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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия
Местные выборы в Грузии 2021
https://sputnik-georgia.ru/20210825/vybory-v-gruzii-2021-bolee-polsotni-organizatsiy-budut-nablyudat-za-vyborami-258570264.html
Выборы в Грузии 2021: более полусотни организаций будут наблюдать за выборами
Выборы в Грузии 2021: более полусотни организаций будут наблюдать за выборами
Для освещения предвыборных процессов и самих выборов регистрацию прошли также 510 журналистов и операторов от 15 СМИ 25.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-25T07:01+0400
2021-08-25T08:36+0400
местные выборы в грузии 2021
местные выборы
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. ЦИК Грузии на сегодняшний день зарегистрировал 49 местных и 5 международных организаций для наблюдения за ходом предвыборной кампании и выборов в органы местной власти.Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.На сегодняшний день, регистрацию среди местных наблюдательских организаций прошли все авторитетные НПО, которые следят за ходом выборов и оперативно представляют материалы о нарушениях в ходе предвыборной кампании и в день голосования. Среди них - "Ассоциация молодых юристов", "Международная прозрачность – Грузия", "Международное общество для справедливых выборов и демократии", "Многонациональная Грузия" и другие.Также ЦИК Грузии зарегистрировал и пять международных наблюдательских организаций: "Международный фонд избирательных систем" (IFES) , Посольство США, "Международное общество прав человека" (ISHR), Верховный избирательный совет Турции и Международный республиканский институт (IRI).Для освещения предвыборных процессов и выборов регистрацию прошли также 510 журналистов и операторов от 15 СМИ.В выборах принимают участие 50 партий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210823/Bezopasnost-na-vyborakh-v-Gruzii-TsIK-prinyal-postanovleniya-252655462.html
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местные выборы

Выборы в Грузии 2021: более полусотни организаций будут наблюдать за выборами

07:01 25.08.2021 (обновлено: 08:36 25.08.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliИзбирательные бюллетени в урне для голосования
Избирательные бюллетени в урне для голосования - Sputnik Грузия, 1920, 25.08.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Для освещения предвыборных процессов и самих выборов регистрацию прошли также 510 журналистов и операторов от 15 СМИ
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. ЦИК Грузии на сегодняшний день зарегистрировал 49 местных и 5 международных организаций для наблюдения за ходом предвыборной кампании и выборов в органы местной власти.
Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
Выборы в парламент Грузии. Второй тур 21 ноября 2020 года в столице страны - урна и бюллетени - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2021
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Безопасность на выборах в Грузии: ЦИК принял постановления
23 августа, 21:51
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На сегодняшний день, регистрацию среди местных наблюдательских организаций прошли все авторитетные НПО, которые следят за ходом выборов и оперативно представляют материалы о нарушениях в ходе предвыборной кампании и в день голосования. Среди них - "Ассоциация молодых юристов", "Международная прозрачность – Грузия", "Международное общество для справедливых выборов и демократии", "Многонациональная Грузия" и другие.
Также ЦИК Грузии зарегистрировал и пять международных наблюдательских организаций: "Международный фонд избирательных систем" (IFES) , Посольство США, "Международное общество прав человека" (ISHR), Верховный избирательный совет Турции и Международный республиканский институт (IRI).
მამუკა მდინარაძე - Sputnik Грузия, 1920, 10.08.2021
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Для освещения предвыборных процессов и выборов регистрацию прошли также 510 журналистов и операторов от 15 СМИ.
В выборах принимают участие 50 партий.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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