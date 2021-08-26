https://sputnik-georgia.ru/20210826/keti-topuriya-kupila-dom-na-lazurnom-beregu-258652798.html

Кети Топурия купила дом на Лазурном берегу?

Кети Топурия купила дом на Лазурном берегу?

Отдохнула во Франции и решила обзавестись там недвижимостью? Поклонники гадают, что на самом деле произошло у Кети 26.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-26T16:22+0400

2021-08-26T16:22+0400

2021-08-26T16:22+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

франция

кети топурия

светская хроника

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1a/258651527_0:176:1051:767_1920x0_80_0_0_05fbeb1754842933fff36672fd8b254a.jpg

ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Российская певица грузинского происхождения Кети Топурия купила дом во Франции - именно так решила добрая половина подписчиков звезды в Instagrаm, увидев ее новые фото.Для своей новой фотосессии знаменитость выбрала слишком странное место - пустое здание с "голыми" стенами. На фото Кети дурачится, довольно прыгает и не без удовольствия рассматривает стены сооружения, будто представляя, как дом будет выглядеть после ремонта. И, к слову, подписчики, даже не спрашивая, поздравляют Топурия с покупкой дома.Интересно, что певица оставила геолокацию: получается, что дом она приобрела в Кап-Д'ай – в коммуне на юго-востоке Франции, в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег. Именно Францию Кети и ее супруг выбрали для своего последнего отпуска.Пока артистка не добавляла никаких других подробностей - так что в нетерпении ждем от Кети признания или опровержения.Кети Топурия — известная грузинская певица, завоевавшая популярность и за пределами своей страны. Кети родилась 9 сентября 1986 года в Тбилиси, окончила факультет психологии Тбилисского государственного университета имени Джавахишвили. Выступает в юных лет.Стоит отметить, что артистка проявила себя не только как певица, но и как дизайнер. Ведь она создала собственный бренд KETIone, который она успешно продвигает.Сейчас Кети замужем за предпринимателем Львом Деньговым и воспитывает двух детей - Оливию и Адама. Читайте также:

франция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

франция, кети топурия, светская хроника