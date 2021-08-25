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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210825/privitye-sotrudniki-turisticheskogo-sektora-gruzii-poluchat-preimuschestvo-258569593.html
Привитые сотрудники туристического сектора Грузии получат преимущество
Привитые сотрудники туристического сектора Грузии получат преимущество
Туркомпаниям предлагаются скидки на участие в международных туристических выставках, организованных Национальной администрацией туризма 25.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-25T09:01+0400
2021-08-25T09:01+0400
четвертая волна
туризм
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Власти Грузии приняли решение поощрить сотрудников туристического сектора, которые сделают вакцинацию от коронавируса, заявила замглавы Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили.Всего в Грузии проведено 1 010 096 прививок. Из них одной дозой вакцинированы 703 945 человек – это 24.6% взрослого населения страны. Двумя полными дозами вакцинирован 306 151 гражданин - 10.7% взрослого населения."Очень важно, чтобы в нашей сфере было привито большинство трудоустроенных. Поэтому мы создали пакеты стимулирования по разным направлениям, и в первую очередь это коснется гидов", - сказала Квривишвили.Национальная администрация туризма обнародовала полный список льгот для туристических компаний и объектов питания и размещения.В частности предусматриваются скидки на участие в международных туристических выставках, организованных Национальной администрацией туризма:Бесплатный доступ вакцинированным полностью гидам:Грузинские медики за последние сутки выявили 5 924 новых случая инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано 523 022 случая инфицирования.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210820/Vaktsinatsiya-v-Gruzii-k-protsessu-registratsii-podklyuchilis-Doma-yustitsii-252629538.html
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туризм

Привитые сотрудники туристического сектора Грузии получат преимущество

09:01 25.08.2021
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Тбилиси ночью - туристы фотографируют улицы
Вид на город Тбилиси ночью - туристы фотографируют улицы - Sputnik Грузия, 1920, 25.08.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Туркомпаниям предлагаются скидки на участие в международных туристических выставках, организованных Национальной администрацией туризма
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Власти Грузии приняли решение поощрить сотрудников туристического сектора, которые сделают вакцинацию от коронавируса, заявила замглавы Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили.
Всего в Грузии проведено 1 010 096 прививок. Из них одной дозой вакцинированы 703 945 человек – это 24.6% взрослого населения страны. Двумя полными дозами вакцинирован 306 151 гражданин - 10.7% взрослого населения.
Эпидемия коронавируса - вакцинация в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 20.08.2021
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20 августа, 12:27
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"Очень важно, чтобы в нашей сфере было привито большинство трудоустроенных. Поэтому мы создали пакеты стимулирования по разным направлениям, и в первую очередь это коснется гидов", - сказала Квривишвили.
Национальная администрация туризма обнародовала полный список льгот для туристических компаний и объектов питания и размещения.
В частности предусматриваются скидки на участие в международных туристических выставках, организованных Национальной администрацией туризма:
50% - для компаний с 80% вакцинированных сотрудников;
30% - для компаний с 60% вакцинированных сотрудников;
предпочтение объектам с 60% привитых сотрудников во время ознакомительных и пресс-туров, организованных Национальной администрацией туризма для стимуляции международного и внутреннего туризма.
Бесплатный доступ вакцинированным полностью гидам:
в сентябре-октябре доступ в государственный музей, охраняемые территории и заповедники;
доступ на горнолыжные курорты с начала сезона до января включительно.
Грузинские медики за последние сутки выявили 5 924 новых случая инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано 523 022 случая инфицирования.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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