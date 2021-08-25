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Таюрская отреагировала на слухи о беременности и помолвке
11:59 25.08.2021 (обновлено: 12:14 25.08.2021)
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© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкУчастники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov/
Солистка группы Little Big не стала молчать: Софья рассказала правду о своей личной жизни и отношениях с Ильичем
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Звезда группы Little Big Соня Таюрская отреагировала на слухи о своей беременности от Ильи Прусикина: откровения прозвучали в сторис Instagram.
В конце весны Таюрская подтвердила то, о чем подозревали фанаты. Звезда рассказала, что встречается с коллегой по группе - Ильичем. С того момента за парой следят многочисленные поклонники и хейтеры.
Соня примирилась с бывшей женой Ильича - Ирой Смелой и нашла общий язык с их сыном Добрыней, после чего в Сети стали подозревать, что Таюрская беременна. Причина - некоторые изменения в фигуре звезды, которые стали видны внимательным пользователям Сети.
Звезда поспешила отреагировать на слухи и ответила на вопросы в Instagram: например, про свою беременность от Ильича.
"Ну что, девушка не может набрать два килограмма в отпуске? У меня был заслуженный отпуск, я поела и хорошо. Не беременна, успокойтесь", - написала артистка и также заявила, что не собирается замуж за Прусикина.
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