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У аэропорта в Кабуле прогремел взрыв
У аэропорта в Кабуле прогремел взрыв
Через единственный в Кабуле аэропорт активно проводится эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев 26.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-26T17:54+0400
2021-08-26T18:25+0400
в мире
взрыв
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. У ворот кабульского аэропорта произошел взрыв, сообщает телеканал CNN.Информацию о взрыве снаружи аэропорта подтвердил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.Очевидцы утверждают, что это была атака смертника и что у аэропорта открылась стрельба. Местные СМИ сообщают о как минимум десяти погибших и нескольких пострадавших, в том числе трех американских военных, а также предупреждают об угрозе второго взрыва.Несколькими часами ранее министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хеппи со ссылкой на данные разведки заявил, что боевики "Исламского государства"* готовят атаку в аэропорту Кабула. Причиной этому он назвал то, что в связи со скорым окончанием эвакуации все больше людей концентрируется в аэропорту.В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Единственным очагом сопротивления талибам остается провинция Панджшер, где находятся отряды под руководством Ахмада Масуда.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://sputnik-georgia.ru/20210826/gruziya-primet-chast-bezhentsev-iz-afganistana--258652483.html
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взрыв, афганистан

У аэропорта в Кабуле прогремел взрыв

17:54 26.08.2021 (обновлено: 18:25 26.08.2021)
259
© REUTERS / Australia's Department of DefencЭвакуация беженцев из Афганистана, Кабул
Эвакуация беженцев из Афганистана, Кабул - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2021
© REUTERS / Australia's Department of Defenc
Через единственный в Кабуле аэропорт активно проводится эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. У ворот кабульского аэропорта произошел взрыв, сообщает телеканал CNN.
Информацию о взрыве снаружи аэропорта подтвердил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Очевидцы утверждают, что это была атака смертника и что у аэропорта открылась стрельба. Местные СМИ сообщают о как минимум десяти погибших и нескольких пострадавших, в том числе трех американских военных, а также предупреждают об угрозе второго взрыва.
Несколькими часами ранее министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хеппи со ссылкой на данные разведки заявил, что боевики "Исламского государства"* готовят атаку в аэропорту Кабула. Причиной этому он назвал то, что в связи со скорым окончанием эвакуации все больше людей концентрируется в аэропорту.
В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Эвакуация беженцев из Афганистана, Кабул - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2021
Грузия согласилась принять беженцев из Афганистана - заявление правительства
15:28
1118
25
Единственным очагом сопротивления талибам остается провинция Панджшер, где находятся отряды под руководством Ахмада Масуда.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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