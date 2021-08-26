https://sputnik-georgia.ru/20210826/gruziya-primet-chast-bezhentsev-iz-afganistana--258652483.html

Грузия согласилась принять беженцев из Афганистана - заявление правительства

Грузия согласилась принять беженцев из Афганистана - заявление правительства

Правительство Грузии приняло решение принять на территории страны и временно дать приют эвакуированным из Афганистана сотрудникам международных организаций... 26.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-26T15:28+0400

2021-08-26T15:28+0400

2021-08-26T16:08+0400

грузия

беженцы

афганистан

афганские беженцы в грузии

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Правительство Грузии приняло решение принять на территории страны и временно дать приют эвакуированным из Афганистана сотрудникам международных организаций, говорится в заявлении на сайте администрации правительства.По данным правительства, все траты по нахождению беженцев из Афганистана возьмут на себя международные организации. "При въезде сотрудников международных институтов и их размещении учтены правила безопасности в связи с пандемией коронавируса, а расходы на их нахождение в Грузии возьмут на себя международные институты", - говорится в заявлении.В документе отмечается, что Грузия уже предоставила Тбилисский международный аэропорт для осуществления чартерных эвакуационных рейсов из Афганистана. "В Тбилисском аэропорту размещены военно-грузовые самолеты организации военно-транспортных перевозок НАТО, которые ежедневно осуществляют полеты в направлении Кабула, в Тбилисский международный аэропорт осуществляет перевоз эвакуированных пассажиров различными чартерными рейсами. На сегодняшний день эвакуировано через Тбилисский аэропорт до 2 тысяч человек", - говорится в заявлении.По данным правительства Грузии, в Тбилисском аэропорту и на военной базе сил обороны Грузии рядом с аэропортом появился региональный хаб, в функционировании которого участвуют военный и гражданский персонал из Грузии, Норвегии, Швеции и других стран НАТО.Кроме того, вооруженные силы Норвегии организовали на территории военной базы пункт медпомощи, который будет использован во время эвакуации норвежского военного госпиталя, размещенного в Кабуле.Ранее заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили заявил, что Грузия не собирается принимать беженцев из Афганистана и даже не обсуждает этот вопрос.В первой декаде августа боевики движения "Талибан"* активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению.Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа. * запрещенная в России и раде других стран террористическая организация

https://sputnik-georgia.ru/20210820/Zavershena-evakuatsiya-grazhdan-Gruzii-iz-Afganistana-prezident-blagodarit-partnerov-252637090.html

https://sputnik-georgia.ru/20210823/Bayden-nazval-prichinu-ukhoda-iz-Afganistana---Dzhonson-prosit-zaderzhatsya-252647388.html

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