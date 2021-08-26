https://sputnik-georgia.ru/20210826/zaklyuchenie-do-prigovora-obvinyaemykh-v-terrorizme-grazhdan-gruzii-otpravili-za-reshetku-258636761.html

Заключение до приговора: обвиняемых в терроризме граждан Грузии отправили за решетку

Заключение до приговора: обвиняемых в терроризме граждан Грузии отправили за решетку

Адвокаты требовали залога для обвиняемых, но судья посчитал доводы стороны обвинения более весомыми 26.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-26T15:15+0400

2021-08-26T15:15+0400

2021-08-26T15:15+0400

грузия

террористы

иг

суд

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Тбилисский городской суд отправил в предварительное заключение всех пятерых жителей Панкисского ущелья, обвиняемых в членстве в террористической организации "Исламское государство".Заседание проходило в закрытом режиме на основании ходатайства прокуратуры. Причиной закрытия заседаний стало рассмотрение материалов дела.Адвокаты требовали залога для обвиняемых, но судья Лаша Клдиашвили посчитал доводы стороны обвинения более весомыми.О задержании пяти жителей Панкисского ущелья стало известно 24 августа. По версии следствия, граждане Грузии вступили в ИГ* и планировали поехать в Сирию в террористический лагерь. В качестве доказательств СГБ Грузии обнародовала часть материалов, полученных в ходе расследования.Также следствие установило, что задержанные дали клятву и ее запись распространили среди лиц, связанных с террористами.Кроме того, установлено, что члены группы открыто показывали поддержку террористической организации и, проходя по улицам, систематически демонстрировали террористическую символику.Также в ходе расследования был выявлен и лидер группы, который открыто заявлял, что он представитель ИГ* в Грузии и "эмир Грузии".Члены группировки, по данным следствия, неоднократно устраивали конспиративные встречи и рассматривали процессы в Сирии и Ираке и планы на Грузию.Панкисское ущелье — высокогорный край региона Кахети, преимущественного населенный кистинцами – этническими чеченцами, а также выходцами из Чечни.Этот грузинский край не раз оказывался в центре внимания общественности. Эксперты утверждают, что в ряды террористической организации "Исламское государство"* записались и уехали в Сирию несколько десятков уроженцев Грузии из Панкисского ущелье.Самым известным из них был Тархан Батирашвили. США обещали 5 миллионов долларов за информацию, которая помогла бы выйти на его след. Батирашвили погиб в боях у города Шикрат в Ираке в начале июля 2016 года. Информацию о его гибели подтвердили и в Панкисском ущелье.* Террористическая организация, запрещенная в России и ряде других странПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210824/v-gruzii-zaderzhali-chlenov-ig--raskryty-detali-spetsoperatsii-v-pankisi-258551629.html

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грузия, террористы, иг, суд