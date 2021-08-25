https://sputnik-georgia.ru/20210825/vnutrenniy-opros-oppozitsii-gruzinskaya-mechta-mozhet-proigrat-vybory-258609728.html

Внутренний опрос оппозиции: "Грузинская мечта" может проиграть выборы

Внутренний опрос оппозиции: "Грузинская мечта" может проиграть выборы

За месяц до выборов грузинские партии публикуют результаты своих исследований. И цифры серьезно разнятся 25.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-25T18:23+0400

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грузия

местные выборы

выборы

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" вслед за правящей партией "Грузинская мечта-демократическая Грузия" обнародовала свои результаты внутренних исследований, согласно которым выборы выигрывает оппозиция.Опрос оппозиции проводился с 5 по 11 августа в четырех городах: Рустави, Кутаиси, Батуми и Телави. Всего было опрошено 600 человек.Согласно опросу, в Телави и Рустави оппозицию поддерживает 47% избирателей, а в Кутаиси и Батуми – 49%. Правящая партия "Грузинская мечта" получила 25% и 27% соответственно. При этом само "Единое национальное движение" в тех же городах получило от 21% до 25%.Вместе с тем, опрос показывает, что респонденты, которые отказались прямо называть партию, все-таки отметили, что поддержат на выборах оппозиционную силу - таковых почти 70%.Парадокс цифрРезультаты своего исследование ранее представила и правящая сила, которая проводила опрос в Кутаиси.Согласно его результатам, "Грузинскую мечту" поддерживает 44,7%, оппозицию – 54,9%, при этом "Единое национальное движение" получило 32,6%.По опросу "Нацдвижения", в том же городе "Грузинскую мечту" поддерживают 26%, оппозицию – 49%, при этом "Единое национальное движение" - 23%.Выборы в Грузии пройдут 2 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210823/Kto-pobedit-na-vyborakh-v-Gruzii-Mechta-obnarodovala-issledovanie-oppozitsiya-ne-252654708.html

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