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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210825/tayurskaya-otreagirovala-na-slukhi-o-beremennosti-i-pomolvke--258591318.html
Таюрская отреагировала на слухи о беременности и помолвке
Таюрская отреагировала на слухи о беременности и помолвке
Солистка группы Little Big не стала молчать: Софья рассказала правду о своей личной жизни и отношениях с Ильичем 25.08.2021, Sputnik Грузия
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2021-08-25T12:14+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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софья таюрская
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Звезда группы Little Big Соня Таюрская отреагировала на слухи о своей беременности от Ильи Прусикина: откровения прозвучали в сторис Instagram. В конце весны Таюрская подтвердила то, о чем подозревали фанаты. Звезда рассказала, что встречается с коллегой по группе - Ильичем. С того момента за парой следят многочисленные поклонники и хейтеры. Соня примирилась с бывшей женой Ильича - Ирой Смелой и нашла общий язык с их сыном Добрыней, после чего в Сети стали подозревать, что Таюрская беременна. Причина - некоторые изменения в фигуре звезды, которые стали видны внимательным пользователям Сети. Звезда поспешила отреагировать на слухи и ответила на вопросы в Instagram: например, про свою беременность от Ильича. "Ну что, девушка не может набрать два килограмма в отпуске? У меня был заслуженный отпуск, я поела и хорошо. Не беременна, успокойтесь", - написала артистка и также заявила, что не собирается замуж за Прусикина. Читайте также:
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little big, софья таюрская, илья прусикин

Таюрская отреагировала на слухи о беременности и помолвке

11:59 25.08.2021 (обновлено: 12:14 25.08.2021)
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© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкУчастники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин
Участники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин - Sputnik Грузия, 1920, 25.08.2021
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
/
Перейти в фотобанк
Солистка группы Little Big не стала молчать: Софья рассказала правду о своей личной жизни и отношениях с Ильичем
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Звезда группы Little Big Соня Таюрская отреагировала на слухи о своей беременности от Ильи Прусикина: откровения прозвучали в сторис Instagram.
В конце весны Таюрская подтвердила то, о чем подозревали фанаты. Звезда рассказала, что встречается с коллегой по группе - Ильичем. С того момента за парой следят многочисленные поклонники и хейтеры.
Соня примирилась с бывшей женой Ильича - Ирой Смелой и нашла общий язык с их сыном Добрыней, после чего в Сети стали подозревать, что Таюрская беременна. Причина - некоторые изменения в фигуре звезды, которые стали видны внимательным пользователям Сети.
Звезда поспешила отреагировать на слухи и ответила на вопросы в Instagram: например, про свою беременность от Ильича.
"Ну что, девушка не может набрать два килограмма в отпуске? У меня был заслуженный отпуск, я поела и хорошо. Не беременна, успокойтесь", - написала артистка и также заявила, что не собирается замуж за Прусикина.
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