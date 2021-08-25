https://sputnik-georgia.ru/20210825/privitye-sotrudniki-turisticheskogo-sektora-gruzii-poluchat-preimuschestvo-258569593.html

Привитые сотрудники туристического сектора Грузии получат преимущество

Привитые сотрудники туристического сектора Грузии получат преимущество

Туркомпаниям предлагаются скидки на участие в международных туристических выставках, организованных Национальной администрацией туризма 25.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-25T09:01+0400

2021-08-25T09:01+0400

2021-08-25T09:01+0400

четвертая волна

туризм

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Власти Грузии приняли решение поощрить сотрудников туристического сектора, которые сделают вакцинацию от коронавируса, заявила замглавы Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили.Всего в Грузии проведено 1 010 096 прививок. Из них одной дозой вакцинированы 703 945 человек – это 24.6% взрослого населения страны. Двумя полными дозами вакцинирован 306 151 гражданин - 10.7% взрослого населения."Очень важно, чтобы в нашей сфере было привито большинство трудоустроенных. Поэтому мы создали пакеты стимулирования по разным направлениям, и в первую очередь это коснется гидов", - сказала Квривишвили.Национальная администрация туризма обнародовала полный список льгот для туристических компаний и объектов питания и размещения.В частности предусматриваются скидки на участие в международных туристических выставках, организованных Национальной администрацией туризма:Бесплатный доступ вакцинированным полностью гидам:Грузинские медики за последние сутки выявили 5 924 новых случая инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано 523 022 случая инфицирования.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210820/Vaktsinatsiya-v-Gruzii-k-protsessu-registratsii-podklyuchilis-Doma-yustitsii-252629538.html

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