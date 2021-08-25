https://sputnik-georgia.ru/20210825/tayurskaya-otreagirovala-na-slukhi-o-beremennosti-i-pomolvke--258591318.html

Таюрская отреагировала на слухи о беременности и помолвке

Таюрская отреагировала на слухи о беременности и помолвке

Солистка группы Little Big не стала молчать: Софья рассказала правду о своей личной жизни и отношениях с Ильичем 25.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-25T11:59+0400

2021-08-25T11:59+0400

2021-08-25T12:14+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

little big

софья таюрская

илья прусикин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/07/251954949_0:0:2875:1617_1920x0_80_0_0_38ee03f7bb6ab4eec52e4916cd5a846b.jpg

ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Звезда группы Little Big Соня Таюрская отреагировала на слухи о своей беременности от Ильи Прусикина: откровения прозвучали в сторис Instagram. В конце весны Таюрская подтвердила то, о чем подозревали фанаты. Звезда рассказала, что встречается с коллегой по группе - Ильичем. С того момента за парой следят многочисленные поклонники и хейтеры. Соня примирилась с бывшей женой Ильича - Ирой Смелой и нашла общий язык с их сыном Добрыней, после чего в Сети стали подозревать, что Таюрская беременна. Причина - некоторые изменения в фигуре звезды, которые стали видны внимательным пользователям Сети. Звезда поспешила отреагировать на слухи и ответила на вопросы в Instagram: например, про свою беременность от Ильича. "Ну что, девушка не может набрать два килограмма в отпуске? У меня был заслуженный отпуск, я поела и хорошо. Не беременна, успокойтесь", - написала артистка и также заявила, что не собирается замуж за Прусикина. Читайте также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_KA

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

little big, софья таюрская, илья прусикин