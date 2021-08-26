https://sputnik-georgia.ru/20210826/zaderzhannyy-za-ubiystvo-grazhdanin-gruzii-pokonchil-s-soboy-v-grecheskoy-tyurme-258651571.html

Задержанный за убийство гражданин Грузии покончил с собой в греческой тюрьме

Задержанный за убийство гражданин Грузии покончил с собой в греческой тюрьме

Эмигрантку из Грузии нашли мертвой в собственной квартире, по делу задержали ее 48-летнего сожителя 26.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-26T16:07+0400

2021-08-26T16:07+0400

2021-08-26T16:07+0400

в мире

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тюрьма

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Гражданин Грузии, обвиняемый в Греции в убийстве эмигрантки из Грузии, покончил жизнь самоубийством в тюрьме, сообщают греческие СМИ.Два дня назад в Греции в собственной квартире была убита 56-летняя эмигрантка из Грузии. Подозреваемый скрылся с места происшествия, однако полиция нашла его по горячим следам. Позже стало известно, что задержанный по этому делу 48-летний мужчина повесился в изоляторе.На теле убитой были обнаружены кровоподтеки и ранения, нанесенные острым предметом. Соседи рассказывают, что в день трагедии из квартиры доносились крики и звуки побоев, женщина умоляла мужчину не убивать ее. По словам соседей, это был не первый случай: мужчина, у которого были проблемы с алкоголем, и раньше бил ее.Эмигрантка из Грузии жила в Греции в течение последних 12 лет и работала уборщицей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210824/V-Gretsii-ubili-grazhdanku-Gruzii-252657831.html

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греция, убийство, арест, тюрьма