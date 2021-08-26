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Задержанный за убийство гражданин Грузии покончил с собой в греческой тюрьме
Задержанный за убийство гражданин Грузии покончил с собой в греческой тюрьме
Эмигрантку из Грузии нашли мертвой в собственной квартире, по делу задержали ее 48-летнего сожителя 26.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-26T16:07+0400
2021-08-26T16:07+0400
2021-08-26T16:07+0400
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греция
убийство
арест
тюрьма
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Гражданин Грузии, обвиняемый в Греции в убийстве эмигрантки из Грузии, покончил жизнь самоубийством в тюрьме, сообщают греческие СМИ.Два дня назад в Греции в собственной квартире была убита 56-летняя эмигрантка из Грузии. Подозреваемый скрылся с места происшествия, однако полиция нашла его по горячим следам. Позже стало известно, что задержанный по этому делу 48-летний мужчина повесился в изоляторе.На теле убитой были обнаружены кровоподтеки и ранения, нанесенные острым предметом. Соседи рассказывают, что в день трагедии из квартиры доносились крики и звуки побоев, женщина умоляла мужчину не убивать ее. По словам соседей, это был не первый случай: мужчина, у которого были проблемы с алкоголем, и раньше бил ее.Эмигрантка из Грузии жила в Греции в течение последних 12 лет и работала уборщицей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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греция, убийство, арест, тюрьма
Задержанный за убийство гражданин Грузии покончил с собой в греческой тюрьме
Эмигрантку из Грузии нашли мертвой в собственной квартире, по делу задержали ее 48-летнего сожителя
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik.
Гражданин Грузии, обвиняемый в Греции в убийстве эмигрантки из Грузии, покончил жизнь самоубийством в тюрьме, сообщают греческие СМИ
.
Два дня назад в Греции в собственной квартире была убита 56-летняя эмигрантка из Грузии. Подозреваемый скрылся с места происшествия, однако полиция нашла его по горячим следам. Позже стало известно, что задержанный по этому делу 48-летний мужчина повесился в изоляторе.
На теле убитой были обнаружены кровоподтеки и ранения, нанесенные острым предметом. Соседи рассказывают, что в день трагедии из квартиры доносились крики и звуки побоев, женщина умоляла мужчину не убивать ее. По словам соседей, это был не первый случай: мужчина, у которого были проблемы с алкоголем, и раньше бил ее.
Эмигрантка из Грузии жила в Греции в течение последних 12 лет и работала уборщицей.
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