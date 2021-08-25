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Всемирный банк вслед за МВФ приостановил выделение денег Афганистану
Всемирный банк вслед за МВФ приостановил выделение денег Афганистану
Всемирный банк отказывается от возможности продолжать участвовать и поддерживать с трудом заработанные в стране достижения 25.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-25T07:32+0400
2021-08-25T08:37+0400
афганистан
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Всемирный банк приостановил оказание финансовой помощи Афганистану, информацию распространяет BBC.В заявлении Всемирного банка говорится, что финансовое учреждение обеспокоено ситуацией в Афганистане и ее влиянием на развитие страны, особенно для женщин.В настоящее время в стране реализуется более двадцати проектов Всемирного банка. Финансовое учреждение выделило 5,3 миллиарда долларов на развитие Афганистана с 2002 года.На прошлой неделе Международный валютный фонд (МВФ) также приостановил помощь Афганистану из-за отсутствия ясности со статусом руководства страны.Мировое сообщество пока не признало движение "Талибан"* легитимным руководством Афганистана.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы (движение "Талибан"* признано в РФ террористическим и запрещено) активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.* Террористическое движение, запрещенное в России
https://sputnik-georgia.ru/20210819/MVF-priostanovil-pomosch-Afganistanu-252617817.html
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Всемирный банк вслед за МВФ приостановил выделение денег Афганистану

07:32 25.08.2021 (обновлено: 08:37 25.08.2021)
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© AP Photo / Andrew HarnikВсемирный банк в Вашингтоне
Всемирный банк в Вашингтоне - Sputnik Грузия, 1920, 25.08.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
Всемирный банк отказывается от возможности продолжать участвовать и поддерживать с трудом заработанные в стране достижения
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Всемирный банк приостановил оказание финансовой помощи Афганистану, информацию распространяет BBC.
В заявлении Всемирного банка говорится, что финансовое учреждение обеспокоено ситуацией в Афганистане и ее влиянием на развитие страны, особенно для женщин.

"Всемирный банк отказывается от возможности продолжать участвовать и поддерживать с трудом заработанные в стране достижения", - говорится в заявлении.

В настоящее время в стране реализуется более двадцати проектов Всемирного банка. Финансовое учреждение выделило 5,3 миллиарда долларов на развитие Афганистана с 2002 года.
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На прошлой неделе Международный валютный фонд (МВФ) также приостановил помощь Афганистану из-за отсутствия ясности со статусом руководства страны.
Мировое сообщество пока не признало движение "Талибан"* легитимным руководством Афганистана.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы (движение "Талибан"* признано в РФ террористическим и запрещено) активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".
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В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.
* Террористическое движение, запрещенное в России
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