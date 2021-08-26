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Курс лари на четверг – 3,1305 GEL/$1
Курс лари на четверг – 3,1305 GEL/$1
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 26 августа в размере 3,1305 GEL/$1. 26.08.2021, Sputnik Грузия
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курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 26 августа в размере 3,1305 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0114 лари по отношению к доллару.Читайте также:Экономист назвал причины стабилизации курса грузинской валютыБизнес-ассоциация Грузии: у лари есть потенциал для дальнейшего укрепленияПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на четверг – 3,1305 GEL/$1

09:01 26.08.2021
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 26 августа в размере 3,1305 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0114 лари по отношению к доллару.
Кросс-курс основных валют на 26 августа - Sputnik Грузия
Дом Юстиции на набережной в центре Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 20.08.2021
Нацбанк Грузии впервые с апреля продал валюту на аукционе
20 августа, 19:56
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