Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210825/ubiystvo-pensionera-v-rustavi-raskryto-zaderzhana-molodaya-zhenschina-258611057.html
Убийство пенсионера в Рустави раскрыто: задержана молодая женщина
Убийство пенсионера в Рустави раскрыто: задержана молодая женщина
Если вина задержанной в умышленном убийстве будет доказана на суде, ей грозит от 7 до 15 лет 25.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-25T19:11+0400
2021-08-25T19:11+0400
происшествия в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24632/42/246324234_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_75b1d772a73687e7451148cfb3ad566c.jpg
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 24-летнюю женщину по обвинению в убийстве 79-летнего мужчины, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.По данным ведомства, в городе Рустави во время ссоры с соседом по бытовым вопросам девушка ударила его тупым предметом, от чего пенсионер скончался на месте.Теперь ей грозит от 7 до 15 лет, если ее вина в умышленном убийстве будет доказана на суде.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210825/strashnaya-avariya-na-perevale-goderdzi--pogib-inostranets---video-258600119.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24632/42/246324234_138:0:2361:1667_1920x0_80_0_0_c248a7ebbd0d2e194dd98ed50e126518.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия в грузии

Убийство пенсионера в Рустави раскрыто: задержана молодая женщина

19:11 25.08.2021
605
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliРуки в наручниках
Руки в наручниках - Sputnik Грузия, 1920, 25.08.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Если вина задержанной в умышленном убийстве будет доказана на суде, ей грозит от 7 до 15 лет
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 24-летнюю женщину по обвинению в убийстве 79-летнего мужчины, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
Полиция в регионе Шида Картли - Sputnik Грузия, 1920, 25.08.2021
Страшная авария на перевале Годердзи: погиб иностранец - видео
13:50
2011
14
По данным ведомства, в городе Рустави во время ссоры с соседом по бытовым вопросам девушка ударила его тупым предметом, от чего пенсионер скончался на месте.
Теперь ей грозит от 7 до 15 лет, если ее вина в умышленном убийстве будет доказана на суде.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
110000
COVID-19
Новости
Грузия
В мире
Туризм
Спорт
Мультимедиа
Аналитика
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:08Партия Гахария назвала кандидатов на выборы в мэры Аджарии
20:42В Грузии отец обвиняемого в терроризме будет кандидатом на выборах
20:17Онкологи рассказали о главной причине возникновения рака
19:43Первые лица Грузии поздравили Тибилашвили с серебром на Паралимпийских играх в Токио
19:11Убийство пенсионера в Рустави раскрыто: задержана молодая женщина
18:40Выставка российско-грузинского художника Александра Флоренского открылась в Москве
18:23Внутренний опрос оппозиции: "Грузинская мечта" может проиграть выборы
18:08Pfizer рассказал, что может за три месяца создать вакцину от нового штамма COVID-19
17:48Кто где прописан? ЦИК Грузии выясняет адреса избирателей к выборам 2021
17:01В Грузию планируют ввезти еще два миллиона доз вакцины Pfizer
15:30Лукашенко рассказал об афганских мигрантах и ситуации на границе с Польшей – видео
15:17Грузия завоевала первую медаль на Паралимпийских играх-2020
14:27Минздрав Грузии анонсирует начало вакцинации детей с 12 лет
13:50Страшная авария на перевале Годердзи: погиб иностранец - видео
13:04Кровавое ДТП на востоке Грузии: автомобиль сбил пешехода насмерть
12:48Грузию трясет!
12:33Главное о коронавирусе на 25 августа – последние данные
12:16Убийство на западе Грузии – обвиняемый задержан по горячим следам
12:14Шторм "Генри" обрушился на США - фото
11:52Кого не впустят в Россию? Новый закон обсуждается в Госдуме РФ