizer. Граждане старше 18 лет могут сделать выбор между вакцинами Sinopharm, Sinovac, Pfizer. Вакцина AstraZeneca доступна только для лиц с 45 лет.По последним данным, в Грузии провели 1 038 292 прививки. Из них одной дозой вакцинированы 719 380 человек – это 25.2% населения, полностью двумя дозами вакцинированы 318 912 человек – это 11.2% населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210825/glavnoe-o-koronaviruse-na-25-avgusta--poslednie-dannye-258593230.html
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ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году

Минздрав Грузии анонсирует начало вакцинации детей с 12 лет

14:27 25.08.2021 (обновлено: 15:04 25.08.2021)
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© photo: Sputnik / Igor Zarembo / Перейти в фотобанкПрививка детям
Прививка детям - Sputnik Грузия, 1920, 25.08.2021
© photo: Sputnik / Igor Zarembo
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Вакцинация детей с 12 лет будет проходить в стране по желанию и решению родителей, отметили в ведомстве
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Вакцинация детей с 12 лет против коронавируса начнется в Грузии в ближайшее время, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.
В ведомстве уверены, что вакцинация детей в стране будет содействовать завершению пандемии.
"Вакцинация детей старше 12 лет является одним из важнейших моментов, что приблизит нас к завершению пандемии. Комитет вакцинации рассмотрит этот вопрос, и решение будет принято через 2-3 недели. Целый ряд стран Европы делает это, и мы учтем их опыт", - сказала Габуния.
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По ее словам, вакцинация детей с 12 лет будет проходить в Грузии по желанию и решению родителей.
На данный момент сделать вакцину в Грузии могут лица старше 16 лет. Для них доступна только вакцина Pfizer. Граждане старше 18 лет могут сделать выбор между вакцинами Sinopharm, Sinovac, Pfizer. Вакцина AstraZeneca доступна только для лиц с 45 лет.
По последним данным, в Грузии провели 1 038 292 прививки. Из них одной дозой вакцинированы 719 380 человек – это 25.2% населения, полностью двумя дозами вакцинированы 318 912 человек – это 11.2% населения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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