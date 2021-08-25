https://sputnik-georgia.ru/20210825/utrennee-shou-v-efire-vyshel-treyler-prodolzheniya-seriala-s-eniston-i-uizerspun-258604961.html

"Утреннее шоу" в эфире: вышел трейлер продолжения сериала с Энистон и Уизерспун

"Утреннее шоу" в эфире: вышел трейлер продолжения сериала с Энистон и Уизерспун

В новом сезоне продолжатся разоблачения на американском телевидении. Но теперь поднимется тема расизма 25.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-25T15:45+0400

2021-08-25T15:45+0400

2021-08-25T15:45+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

риз уизерспун

дженнифер энистон

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. В сети появился официальный трейлер второго сезона сериала "Утреннее шоу" с участием Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в главных ролях.Известно, что во втором сезоне сериала героиня Алекс Леви, которую играет Дженнифер Энистон, покидает редакцию программы, в которой работала много лет. Однако редакции удается уговорить ее возобновить сотрудничество, и Леви возвращается в шоу.Героиня Риз Уизерспун – Брэдли Джексон, удивлена возвращению бывшей коллеги, а тем временем создатели шоу пытаются разобраться с последствиями скандала, который начался из-за телеведущего Митча Кесслера – его обвинили в сексуальных домогательствах. Это пагубно повлияло на рейтинг программы и более того – поставило существование программы под вопрос.В новом сезоне продолжатся разоблачения на американском телевидении. Однако теперь поднимется тема расизма.Новые серии будут доступны с 17 сентября. Всего в новом сезоне будет десять серий.Актерский состав также пополнится новыми лицами - присоединятся Грета Ли, Джулианна Маргулис, Хасан Минхадж, Руаири О'Коннор и другие.Читайте также:

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риз уизерспун, дженнифер энистон