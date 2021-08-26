Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Грузия согласилась принять беженцев из Афганистана - заявление правительства
В мире
https://sputnik-georgia.ru/20210826/zaderzhannyy-za-ubiystvo-grazhdanin-gruzii-pokonchil-s-soboy-v-grecheskoy-tyurme-258651571.html
Задержанный за убийство гражданин Грузии покончил с собой в греческой тюрьме
Задержанный за убийство гражданин Грузии покончил с собой в греческой тюрьме
Эмигрантку из Грузии нашли мертвой в собственной квартире, по делу задержали ее 48-летнего сожителя 26.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-26T16:07+0400
2021-08-26T16:07+0400
в мире
греция
убийство
арест
тюрьма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23909/53/239095397_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_6bdb2799a786b23985fb5c44f4b803b7.jpg
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Гражданин Грузии, обвиняемый в Греции в убийстве эмигрантки из Грузии, покончил жизнь самоубийством в тюрьме, сообщают греческие СМИ.Два дня назад в Греции в собственной квартире была убита 56-летняя эмигрантка из Грузии. Подозреваемый скрылся с места происшествия, однако полиция нашла его по горячим следам. Позже стало известно, что задержанный по этому делу 48-летний мужчина повесился в изоляторе.На теле убитой были обнаружены кровоподтеки и ранения, нанесенные острым предметом. Соседи рассказывают, что в день трагедии из квартиры доносились крики и звуки побоев, женщина умоляла мужчину не убивать ее. По словам соседей, это был не первый случай: мужчина, у которого были проблемы с алкоголем, и раньше бил ее.Эмигрантка из Грузии жила в Греции в течение последних 12 лет и работала уборщицей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210824/V-Gretsii-ubili-grazhdanku-Gruzii-252657831.html
греция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23909/53/239095397_72:0:1892:1365_1920x0_80_0_0_5f70dec0ada89655a534a766ba39e6ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
греция, убийство, арест, тюрьма

Задержанный за убийство гражданин Грузии покончил с собой в греческой тюрьме

16:07 26.08.2021
249
CC BY 2.0 / -JvL- / PrisonsРешетки на окнах здания тюрьмы
Решетки на окнах здания тюрьмы - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2021
CC BY 2.0 / -JvL- / Prisons
Эмигрантку из Грузии нашли мертвой в собственной квартире, по делу задержали ее 48-летнего сожителя
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Гражданин Грузии, обвиняемый в Греции в убийстве эмигрантки из Грузии, покончил жизнь самоубийством в тюрьме, сообщают греческие СМИ.
Два дня назад в Греции в собственной квартире была убита 56-летняя эмигрантка из Грузии. Подозреваемый скрылся с места происшествия, однако полиция нашла его по горячим следам. Позже стало известно, что задержанный по этому делу 48-летний мужчина повесился в изоляторе.
Человек с ножом в руке - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2021
В Греции убили гражданку Грузии
24 августа, 11:39
1719
На теле убитой были обнаружены кровоподтеки и ранения, нанесенные острым предметом. Соседи рассказывают, что в день трагедии из квартиры доносились крики и звуки побоев, женщина умоляла мужчину не убивать ее. По словам соседей, это был не первый случай: мужчина, у которого были проблемы с алкоголем, и раньше бил ее.
Эмигрантка из Грузии жила в Греции в течение последних 12 лет и работала уборщицей.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
000000
Архив
Новости
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
Аналитика
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:35Главы МВД Евросоюза обсудят принятие беженцев из Афганистана
16:07Задержанный за убийство гражданин Грузии покончил с собой в греческой тюрьме
15:49Уроженец Нигерии будет бороться за пост мэра Тбилиси
15:28Грузия согласилась принять беженцев из Афганистана - заявление правительства
15:15Заключение до приговора: обвиняемых в терроризме граждан Грузии отправили за решетку
14:43"Мы на войне" - Каладзе обратился к жителям Грузии
14:23В Тбилиси заработают кабинеты детских психологов
13:14Боевики ИГ* готовят атаку в аэропорту Кабула, заявили в Лондоне
11:53Главное о COVID на 26 августа: в Грузии установлен новый антирекорд жертв коронавируса
11:13Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4128
10:49Опасности оползня больше нет – улица Мачавариани в Тбилиси открывается
10:34В России провели крупную антитеррористическую операцию - обнародованы кадры
10:07Израильская авиакомпания Israir Airlines возобновляет полеты в Грузию
09:01В Грузию к осенним выборам прибудет 30 долгосрочных наблюдателей БДИПЧ
09:01Курс лари на четверг – 3,1305 GEL/$1
07:31На замену канатной дороги на горнолыжном курорте в Сванети потратят 34 миллиона лари
07:01Несмотря на выборы, парламент Грузии соберется на осеннюю сессию
ВчераСГБ Грузии обнародовала доказательства вины задержанных граждан Грузии за членство в ИГ*
ВчераПартия Гахария назвала кандидатов на выборы в мэры Аджарии
ВчераВ Грузии отец обвиняемого в терроризме будет кандидатом на выборах