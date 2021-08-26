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Названы сроки запуска поездов от Кутаисского аэропорта
Названы сроки запуска поездов от Кутаисского аэропорта
Кутаисский аэропорт будет соединен с железнодорожной станции города, и первые пассажиры смогут добраться до него на поезде 26.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-26T18:33+0400
2021-08-26T18:33+0400
грузия
туризм
министерство экономики и устойчивого развития грузии
кутаисский международный аэропорт
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Поезда от Кутаисского международного аэропорта будут ходить с осени этого года, говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития. Строительство трехкилометрового участка железной дороги в Кутаиси, который позволит жителям Грузии и туристам доехать на поезде до терминала Кутаисского международного аэропорта, началось в 2017 году.По информации министерства, это повысит пассажиропоток в Кутаисском аэропорту и облегчит к нему доступ.Кутаисский международный аэропорт - второй по популярности аэропорт в Грузии, так как оттуда в различные точки мира осуществляют рейсы бюджетные авиакомпании. Добраться до Кутаисского аэропорта можно на автобусе или микроавтобусе.Кутаисским международным аэропортом в 2020 году воспользовались 183,9 тысячи пассажиров, но до пандемии коронавируса в 2019 году их число составляло 873,6 тысячи человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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грузия, туризм, министерство экономики и устойчивого развития грузии, кутаисский международный аэропорт

Названы сроки запуска поездов от Кутаисского аэропорта

18:33 26.08.2021
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© Sputnik / STRINGER Кутаисский международный аэропорт - терминал регистрации и продажа авиабилетов
Кутаисский международный аэропорт - терминал регистрации и продажа авиабилетов - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2021
© Sputnik / STRINGER
Кутаисский аэропорт будет соединен с железнодорожной станции города, и первые пассажиры смогут добраться до него на поезде
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Поезда от Кутаисского международного аэропорта будут ходить с осени этого года, говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития.
Строительство трехкилометрового участка железной дороги в Кутаиси, который позволит жителям Грузии и туристам доехать на поезде до терминала Кутаисского международного аэропорта, началось в 2017 году.

"Кутаисский аэропорт будет соединен с железнодорожной станцией города с осени этого года, и первые пассажиры смогут добраться до него на поезде", - говорится в сообщении.

По информации министерства, это повысит пассажиропоток в Кутаисском аэропорту и облегчит к нему доступ.
Кутаисский международный аэропорт - второй по популярности аэропорт в Грузии, так как оттуда в различные точки мира осуществляют рейсы бюджетные авиакомпании. Добраться до Кутаисского аэропорта можно на автобусе или микроавтобусе.
Кутаисский международный аэропорт - Sputnik Грузия, 1920, 13.08.2021
В Кутаисском аэропорту пассажиропоток восстановлен на 50%
13 августа, 16:46
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Кутаисским международным аэропортом в 2020 году воспользовались 183,9 тысячи пассажиров, но до пандемии коронавируса в 2019 году их число составляло 873,6 тысячи человек.
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