https://sputnik-georgia.ru/20210825/vybory-v-gruzii-2021-bolee-polsotni-organizatsiy-budut-nablyudat-za-vyborami-258570264.html

Выборы в Грузии 2021: более полусотни организаций будут наблюдать за выборами

Выборы в Грузии 2021: более полусотни организаций будут наблюдать за выборами

Для освещения предвыборных процессов и самих выборов регистрацию прошли также 510 журналистов и операторов от 15 СМИ 25.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-25T07:01+0400

2021-08-25T07:01+0400

2021-08-25T08:36+0400

местные выборы в грузии 2021

местные выборы

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. ЦИК Грузии на сегодняшний день зарегистрировал 49 местных и 5 международных организаций для наблюдения за ходом предвыборной кампании и выборов в органы местной власти.Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.На сегодняшний день, регистрацию среди местных наблюдательских организаций прошли все авторитетные НПО, которые следят за ходом выборов и оперативно представляют материалы о нарушениях в ходе предвыборной кампании и в день голосования. Среди них - "Ассоциация молодых юристов", "Международная прозрачность – Грузия", "Международное общество для справедливых выборов и демократии", "Многонациональная Грузия" и другие.Также ЦИК Грузии зарегистрировал и пять международных наблюдательских организаций: "Международный фонд избирательных систем" (IFES) , Посольство США, "Международное общество прав человека" (ISHR), Верховный избирательный совет Турции и Международный республиканский институт (IRI).Для освещения предвыборных процессов и выборов регистрацию прошли также 510 журналистов и операторов от 15 СМИ.В выборах принимают участие 50 партий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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