https://sputnik-georgia.ru/20210825/ubiystvo-pensionera-v-rustavi-raskryto-zaderzhana-molodaya-zhenschina-258611057.html

Убийство пенсионера в Рустави раскрыто: задержана молодая женщина

Убийство пенсионера в Рустави раскрыто: задержана молодая женщина

Если вина задержанной в умышленном убийстве будет доказана на суде, ей грозит от 7 до 15 лет 25.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-25T19:11+0400

2021-08-25T19:11+0400

2021-08-25T19:11+0400

происшествия в грузии

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 24-летнюю женщину по обвинению в убийстве 79-летнего мужчины, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.По данным ведомства, в городе Рустави во время ссоры с соседом по бытовым вопросам девушка ударила его тупым предметом, от чего пенсионер скончался на месте.Теперь ей грозит от 7 до 15 лет, если ее вина в умышленном убийстве будет доказана на суде.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210825/strashnaya-avariya-na-perevale-goderdzi--pogib-inostranets---video-258600119.html

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия в грузии