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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210825/roskoshnyy-brilliant-dzhey-lo-zasvetila-obruchalnoe-koltso--258603141.html
Роскошный бриллиант: Джей Ло засветила обручальное кольцо
Роскошный бриллиант: Джей Ло засветила обручальное кольцо
Певица вышла на связь с фанатами после романтического отпуска с любимым и похвасталась не только загаром, но и обязывающим украшением 25.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-25T14:50+0400
2021-08-25T14:50+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
бен аффлек
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Американская певица Дженнифер Лопес "засветила" обручальное кольцо от Бена Аффлека: поклонники разглядели украшение на новом видео звезды. Певица и актриса показала себя в пикантном наряде неонового оттенка с глубоким вырезом спереди. Обтягивающее платье подчеркнул женственность Джей Ло и ее спортивную фигуру. "Мой любимый цвет - неоновый", - подписала кадр звезда, но фанаты смотрели только на ее украшение на пальце. Лопес "засветила" свое обручальное кольцо! Роскошное украшение с большим бриллиантом ослепило поклонников, которые тут же стали гадать - когда Аффлек и Лопес сделают официальное заявление. Но все идет по плану: недавно Бена Аффлека поймали за покупкой обручальных колец в "Тиффани". "Можно поздравлять?"; "Кольцо просто вау"; "У Аффлека хороший вкус"; "Ну когда уже свадьба?"; "Обручена!"; "Все-таки выбрал кольцо", - прокомментировали радостные фанаты. Читайте также:
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бен аффлек, дженнифер лопес

Роскошный бриллиант: Джей Ло засветила обручальное кольцо

14:50 25.08.2021
241
© AP Photo / Kim D. JohnsonБен Аффлек и Дженнифер Лопес
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес - Sputnik Грузия, 1920, 25.08.2021
© AP Photo / Kim D. Johnson
Певица вышла на связь с фанатами после романтического отпуска с любимым и похвасталась не только загаром, но и обязывающим украшением
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Американская певица Дженнифер Лопес "засветила" обручальное кольцо от Бена Аффлека: поклонники разглядели украшение на новом видео звезды.
Певица и актриса показала себя в пикантном наряде неонового оттенка с глубоким вырезом спереди. Обтягивающее платье подчеркнул женственность Джей Ло и ее спортивную фигуру.
"Мой любимый цвет - неоновый", - подписала кадр звезда, но фанаты смотрели только на ее украшение на пальце. Лопес "засветила" свое обручальное кольцо!
Роскошное украшение с большим бриллиантом ослепило поклонников, которые тут же стали гадать - когда Аффлек и Лопес сделают официальное заявление. Но все идет по плану: недавно Бена Аффлека поймали за покупкой обручальных колец в "Тиффани".
"Можно поздравлять?"; "Кольцо просто вау"; "У Аффлека хороший вкус"; "Ну когда уже свадьба?"; "Обручена!"; "Все-таки выбрал кольцо", - прокомментировали радостные фанаты.
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