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Кети Топурия купила дом на Лазурном берегу?
Кети Топурия купила дом на Лазурном берегу?
Отдохнула во Франции и решила обзавестись там недвижимостью? Поклонники гадают, что на самом деле произошло у Кети 26.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-26T16:22+0400
2021-08-26T16:22+0400
2021-08-26T16:22+0400
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кети топурия
светская хроника
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Российская певица грузинского происхождения Кети Топурия купила дом во Франции - именно так решила добрая половина подписчиков звезды в Instagrаm, увидев ее новые фото.Для своей новой фотосессии знаменитость выбрала слишком странное место - пустое здание с "голыми" стенами. На фото Кети дурачится, довольно прыгает и не без удовольствия рассматривает стены сооружения, будто представляя, как дом будет выглядеть после ремонта. И, к слову, подписчики, даже не спрашивая, поздравляют Топурия с покупкой дома.Интересно, что певица оставила геолокацию: получается, что дом она приобрела в Кап-Д'ай – в коммуне на юго-востоке Франции, в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег. Именно Францию Кети и ее супруг выбрали для своего последнего отпуска.Пока артистка не добавляла никаких других подробностей - так что в нетерпении ждем от Кети признания или опровержения.Кети Топурия — известная грузинская певица, завоевавшая популярность и за пределами своей страны. Кети родилась 9 сентября 1986 года в Тбилиси, окончила факультет психологии Тбилисского государственного университета имени Джавахишвили. Выступает в юных лет.Стоит отметить, что артистка проявила себя не только как певица, но и как дизайнер. Ведь она создала собственный бренд KETIone, который она успешно продвигает.Сейчас Кети замужем за предпринимателем Львом Деньговым и воспитывает двух детей - Оливию и Адама. Читайте также:
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франция, кети топурия, светская хроника
Кети Топурия купила дом на Лазурном берегу?
Отдохнула во Франции и решила обзавестись там недвижимостью? Поклонники гадают, что на самом деле произошло у Кети
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Российская певица грузинского происхождения Кети Топурия купила дом во Франции - именно так решила добрая половина подписчиков звезды в Instagrаm, увидев ее новые фото.
Для своей новой фотосессии знаменитость выбрала слишком странное место - пустое здание с "голыми" стенами. На фото Кети дурачится, довольно прыгает и не без удовольствия рассматривает стены сооружения, будто представляя, как дом будет выглядеть после ремонта. И, к слову, подписчики, даже не спрашивая, поздравляют Топурия с покупкой дома.
Интересно, что певица оставила геолокацию: получается, что дом она приобрела в Кап-Д'ай – в коммуне на юго-востоке Франции, в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег. Именно Францию Кети и ее супруг выбрали для своего последнего отпуска.
Пока артистка не добавляла никаких других подробностей - так что в нетерпении ждем от Кети признания или опровержения.
Кети Топурия — известная грузинская певица, завоевавшая популярность и за пределами своей страны. Кети родилась 9 сентября 1986 года в Тбилиси, окончила факультет психологии Тбилисского государственного университета имени Джавахишвили. Выступает в юных лет.
Стоит отметить, что артистка проявила себя не только как певица, но и как дизайнер. Ведь она создала собственный бренд KETIone, который она успешно продвигает.
Сейчас Кети замужем за предпринимателем Львом Деньговым и воспитывает двух детей - Оливию и Адама.
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