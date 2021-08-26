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https://sputnik-georgia.ru/20210826/vlasti-gruzii-planiruet-vlozhit-v-razvitie-selskogo-khozyaystva-sem-mlrd-lari-258664970.html
Власти Грузии планируют вложить в развитие сельского хозяйства семь млрд лари
Власти Грузии планируют вложить в развитие сельского хозяйства семь млрд лари
В рамках 10-летнего плана правительства планируется усилить села, увеличить местное производство и, как следствие, снизить уровень бедности в регионах 26.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-26T16:37+0400
2021-08-26T17:05+0400
грузия
ираклий гарибашвили
экономика
экономика грузии
сельское хозяйство
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Правительство Грузии планирует инвестировать 7 миллиардов лари в развитие сельского хозяйства, 2,5 миллиарда лари из которых потратят на поощрение местного производства, заявил журналистам премьер-министр Ираклий Гарибашвили.Развитие сельского хозяйства и импортозамещение являются приоритетом грузинских властей. В рамках 10-летнего плана правительства планируется усилить села, увеличить местное производство и, как следствие, снизить уровень бедности в регионах.В стране активная предвыборная кампания, поэтому подобные обещания правящей партии в оппозиции называют популистскими.На что планируют потратить деньгиК 2030 году совместные инвестиции правительства и частного сектора в сельское хозяйство должны составить 7 миллиардов лари.Для фермеров станет доступнее сельскохозяйственная техника, соответствующая программа стартует уже в этом году. Для этого выделят 50 миллионов лари. В рамках 10-летнего плана запланированы инвестиции в размере 1,7 миллиарда лари.Экспорт сельхозпродукции, предположительно, вырастет до 3 миллиардов долларов, а доходы от экспорта вина достигнут 1 миллиарда долларов.Площадь земель под однолетние и многолетние культуры планируется увеличить до 500 тысяч гектаров и обеспечить производство до 3,7 миллиона тонн, в том числе 600 тысяч тонн винограда.Тепличные хозяйства правительство обещает создать на 500 гектарах. В планах потратить более 124 миллионов лари в виде софинансирования.На территории более 50 тысяч гектаров высадят фруктовые сады, а на площади более 15 тысяч гектаров разобьют виноградник. Для реализации проекта выдадут более 340 миллионов лари в виде софинансирования.560 миллионов лари должно быть потрачено на строительство до 400 современных животноводческих и птицеводческих ферм.Планируется обеспечить к 2030 году водой 227 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, полностью восстановить систему мелиорации, ​​на это будет потрачен миллиард лари.Власти также обещают внедрить лучшие европейские технологии по снижению загрязнения воздуха, воды и почвы, а площадь охраняемых территорий должна увеличиться до 1 миллиона гектаров - это 17% территории страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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грузия, ираклий гарибашвили, экономика, экономика грузии, сельское хозяйство

Власти Грузии планируют вложить в развитие сельского хозяйства семь млрд лари

16:37 26.08.2021 (обновлено: 17:05 26.08.2021)
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© photo: Sputnik / Seyran BaroyanРайон Кеда, Аджария. Обработка фермерами земель сельскохозяйственного назначения
Район Кеда, Аджария. Обработка фермерами земель сельскохозяйственного назначения - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2021
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
В рамках 10-летнего плана правительства планируется усилить села, увеличить местное производство и, как следствие, снизить уровень бедности в регионах
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Правительство Грузии планирует инвестировать 7 миллиардов лари в развитие сельского хозяйства, 2,5 миллиарда лари из которых потратят на поощрение местного производства, заявил журналистам премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Развитие сельского хозяйства и импортозамещение являются приоритетом грузинских властей. В рамках 10-летнего плана правительства планируется усилить села, увеличить местное производство и, как следствие, снизить уровень бедности в регионах.

"Мы рассчитываем создать в общей сложности 100 тысяч новых рабочих мест и создать более тысячи новых предприятий", - заявил Гарибашвили журналистам.

В стране активная предвыборная кампания, поэтому подобные обещания правящей партии в оппозиции называют популистскими.

На что планируют потратить деньги

К 2030 году совместные инвестиции правительства и частного сектора в сельское хозяйство должны составить 7 миллиардов лари.
Для фермеров станет доступнее сельскохозяйственная техника, соответствующая программа стартует уже в этом году. Для этого выделят 50 миллионов лари. В рамках 10-летнего плана запланированы инвестиции в размере 1,7 миллиарда лари.
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Экспорт сельхозпродукции, предположительно, вырастет до 3 миллиардов долларов, а доходы от экспорта вина достигнут 1 миллиарда долларов.
Площадь земель под однолетние и многолетние культуры планируется увеличить до 500 тысяч гектаров и обеспечить производство до 3,7 миллиона тонн, в том числе 600 тысяч тонн винограда.
Тепличные хозяйства правительство обещает создать на 500 гектарах. В планах потратить более 124 миллионов лари в виде софинансирования.
На территории более 50 тысяч гектаров высадят фруктовые сады, а на площади более 15 тысяч гектаров разобьют виноградник. Для реализации проекта выдадут более 340 миллионов лари в виде софинансирования.
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560 миллионов лари должно быть потрачено на строительство до 400 современных животноводческих и птицеводческих ферм.
Планируется обеспечить к 2030 году водой 227 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, полностью восстановить систему мелиорации, ​​на это будет потрачен миллиард лари.
Власти также обещают внедрить лучшие европейские технологии по снижению загрязнения воздуха, воды и почвы, а площадь охраняемых территорий должна увеличиться до 1 миллиона гектаров - это 17% территории страны.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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