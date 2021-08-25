https://sputnik-georgia.ru/20210825/pfizer-rasskazal-chto-mozhet-za-tri-mesyatsa-sozdat-vaktsinu-ot-novogo-shtamma-covid-19-258609491.html

Pfizer рассказал, что может за три месяца создать вакцину от нового штамма COVID-19

Pfizer рассказал, что может за три месяца создать вакцину от нового штамма COVID-19

В администрации фармацевтической компании Pfizer заявили, что способны за небольшой срок создать вакцину от нового штамма коронавируса 25.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-25T18:08+0400

2021-08-25T18:08+0400

2021-08-25T18:08+0400

в мире

ситуация с коронавирусом covid-19 в мире

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. У компания Pfizer есть возможность за три месяца разработать вакцину против штамма COVID-19, способного обойти защиту нынешнего препарата компании, но такой разновидности коронавируса на данный момент не выявлено."Каждый раз, как очередной вариант (коронавируса) появляется в мире, наши ученые ...изучают, может ли этот вариант миновать защиту нашей вакцины. На данный момент мы не выявили ни одного такого (штамма). Но мы считаем, что, вероятно, однажды, такой появится", - заявила в интервью Fox News гендиректор компании Альберт Бурла.По его словам, этот процесс занимает конкретный период времени. "Мы наладили процесс - в течение 95 дней, начиная с того дня, как мы выявим штамм, вызывающий беспокойство, мы сможем создать вакцину специально против него", - добавил он.В начале недели Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) приняло решение полностью одобрить применение вакцины от коронавируса, разработанной консорциумом Pfizer и BioNTech.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210825/v-gruziyu-planiruyut-vvezti-esche-dva-milliona-doz-vaktsiny-pfizer-258607433.html

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ситуация с коронавирусом covid-19 в мире