https://sputnik-georgia.ru/20210825/ubiystvo-pensionera-v-rustavi-raskryto-zaderzhana-molodaya-zhenschina-258611057.html
Убийство пенсионера в Рустави раскрыто: задержана молодая женщина
Убийство пенсионера в Рустави раскрыто: задержана молодая женщина
Если вина задержанной в умышленном убийстве будет доказана на суде, ей грозит от 7 до 15 лет 25.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-25T19:11+0400
2021-08-25T19:11+0400
2021-08-25T19:11+0400
происшествия в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24632/42/246324234_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_75b1d772a73687e7451148cfb3ad566c.jpg
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 24-летнюю женщину по обвинению в убийстве 79-летнего мужчины, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.По данным ведомства, в городе Рустави во время ссоры с соседом по бытовым вопросам девушка ударила его тупым предметом, от чего пенсионер скончался на месте.Теперь ей грозит от 7 до 15 лет, если ее вина в умышленном убийстве будет доказана на суде.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210825/strashnaya-avariya-na-perevale-goderdzi--pogib-inostranets---video-258600119.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24632/42/246324234_138:0:2361:1667_1920x0_80_0_0_c248a7ebbd0d2e194dd98ed50e126518.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия в грузии
Убийство пенсионера в Рустави раскрыто: задержана молодая женщина
Если вина задержанной в умышленном убийстве будет доказана на суде, ей грозит от 7 до 15 лет
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 24-летнюю женщину по обвинению в убийстве 79-летнего мужчины, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
По данным ведомства, в городе Рустави во время ссоры с соседом по бытовым вопросам девушка ударила его тупым предметом, от чего пенсионер скончался на месте.
Теперь ей грозит от 7 до 15 лет, если ее вина в умышленном убийстве будет доказана на суде.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.