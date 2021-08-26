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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210826/snizhenie-smertnosti-poka-ne-ozhidaetsya---neuteshitelnye-prognozy-minzdrava-gruzii-258674733.html
"Снижение смертности пока не ожидается" - неутешительные прогнозы Минздрава Грузии
"Снижение смертности пока не ожидается" - неутешительные прогнозы Минздрава Грузии
По прогнозам ведомства, уровень инфицирования в стране будет высоким, а его снижение будет очень медленным 26.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-26T17:45+0400
2021-08-26T17:48+0400
четвертая волна
вакцинация
коронавирус covid-19
пандемия
ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Коронавирусу характерна высокая смертность и в случае Грузии этот показатель составляет 1.3%, учитывая тяжелую ситуацию в стране, снижения количества жертв инфекции пока не ожидается, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.За последние сутки в Грузии из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 79 пациентов. Это антирекорд, установленный Грузией с начала пандемии.По ее словам, две недели назад было большое количество случаев смерти. Часто прогнозы бывают неблагоприятными в том случае, если лечение пациента несвоевременное, больной в тяжелом состоянии или же находится на длительном госпитальном лечении.Габуния отметила важность своевременного выявления сложных случаев и перевоза пациентов в соответствующие места.Соблюдение правил и вакцинация – единственный выход из сложившейся ситуации, отмечают в Минздраве страны. По словам Габуния, есть ожидание того, что уровень инфицирования будет сохранен, а снижение будет очень медленным.По ее словам, 25 августа в Грузии было сделано 26 тысяч прививок, что в условиях тяжелой эпидситуации является очень низким.В Грузии за последние сутки выявили 4 128 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 532 тысяч случаев инфицирования, более 468 тысяч выздоровели, 7028 скончались.
https://sputnik-georgia.ru/20210826/glavnoe-o-covid-na-26-avgusta-v-gruzii-ustanovlen-novyy-antirekord-zhertv-koronavirusa-258622180.html
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вакцинация, коронавирус covid-19, пандемия, ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году

"Снижение смертности пока не ожидается" - неутешительные прогнозы Минздрава Грузии

17:45 26.08.2021 (обновлено: 17:48 26.08.2021)
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© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале COVID-19
Медицинские работники во временном госпитале COVID-19 - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2021
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
/
Перейти в фотобанк
По прогнозам ведомства, уровень инфицирования в стране будет высоким, а его снижение будет очень медленным
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Коронавирусу характерна высокая смертность и в случае Грузии этот показатель составляет 1.3%, учитывая тяжелую ситуацию в стране, снижения количества жертв инфекции пока не ожидается, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.
За последние сутки в Грузии из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 79 пациентов. Это антирекорд, установленный Грузией с начала пандемии.
Эпидемия коронавируса - полиция и прохожие на улице в масках и штрафы за нарушения - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2021
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11:53
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По ее словам, две недели назад было большое количество случаев смерти. Часто прогнозы бывают неблагоприятными в том случае, если лечение пациента несвоевременное, больной в тяжелом состоянии или же находится на длительном госпитальном лечении.
Габуния отметила важность своевременного выявления сложных случаев и перевоза пациентов в соответствующие места.
"Пока снижение смертности не ожидается. Пропорционально ожидается смертность среди инфицированных 1.3%. Медицина не смогла найти больше никакого выхода, чтобы смертность снизилась", - заявила Габуния журналистам.
Соблюдение правил и вакцинация – единственный выход из сложившейся ситуации, отмечают в Минздраве страны. По словам Габуния, есть ожидание того, что уровень инфицирования будет сохранен, а снижение будет очень медленным.

Показатель инфицирования в Грузии (число положительных тестов к общему число взятых) на 26 августа: за сутки – 9,46%, за последние 14 дней – 10,77%, за последние семь дней – 10,51%.

По ее словам, 25 августа в Грузии было сделано 26 тысяч прививок, что в условиях тяжелой эпидситуации является очень низким.
В Грузии за последние сутки выявили 4 128 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 532 тысяч случаев инфицирования, более 468 тысяч выздоровели, 7028 скончались.
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