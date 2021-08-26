https://sputnik-georgia.ru/20210826/kukla-iz-plastika-dolina-pripomnila-konflikt-so-zvezdoy-tiktok--258636333.html

Кукла из пластика: Долина припомнила конфликт со звездой TikTok

Кукла из пластика: Долина припомнила конфликт со звездой TikTok

Королева джаза не может забыть конфликтную ситуацию с Валей Карнавал и постоянно напоминает об этом - например, в своей песне и новом клипе 26.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-26T14:58+0400

2021-08-26T14:58+0400

2021-08-26T14:58+0400

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карнавал

лариса долина

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Российская певица Лариса Долина не может отпустить конфликт со звездой TikTok Валей Карнавал: звезда напомнила о ссоре в своем новом клипе. Королевы джаза и ТикТока никак не могут забыть давнюю ссору во время шоу Максима Галкина "Музыкалити". Тогда Долина осудила творчество Карнавал, отметив, что блогер не умеет петь и ей стоит выступать дома на кухне. Валя обиделась на артистку, после чего история получила свое продолжение. Недавно Долина записала совместный трек с группой "Давинчи": клип на песню "Мураши по коже" стал напоминанием о ссоре со звездой ТикТока. "Я мечтаю еще 30 лет слушать ваши овации, это просто фантастика, и еще, чтобы музыку делали музыканты, а не куклы из пластика", - пропела Лариса. Может никто не обратил бы внимание на эти строки, но Долина "добила" блогера еще одним намеком - на этот раз в клипе. В ролике она снялась с гитарой укулеле в руках - подарком, который Карнавал вручила ее внучке. Читайте также:

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карнавал, лариса долина