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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210826/sbezhala-iz-pod-ventsa-lorak-v-plate-nevesty-stala-zvezdoy-krasnoy-dorozhki-258666316.html
"Сбежала из-под венца": Лорак в платье невесты стала звездой красной дорожки
"Сбежала из-под венца": Лорак в платье невесты стала звездой красной дорожки
42-летняя звезда появилась перед публикой в шикарном образе и сразила всех гостей и зрителей конкурса "Новая волна" 26.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-26T17:07+0400
2021-08-26T17:07+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ани лорак
светская хроника
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Российская певица Ани Лорак стала звездой красной дорожки конкурса молодых исполнителей "Новая волна": артистка блеснула в платье невесты. В Сочи прошла церемония закрытия "Новой волны". Знаменитости продемонстрировали лучшие из своих нарядов. Больше всех среди артистов выделялась Ани Лорак. Лорак взошла на красную дорожку в платье невесты: длинный наряд белого цвета эффектно оттенял загорелую кожу звезды, а фасон "русалка" подчеркнул стройную фигуру артистки. Ювелирные украшения и струящиеся локоны завершили сказочный образ, а фанаты пришли в восторг от вида любимой певицы. На красной дорожке Ани сопровождал друг и коллега Сергей Лазарев. Звезды представили совместную песню под названием "Не отпускай меня". "Как будто у вас свадьба"; "Барби и Кен"; "Лорак как невеста, такая красотка"; "Это платье точно вечернее? Будто сбежала из под венца; "Теперь знаю, в каком платье выйду замуж"; "Неповторимая"; "Самая красивая певица", - прокомментировали в Сети. Читайте также:
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ани лорак, светская хроника, российский шоу-бизнес

"Сбежала из-под венца": Лорак в платье невесты стала звездой красной дорожки

17:07 26.08.2021
366
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевица Ани Лорак
Певица Ани Лорак - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
42-летняя звезда появилась перед публикой в шикарном образе и сразила всех гостей и зрителей конкурса "Новая волна"
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Российская певица Ани Лорак стала звездой красной дорожки конкурса молодых исполнителей "Новая волна": артистка блеснула в платье невесты.
В Сочи прошла церемония закрытия "Новой волны". Знаменитости продемонстрировали лучшие из своих нарядов. Больше всех среди артистов выделялась Ани Лорак.
Лорак взошла на красную дорожку в платье невесты: длинный наряд белого цвета эффектно оттенял загорелую кожу звезды, а фасон "русалка" подчеркнул стройную фигуру артистки. Ювелирные украшения и струящиеся локоны завершили сказочный образ, а фанаты пришли в восторг от вида любимой певицы.
На красной дорожке Ани сопровождал друг и коллега Сергей Лазарев. Звезды представили совместную песню под названием "Не отпускай меня".
"Как будто у вас свадьба"; "Барби и Кен"; "Лорак как невеста, такая красотка"; "Это платье точно вечернее? Будто сбежала из под венца; "Теперь знаю, в каком платье выйду замуж"; "Неповторимая"; "Самая красивая певица", - прокомментировали в Сети.
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