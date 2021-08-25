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В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
По предварительным данным, в результате подземных толчков жертв и разрушений нет 25.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-25T10:28+0400
2021-08-25T10:37+0400
землетрясение
землетрясения в грузии
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,4 произошло у села Самеба в 25 километрах от города Ниноцминда (150 километров от Тбилиси), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Подземные толчки были зафиксированы в 09:31 по местному времени. Эпицентр находился на глубине девяти километров.Предыдущее землетрясение магнитудой 4,2 произошло также у села Самеба 17 августа.Серия землетрясений была зафиксирована ночью 16 августа у села Самеба. Первый толчок был зафиксирован магнитудой 3,7 был зафиксирован в 23:42 по местному времени, затем сила землетрясений стала возрастать, и самое мощное магнитудой 5,1 случилось в 05:44 по тбилисскому времени. Последний толчок произошел 05:51, и его магнитуда составила 3,0.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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землетрясение, землетрясения в грузии

В Грузии произошло землетрясение

10:28 25.08.2021 (обновлено: 10:37 25.08.2021)
920
CC BY 2.0 / Ray Bouknight / SeismographСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 25.08.2021
CC BY 2.0 / Ray Bouknight / Seismograph
По предварительным данным, в результате подземных толчков жертв и разрушений нет
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,4 произошло у села Самеба в 25 километрах от города Ниноцминда (150 километров от Тбилиси), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 09:31 по местному времени. Эпицентр находился на глубине девяти километров.
Предыдущее землетрясение магнитудой 4,2 произошло также у села Самеба 17 августа.
Серия землетрясений была зафиксирована ночью 16 августа у села Самеба. Первый толчок был зафиксирован магнитудой 3,7 был зафиксирован в 23:42 по местному времени, затем сила землетрясений стала возрастать, и самое мощное магнитудой 5,1 случилось в 05:44 по тбилисскому времени. Последний толчок произошел 05:51, и его магнитуда составила 3,0.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
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