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Нежное платье и длинные ноги: новые снимки Джей Ло собрали 2 миллиона лайков
Нежное платье и длинные ноги: новые снимки Джей Ло собрали 2 миллиона лайков
Популярная певица и избранница Бена Аффлека поделилась кадрами из новой фотосессии и вызвала небывалый ажиотаж среди подписчиков. 26.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-26T16:54+0400
2021-08-26T16:54+0400
2021-08-26T16:54+0400
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Американская звезда Дженнифер Лопес произвела фурор в Instagram: новая фотосессия певицы собрала почти что два миллиона лайков - и это меньше, чем за сутки. Лопес готовится к важному событию в жизни. Звезда сошлась с давним возлюбленным Беном Аффлеком и все свободное время посвящает актеру. Ходят слухи, что пара готовится к свадьбе: Аффлек выбрал кольцо в Тиффани, а Лопес засветила его на пальце.Недавно певица вернулась с отпуска и приступила к работе: Лопес приняла участие в модной съемке и поделилась снимками с подписчиками в Instagram. На фото Джей Ло позировала в нежном платье голубого цвета в цветочек, полушубке из овчины и босоножках на высоком каблуке.Поклонники оценили и нежный макияж звезды, и ее прическу - выпрямленные волосы и модную челку. Новая публикация 52-летней Лопес собрала около двух миллионов лайков - и это меньше, чем за сутки. Но никто не удивился, ведь Дженнифер выглядит просто великолепно. Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
бен аффлек, дженнифер лопес, зарубежные звезды
Нежное платье и длинные ноги: новые снимки Джей Ло собрали 2 миллиона лайков
Популярная певица и избранница Бена Аффлека поделилась кадрами из новой фотосессии и вызвала небывалый ажиотаж среди подписчиков.
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Американская звезда Дженнифер Лопес произвела фурор в Instagram: новая фотосессия певицы собрала почти что два миллиона лайков - и это меньше, чем за сутки.
Лопес готовится к важному событию в жизни. Звезда сошлась с давним возлюбленным Беном Аффлеком и все свободное время посвящает актеру. Ходят слухи, что пара готовится к свадьбе: Аффлек выбрал кольцо в Тиффани, а Лопес засветила его на пальце.
Недавно певица вернулась с отпуска и приступила к работе: Лопес приняла участие в модной съемке и поделилась снимками с подписчиками в Instagram.
На фото Джей Ло позировала в нежном платье голубого цвета в цветочек, полушубке из овчины и босоножках на высоком каблуке.
Поклонники оценили и нежный макияж звезды, и ее прическу - выпрямленные волосы и модную челку. Новая публикация 52-летней Лопес собрала около двух миллионов лайков - и это меньше, чем за сутки. Но никто не удивился, ведь Дженнифер выглядит просто великолепно.
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