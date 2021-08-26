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https://sputnik-georgia.ru/20210826/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-26-avgusta-2021-258605283.html
Какой сегодня церковный праздник: 26 августа 2021
Какой сегодня церковный праздник: 26 августа 2021
По православному церковному календарю 26 августа отмечают день памяти Святых Ипполита, Конкордии, Иринея, Авундия, Максима и других 26.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-26T01:00+0400
2021-08-26T01:00+0400
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Ипполит, Конкордия, Ириней и АвундийПо церковному календарю 26 августа поминают мученика Ипполита, пострадавшего при Декии и Валериане (249-259).Ипполит - начальник и смотритель тюрем в Риме, похоронил тело мученика Лаврентия, обратившего его в истинную веру. Когда об этом донесли императору, он велел задержать его, одеть в воинские одежды и предложил принести, как когда-то, вместе жертву богам.Но Ипполит, отказавшись, заявил, что он воин Христа и хочет за Него умереть. У мученика отобрали все имения, забили оловянными прутьями кормилицу Конкордию, а всем домашним отрубили головы.Самого Ипполита привязали к диким лошадям, которые до смерти влачили его по камням. Произошло это в 258 году 13 августа, на третий день после мученической смерти архидиакона Лаврентия.Пресвитер Иустин тайно похоронил всех мучеников на месте казни. Только тело Конкордии бросили в нечистое место в Риме.Двое христиан - мученики Ириней и Авундий, через некоторое время узнали от одного воина, где находится тело мученицы и похоронили его. За это их утопили.Максим ИсповедникПо церковному календарю 26 августа поминают преподобного Максима Исповедника, которого называют "подлинным отцом византийского богословия".Родился будущий Святой примерно в 580 году в благочестивой христианской семье в Константинополе. Получил разностороннее образование - изучал философию, риторику, грамматику, в совершенстве владел Богословской диалектикой.Знания и добросовестность позволили ему, поступив на государственную службу, стать первым секретарем императора Ираклия (611-641). Но, отказавшись от придворной жизни, он принял иноческий постриг в Хрисопольской обители (на берегу Босфора - ныне Скутари).Своей скромностью и мудростью преподобный приобрел любовь братии и вскоре был избран настоятелем монастыря, но и в этом сане "оставался простым монахом". Оставив монастырь в 633-м, он по просьбе будущего Иерусалимского Патриарха Софрония уехал в Александрию.Преподобный Максим отправился в Александрию через Крит. Именно там он начал свою деятельность проповедника. На Крите он столкнулся с епископатом, который придерживался еретических взглядов.Преподобный Максим, защищая Православие, беседовал с людьми различных сословий и званий. Когда императорский престол занял Констанс II (642-668) - откровенный сторонник монофелитов, противоречащих православному вероучению о Христе, нападки еретиков на Православие усилились.Много трудов преподобный положил на борьбу с различными еретическими учениями и особенно с монофелитами. После Латеранского собора, осудившего монофелитство, Максима Исповедника по приказу императора Констанса II арестовали.Святого ложно обвинили в ереси и в государственной измене. Он претерпел множество мучений - ему и его ученикам отрезали языки и отсекли правые руки, однако, по преданию, Господь даже после таких пыток Своим исповедникам дал возможность провозглашать истину – они продолжали говорить и могли писать.Святой Максим предсказал свою кончину – он умер в 662 году. По свидетельству современников на его могиле совершались многие чудеса.Преподобный оставил Церкви множество бесценных богословских трудов.ИмениныПо церковному календарю 26 августа именины отмечают Евдокия, Ксения, Алексей, Василий, Ипполит, Иван, Константин, Максим, Николай, Серафим, Тихон и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников
https://sputnik-georgia.ru/20210629/Postnye-dni-v-iyule-2021-pravoslavnyy-kalendar-pitaniya-po-dnyam-252159045.html
https://sputnik-georgia.ru/20210811/Vaktsiniruetsya-ili-net-Iliya-II-protiv-koronavirusa---zayavlenie-Patriarkha-252559855.html
https://sputnik-georgia.ru/20210101/Pravoslavnyy-kalendar-2021-prazdniki-posty-roditelskie-subboty-250509631.html
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календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 26 августа 2021

01:00 26.08.2021
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliГорящие свечи у икон в кафедральном соборе Светицховели
Горящие свечи у икон в кафедральном соборе Светицховели - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
По православному церковному календарю 26 августа отмечают день памяти Святых Ипполита, Конкордии, Иринея, Авундия, Максима и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Ипполит, Конкордия, Ириней и Авундий

По церковному календарю 26 августа поминают мученика Ипполита, пострадавшего при Декии и Валериане (249-259).
Ипполит - начальник и смотритель тюрем в Риме, похоронил тело мученика Лаврентия, обратившего его в истинную веру. Когда об этом донесли императору, он велел задержать его, одеть в воинские одежды и предложил принести, как когда-то, вместе жертву богам.
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Но Ипполит, отказавшись, заявил, что он воин Христа и хочет за Него умереть. У мученика отобрали все имения, забили оловянными прутьями кормилицу Конкордию, а всем домашним отрубили головы.
Самого Ипполита привязали к диким лошадям, которые до смерти влачили его по камням. Произошло это в 258 году 13 августа, на третий день после мученической смерти архидиакона Лаврентия.
Пресвитер Иустин тайно похоронил всех мучеников на месте казни. Только тело Конкордии бросили в нечистое место в Риме.
Двое христиан - мученики Ириней и Авундий, через некоторое время узнали от одного воина, где находится тело мученицы и похоронили его. За это их утопили.

Максим Исповедник

По церковному календарю 26 августа поминают преподобного Максима Исповедника, которого называют "подлинным отцом византийского богословия".
Родился будущий Святой примерно в 580 году в благочестивой христианской семье в Константинополе. Получил разностороннее образование - изучал философию, риторику, грамматику, в совершенстве владел Богословской диалектикой.
Знания и добросовестность позволили ему, поступив на государственную службу, стать первым секретарем императора Ираклия (611-641). Но, отказавшись от придворной жизни, он принял иноческий постриг в Хрисопольской обители (на берегу Босфора - ныне Скутари).
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Своей скромностью и мудростью преподобный приобрел любовь братии и вскоре был избран настоятелем монастыря, но и в этом сане "оставался простым монахом". Оставив монастырь в 633-м, он по просьбе будущего Иерусалимского Патриарха Софрония уехал в Александрию.
Преподобный Максим отправился в Александрию через Крит. Именно там он начал свою деятельность проповедника. На Крите он столкнулся с епископатом, который придерживался еретических взглядов.
Преподобный Максим, защищая Православие, беседовал с людьми различных сословий и званий. Когда императорский престол занял Констанс II (642-668) - откровенный сторонник монофелитов, противоречащих православному вероучению о Христе, нападки еретиков на Православие усилились.
Много трудов преподобный положил на борьбу с различными еретическими учениями и особенно с монофелитами. После Латеранского собора, осудившего монофелитство, Максима Исповедника по приказу императора Констанса II арестовали.
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Святого ложно обвинили в ереси и в государственной измене. Он претерпел множество мучений - ему и его ученикам отрезали языки и отсекли правые руки, однако, по преданию, Господь даже после таких пыток Своим исповедникам дал возможность провозглашать истину – они продолжали говорить и могли писать.
Святой Максим предсказал свою кончину – он умер в 662 году. По свидетельству современников на его могиле совершались многие чудеса.
Преподобный оставил Церкви множество бесценных богословских трудов.

Именины

По церковному календарю 26 августа именины отмечают Евдокия, Ксения, Алексей, Василий, Ипполит, Иван, Константин, Максим, Николай, Серафим, Тихон и Яков.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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