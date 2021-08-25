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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210825/utrennee-shou-v-efire-vyshel-treyler-prodolzheniya-seriala-s-eniston-i-uizerspun-258604961.html
"Утреннее шоу" в эфире: вышел трейлер продолжения сериала с Энистон и Уизерспун
"Утреннее шоу" в эфире: вышел трейлер продолжения сериала с Энистон и Уизерспун
В новом сезоне продолжатся разоблачения на американском телевидении. Но теперь поднимется тема расизма 25.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-25T15:45+0400
2021-08-25T15:45+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
риз уизерспун
дженнифер энистон
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. В сети появился официальный трейлер второго сезона сериала "Утреннее шоу" с участием Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в главных ролях.Известно, что во втором сезоне сериала героиня Алекс Леви, которую играет Дженнифер Энистон, покидает редакцию программы, в которой работала много лет. Однако редакции удается уговорить ее возобновить сотрудничество, и Леви возвращается в шоу.Героиня Риз Уизерспун – Брэдли Джексон, удивлена возвращению бывшей коллеги, а тем временем создатели шоу пытаются разобраться с последствиями скандала, который начался из-за телеведущего Митча Кесслера – его обвинили в сексуальных домогательствах. Это пагубно повлияло на рейтинг программы и более того – поставило существование программы под вопрос.В новом сезоне продолжатся разоблачения на американском телевидении. Однако теперь поднимется тема расизма.Новые серии будут доступны с 17 сентября. Всего в новом сезоне будет десять серий.Актерский состав также пополнится новыми лицами - присоединятся Грета Ли, Джулианна Маргулис, Хасан Минхадж, Руаири О'Коннор и другие.Читайте также:
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риз уизерспун, дженнифер энистон

"Утреннее шоу" в эфире: вышел трейлер продолжения сериала с Энистон и Уизерспун

15:45 25.08.2021
253
© AFP / LEON BENNETTДженнифер Энистон
Дженнифер Энистон - Sputnik Грузия, 1920, 25.08.2021
© AFP / LEON BENNETT
В новом сезоне продолжатся разоблачения на американском телевидении. Но теперь поднимется тема расизма
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. В сети появился официальный трейлер второго сезона сериала "Утреннее шоу" с участием Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в главных ролях.
Известно, что во втором сезоне сериала героиня Алекс Леви, которую играет Дженнифер Энистон, покидает редакцию программы, в которой работала много лет. Однако редакции удается уговорить ее возобновить сотрудничество, и Леви возвращается в шоу.
Героиня Риз Уизерспун – Брэдли Джексон, удивлена возвращению бывшей коллеги, а тем временем создатели шоу пытаются разобраться с последствиями скандала, который начался из-за телеведущего Митча Кесслера – его обвинили в сексуальных домогательствах. Это пагубно повлияло на рейтинг программы и более того – поставило существование программы под вопрос.
В новом сезоне продолжатся разоблачения на американском телевидении. Однако теперь поднимется тема расизма.
Новые серии будут доступны с 17 сентября. Всего в новом сезоне будет десять серий.
Актерский состав также пополнится новыми лицами - присоединятся Грета Ли, Джулианна Маргулис, Хасан Минхадж, Руаири О'Коннор и другие.
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