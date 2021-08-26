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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия
Местные выборы в Грузии 2021
https://sputnik-georgia.ru/20210826/v-gruziyu-k-osennim-vyboram-pribudet-30-dolgosrochnykh-nablyudateley-bdipch-258615590.html
В Грузию к осенним выборам прибудет 30 долгосрочных наблюдателей БДИПЧ
В Грузию к осенним выборам прибудет 30 долгосрочных наблюдателей БДИПЧ
Во время мониторинговых мероприятий миссия будет руководствоваться соблюдением всех правил безопасности, чтобы минимизировать риски инфицирования коронавирусом 26.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-26T09:01+0400
2021-08-26T09:01+0400
местные выборы в грузии 2021
грузия
обсе
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. В ближайшие дни в Грузию приедут 30 долгосрочных наблюдателей от ОБСЕ/БДИПЧ, говорится в сообщении МИД Грузии.В Грузии на данный момент в самом разгаре предвыборная кампания перед выборами в органы местной власти."В ближайшие дни в Грузию прибудут 30 долгосрочных наблюдателей БДИПЧ, которые распределятся по соответствующим наблюдательным пунктам. В ближайшие дни руководство миссии проведет пресс-конференцию, на которой расскажет о роли наблюдателей и планируемых мероприятиях, после чего миссия официально приступит к наблюдательской деятельности в Грузии", - говорится в сообщении.Приезд наблюдателей обсуждали заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили и глава миссии БДИПЧ/ ОБСЕ по наблюдению за запланированными в октябре в Грузии выборами местного самоуправления Альберт Ионсон.Замглавы МИД Грузии проинформировал руководство наблюдательной миссии о ситуации в стране в связи с пандемией.В свою очередь, глава наблюдательной миссии отметил, что во время мониторинговых мероприятий миссия будет руководствоваться соблюдением всех правил безопасности, определенных законодательством и ограничениями Грузии, чтобы минимизировать риски инфицирования коронавирусомВыборы в Грузии пройдут 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
https://sputnik-georgia.ru/20210825/vybory-v-gruzii-2021-bolee-polsotni-organizatsiy-budut-nablyudat-za-vyborami-258570264.html
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грузия, обсе

В Грузию к осенним выборам прибудет 30 долгосрочных наблюдателей БДИПЧ

09:01 26.08.2021
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© photo: Sputnik / Sergey Averin / Перейти в фотобанкФлаг с символикой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
Флаг с символикой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2021
© photo: Sputnik / Sergey Averin
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Во время мониторинговых мероприятий миссия будет руководствоваться соблюдением всех правил безопасности, чтобы минимизировать риски инфицирования коронавирусом
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. В ближайшие дни в Грузию приедут 30 долгосрочных наблюдателей от ОБСЕ/БДИПЧ, говорится в сообщении МИД Грузии.
В Грузии на данный момент в самом разгаре предвыборная кампания перед выборами в органы местной власти.
"В ближайшие дни в Грузию прибудут 30 долгосрочных наблюдателей БДИПЧ, которые распределятся по соответствующим наблюдательным пунктам. В ближайшие дни руководство миссии проведет пресс-конференцию, на которой расскажет о роли наблюдателей и планируемых мероприятиях, после чего миссия официально приступит к наблюдательской деятельности в Грузии", - говорится в сообщении.
Приезд наблюдателей обсуждали заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили и глава миссии БДИПЧ/ ОБСЕ по наблюдению за запланированными в октябре в Грузии выборами местного самоуправления Альберт Ионсон.
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Местные выборы в Грузии 2021
Выборы в Грузии 2021: более полусотни организаций будут наблюдать за выборами
Вчера, 07:01
305
Замглавы МИД Грузии проинформировал руководство наблюдательной миссии о ситуации в стране в связи с пандемией.
В свою очередь, глава наблюдательной миссии отметил, что во время мониторинговых мероприятий миссия будет руководствоваться соблюдением всех правил безопасности, определенных законодательством и ограничениями Грузии, чтобы минимизировать риски инфицирования коронавирусом
Выборы в Грузии пройдут 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
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