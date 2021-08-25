https://sputnik-georgia.ru/20210825/vsemirnyy-bank-vsled-za-mvf-priostanovil-vydelenie-deneg-afganistanu-258570427.html

Всемирный банк вслед за МВФ приостановил выделение денег Афганистану

Всемирный банк вслед за МВФ приостановил выделение денег Афганистану

Всемирный банк отказывается от возможности продолжать участвовать и поддерживать с трудом заработанные в стране достижения 25.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-25T07:32+0400

2021-08-25T07:32+0400

2021-08-25T08:37+0400

афганистан

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Всемирный банк приостановил оказание финансовой помощи Афганистану, информацию распространяет BBC.В заявлении Всемирного банка говорится, что финансовое учреждение обеспокоено ситуацией в Афганистане и ее влиянием на развитие страны, особенно для женщин.В настоящее время в стране реализуется более двадцати проектов Всемирного банка. Финансовое учреждение выделило 5,3 миллиарда долларов на развитие Афганистана с 2002 года.На прошлой неделе Международный валютный фонд (МВФ) также приостановил помощь Афганистану из-за отсутствия ясности со статусом руководства страны.Мировое сообщество пока не признало движение "Талибан"* легитимным руководством Афганистана.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы (движение "Талибан"* признано в РФ террористическим и запрещено) активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.* Террористическое движение, запрещенное в России

https://sputnik-georgia.ru/20210819/MVF-priostanovil-pomosch-Afganistanu-252617817.html

https://sputnik-georgia.ru/20210823/Bayden-nazval-prichinu-ukhoda-iz-Afganistana---Dzhonson-prosit-zaderzhatsya-252647388.html

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