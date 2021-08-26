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Курс лари на четверг – 3,1305 GEL/$1
Курс лари на четверг – 3,1305 GEL/$1
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 26 августа в размере 3,1305 GEL/$1. 26.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-26T09:01+0400
2021-08-26T09:01+0400
2021-08-26T09:01+0400
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 26 августа в размере 3,1305 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0114 лари по отношению к доллару.Читайте также:Экономист назвал причины стабилизации курса грузинской валютыБизнес-ассоциация Грузии: у лари есть потенциал для дальнейшего укрепленияПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210820/Natsbank-Gruzii-vpervye-s-aprelya-prodal-valyutu-na-auktsione-252635930.html
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курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на четверг – 3,1305 GEL/$1
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 26 августа в размере 3,1305 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0114 лари по отношению к доллару.
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