https://sputnik-georgia.ru/20210826/london-zayavil-o-gotovyascheysya-atake-v-aeroportu-kabula-boevikami-ig-258625363.html

Боевики ИГ* готовят атаку в аэропорту Кабула, заявили в Лондоне

Боевики ИГ* готовят атаку в аэропорту Кабула, заявили в Лондоне

Министерство иностранных дел Великобритании рекомендовало всем находящимся в зоне аэропорта найти другое безопасное место 26.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-26T13:14+0400

2021-08-26T13:14+0400

2021-08-26T13:15+0400

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хеппи заявил, что боевики "Исламского государства"* готовят атаку в аэропорту Кабула, сообщает РИА Новости.На вопрос о том, может ли нападение произойти в течение считанных часов, министр ответил утвердительно.По словам Хеппи, боевики "Исламского государства"* осознают, что в связи со скорым окончанием эвакуации все больше людей концентрируется в аэропорту, что "дает им возможность сделать что-то, что может показаться ошеломляющим". Министр добавил, что у Великобритании нет войск на месте для поиска и устранения угрозы.Министерство иностранных дел Великобритании рекомендовало своим гражданам не ездить в международный аэропорт Кабула, а уже находящимся в зоне аэропорта - найти другое безопасное место.В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. По данным президента российской секции Международной полицейской ассоциации Юрия Жданова, талибы получили доступ к нескольким сотням бронетранспортеров, примерно к 70 боевым вертолетам, миллионам единиц стрелкового оружия и почти миллиарду боеприпасов к ним.Единственной неподконтрольной талибам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://sputnik-georgia.ru/20210826/258617328.html

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