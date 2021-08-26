https://sputnik-georgia.ru/20210826/glavnoe-o-covid-na-26-avgusta-v-gruzii-ustanovlen-novyy-antirekord-zhertv-koronavirusa-258622180.html

Главное о COVID на 26 августа: в Грузии установлен новый антирекорд жертв коронавируса

Главное о COVID на 26 августа: в Грузии установлен новый антирекорд жертв коронавируса

Тбилиси по-прежнему остается самой "горячей" точкой ковид-заражения в стране, за ним следуют регионы Аджария и Имерети 26.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-26T11:53+0400

2021-08-26T11:53+0400

2021-08-26T12:03+0400

четвертая волна

грузия

коронавирус covid-2019

ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Из 4 128 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии за последние сутки, в Тбилиси зафиксировано 1 540 фактов, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев выглядит следующим образом: в Аджарии – 494, Имерети – 462, Квемо Картли – 312, Шида Картли – 274, Гурии – 119, Самегрело - Земо Сванети – 334, Кахети – 361, Мцхета-Мтианети – 102, Самцхе-Джавахети – 99, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 31.В стране за последние сутки сделано 43 653 теста на коронавирус, 26 534 – на антиген, 17 119 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в Грузии зафиксирован 532 171 случай инфицирования. За последние сутки от коронавируса выздоровели 5 611 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 468 917 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 79 пациентов, а с начала пандемии – 7 028.На данный момент в Грузии 56 200 активных случаев, из них 7 357 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 563 пациентов тяжелое, из них 361 подключен к аппарату искусственного дыхания, 3 348 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 45 495 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома. В карантинных пространствах остаются 129 человек, а в самоизоляции – 55 879.Показатель положительности по данным на 26 августа составляет 9.46%, за две недели – 10.77%, за семь дней – 10.51%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, коронавирус covid-2019, ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году