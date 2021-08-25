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Роскошный бриллиант: Джей Ло засветила обручальное кольцо
Роскошный бриллиант: Джей Ло засветила обручальное кольцо
Певица вышла на связь с фанатами после романтического отпуска с любимым и похвасталась не только загаром, но и обязывающим украшением 25.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-25T14:50+0400
2021-08-25T14:50+0400
2021-08-25T14:50+0400
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бен аффлек
дженнифер лопес
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Американская певица Дженнифер Лопес "засветила" обручальное кольцо от Бена Аффлека: поклонники разглядели украшение на новом видео звезды. Певица и актриса показала себя в пикантном наряде неонового оттенка с глубоким вырезом спереди. Обтягивающее платье подчеркнул женственность Джей Ло и ее спортивную фигуру. "Мой любимый цвет - неоновый", - подписала кадр звезда, но фанаты смотрели только на ее украшение на пальце. Лопес "засветила" свое обручальное кольцо! Роскошное украшение с большим бриллиантом ослепило поклонников, которые тут же стали гадать - когда Аффлек и Лопес сделают официальное заявление. Но все идет по плану: недавно Бена Аффлека поймали за покупкой обручальных колец в "Тиффани". "Можно поздравлять?"; "Кольцо просто вау"; "У Аффлека хороший вкус"; "Ну когда уже свадьба?"; "Обручена!"; "Все-таки выбрал кольцо", - прокомментировали радостные фанаты. Читайте также:
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бен аффлек, дженнифер лопес
Роскошный бриллиант: Джей Ло засветила обручальное кольцо
Певица вышла на связь с фанатами после романтического отпуска с любимым и похвасталась не только загаром, но и обязывающим украшением
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Американская певица Дженнифер Лопес "засветила" обручальное кольцо от Бена Аффлека: поклонники разглядели украшение на новом видео звезды.
Певица и актриса показала себя в пикантном наряде неонового оттенка с глубоким вырезом спереди. Обтягивающее платье подчеркнул женственность Джей Ло и ее спортивную фигуру.
"Мой любимый цвет - неоновый", - подписала кадр звезда, но фанаты смотрели только на ее украшение на пальце. Лопес "засветила" свое обручальное кольцо!
Роскошное украшение с большим бриллиантом ослепило поклонников, которые тут же стали гадать - когда Аффлек и Лопес сделают официальное заявление. Но все идет по плану: недавно Бена Аффлека поймали за покупкой обручальных колец в "Тиффани".
"Можно поздравлять?"; "Кольцо просто вау"; "У Аффлека хороший вкус"; "Ну когда уже свадьба?"; "Обручена!"; "Все-таки выбрал кольцо", - прокомментировали радостные фанаты.
Все серьезно
: папарацци поймали Аффлека за покупкой обручальных колец в Тиффани
Бывший забрал у Лопес подаренный ей суперкар за 140 тысяч долларов
- фанаты негодуют
Такая стильная
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