https://sputnik-georgia.ru/20210826/snizhenie-smertnosti-poka-ne-ozhidaetsya---neuteshitelnye-prognozy-minzdrava-gruzii-258674733.html

"Снижение смертности пока не ожидается" - неутешительные прогнозы Минздрава Грузии

"Снижение смертности пока не ожидается" - неутешительные прогнозы Минздрава Грузии

По прогнозам ведомства, уровень инфицирования в стране будет высоким, а его снижение будет очень медленным 26.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-26T17:45+0400

2021-08-26T17:45+0400

2021-08-26T17:48+0400

четвертая волна

вакцинация

коронавирус covid-19

пандемия

ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Коронавирусу характерна высокая смертность и в случае Грузии этот показатель составляет 1.3%, учитывая тяжелую ситуацию в стране, снижения количества жертв инфекции пока не ожидается, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.За последние сутки в Грузии из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 79 пациентов. Это антирекорд, установленный Грузией с начала пандемии.По ее словам, две недели назад было большое количество случаев смерти. Часто прогнозы бывают неблагоприятными в том случае, если лечение пациента несвоевременное, больной в тяжелом состоянии или же находится на длительном госпитальном лечении.Габуния отметила важность своевременного выявления сложных случаев и перевоза пациентов в соответствующие места.Соблюдение правил и вакцинация – единственный выход из сложившейся ситуации, отмечают в Минздраве страны. По словам Габуния, есть ожидание того, что уровень инфицирования будет сохранен, а снижение будет очень медленным.По ее словам, 25 августа в Грузии было сделано 26 тысяч прививок, что в условиях тяжелой эпидситуации является очень низким.В Грузии за последние сутки выявили 4 128 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 532 тысяч случаев инфицирования, более 468 тысяч выздоровели, 7028 скончались.

https://sputnik-georgia.ru/20210826/glavnoe-o-covid-na-26-avgusta-v-gruzii-ustanovlen-novyy-antirekord-zhertv-koronavirusa-258622180.html

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вакцинация, коронавирус covid-19, пандемия, ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году