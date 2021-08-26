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https://sputnik-georgia.ru/20210826/milyy-schenok-pytaetsya-poigrat-s-krolikom-no-eto-ne-tak-prosto--smeshnoe-video-258618806.html
Милый щенок пытается поиграть с кроликом, но это не так просто – смешное видео
Милый щенок пытается поиграть с кроликом, но это не так просто – смешное видео
Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру 26.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-26T10:24+0400
2021-08-26T10:24+0400
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Если у вас плохое настроение, то, посмотрев на этих милых созданий, вы его себе точно поднимете.На кадрах видно, как белый кролик резво бегает по большому дивану, а за ним пытается угнаться маленький песик. Получается у него не очень – животное ловко перепрыгивает своего друга и не дает ему приблизиться. Наблюдать за тем, как резвятся эти милые животные, можно практически бесконечно.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , видео с животными, смешные видео, вирусные видео

Милый щенок пытается поиграть с кроликом, но это не так просто – смешное видео

10:24 26.08.2021
345
© photo: LADbible / FBМилый щенок пытается поиграть с кроликом, но все не так непросто – смешное видео
Милый щенок пытается поиграть с кроликом, но все не так непросто – смешное видео - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2021
© photo: LADbible / FB
Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру
Если у вас плохое настроение, то, посмотрев на этих милых созданий, вы его себе точно поднимете.
На кадрах видно, как белый кролик резво бегает по большому дивану, а за ним пытается угнаться маленький песик. Получается у него не очень – животное ловко перепрыгивает своего друга и не дает ему приблизиться. Наблюдать за тем, как резвятся эти милые животные, можно практически бесконечно.
Смотрите на видео также:
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