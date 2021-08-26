https://sputnik-georgia.ru/20210826/sbezhala-iz-pod-ventsa-lorak-v-plate-nevesty-stala-zvezdoy-krasnoy-dorozhki-258666316.html

"Сбежала из-под венца": Лорак в платье невесты стала звездой красной дорожки

"Сбежала из-под венца": Лорак в платье невесты стала звездой красной дорожки

42-летняя звезда появилась перед публикой в шикарном образе и сразила всех гостей и зрителей конкурса "Новая волна" 26.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-26T17:07+0400

2021-08-26T17:07+0400

2021-08-26T17:07+0400

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ани лорак

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Российская певица Ани Лорак стала звездой красной дорожки конкурса молодых исполнителей "Новая волна": артистка блеснула в платье невесты. В Сочи прошла церемония закрытия "Новой волны". Знаменитости продемонстрировали лучшие из своих нарядов. Больше всех среди артистов выделялась Ани Лорак. Лорак взошла на красную дорожку в платье невесты: длинный наряд белого цвета эффектно оттенял загорелую кожу звезды, а фасон "русалка" подчеркнул стройную фигуру артистки. Ювелирные украшения и струящиеся локоны завершили сказочный образ, а фанаты пришли в восторг от вида любимой певицы. На красной дорожке Ани сопровождал друг и коллега Сергей Лазарев. Звезды представили совместную песню под названием "Не отпускай меня". "Как будто у вас свадьба"; "Барби и Кен"; "Лорак как невеста, такая красотка"; "Это платье точно вечернее? Будто сбежала из под венца; "Теперь знаю, в каком платье выйду замуж"; "Неповторимая"; "Самая красивая певица", - прокомментировали в Сети. Читайте также:

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ани лорак, светская хроника, российский шоу-бизнес