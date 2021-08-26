https://sputnik-georgia.ru/20210826/v-gruziyu-k-osennim-vyboram-pribudet-30-dolgosrochnykh-nablyudateley-bdipch-258615590.html

В Грузию к осенним выборам прибудет 30 долгосрочных наблюдателей БДИПЧ

В Грузию к осенним выборам прибудет 30 долгосрочных наблюдателей БДИПЧ

Во время мониторинговых мероприятий миссия будет руководствоваться соблюдением всех правил безопасности, чтобы минимизировать риски инфицирования коронавирусом 26.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-26T09:01+0400

2021-08-26T09:01+0400

2021-08-26T09:01+0400

местные выборы в грузии 2021

грузия

обсе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24732/13/247321392_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_810f02618dbd262aaf9487eed495020a.jpg

ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. В ближайшие дни в Грузию приедут 30 долгосрочных наблюдателей от ОБСЕ/БДИПЧ, говорится в сообщении МИД Грузии.В Грузии на данный момент в самом разгаре предвыборная кампания перед выборами в органы местной власти."В ближайшие дни в Грузию прибудут 30 долгосрочных наблюдателей БДИПЧ, которые распределятся по соответствующим наблюдательным пунктам. В ближайшие дни руководство миссии проведет пресс-конференцию, на которой расскажет о роли наблюдателей и планируемых мероприятиях, после чего миссия официально приступит к наблюдательской деятельности в Грузии", - говорится в сообщении.Приезд наблюдателей обсуждали заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили и глава миссии БДИПЧ/ ОБСЕ по наблюдению за запланированными в октябре в Грузии выборами местного самоуправления Альберт Ионсон.Замглавы МИД Грузии проинформировал руководство наблюдательной миссии о ситуации в стране в связи с пандемией.В свою очередь, глава наблюдательной миссии отметил, что во время мониторинговых мероприятий миссия будет руководствоваться соблюдением всех правил безопасности, определенных законодательством и ограничениями Грузии, чтобы минимизировать риски инфицирования коронавирусомВыборы в Грузии пройдут 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.

https://sputnik-georgia.ru/20210825/vybory-v-gruzii-2021-bolee-polsotni-organizatsiy-budut-nablyudat-za-vyborami-258570264.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, обсе