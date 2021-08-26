https://sputnik-georgia.ru/20210826/u-aeroporta-v-kabule-progremel-vzryv-258675775.html

У аэропорта в Кабуле прогремел взрыв

У аэропорта в Кабуле прогремел взрыв

Через единственный в Кабуле аэропорт активно проводится эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев 26.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-26T17:54+0400

2021-08-26T17:54+0400

2021-08-26T18:25+0400

в мире

взрыв

афганистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1a/258666105_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_c1f895aec831f92380211f44828f90ab.jpg

ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. У ворот кабульского аэропорта произошел взрыв, сообщает телеканал CNN.Информацию о взрыве снаружи аэропорта подтвердил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.Очевидцы утверждают, что это была атака смертника и что у аэропорта открылась стрельба. Местные СМИ сообщают о как минимум десяти погибших и нескольких пострадавших, в том числе трех американских военных, а также предупреждают об угрозе второго взрыва.Несколькими часами ранее министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хеппи со ссылкой на данные разведки заявил, что боевики "Исламского государства"* готовят атаку в аэропорту Кабула. Причиной этому он назвал то, что в связи со скорым окончанием эвакуации все больше людей концентрируется в аэропорту.В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Единственным очагом сопротивления талибам остается провинция Панджшер, где находятся отряды под руководством Ахмада Масуда.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://sputnik-georgia.ru/20210826/gruziya-primet-chast-bezhentsev-iz-afganistana--258652483.html

афганистан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

взрыв, афганистан