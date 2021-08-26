https://sputnik-georgia.ru/20210826/milyy-schenok-pytaetsya-poigrat-s-krolikom-no-eto-ne-tak-prosto--smeshnoe-video-258618806.html

Милый щенок пытается поиграть с кроликом, но это не так просто – смешное видео

Милый щенок пытается поиграть с кроликом, но это не так просто – смешное видео

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру 26.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-26T10:24+0400

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Если у вас плохое настроение, то, посмотрев на этих милых созданий, вы его себе точно поднимете.На кадрах видно, как белый кролик резво бегает по большому дивану, а за ним пытается угнаться маленький песик. Получается у него не очень – животное ловко перепрыгивает своего друга и не дает ему приблизиться. Наблюдать за тем, как резвятся эти милые животные, можно практически бесконечно.Смотрите на видео также:

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , видео с животными, смешные видео, вирусные видео