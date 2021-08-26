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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210826/zapasy-preparata-ot-covid-19-sinopharm-zakanchivayutsya-v-gruzii-258684603.html
Запасы препарата от COVID-19 Sinopharm заканчиваются в Грузии
Запасы препарата от COVID-19 Sinopharm заканчиваются в Грузии
Регистрация на вторую дозу прививки Sinopharm продолжится в обычном режиме, а на первую дозу возобновится после восполнения запасов 26.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-26T22:41+0400
2021-08-26T23:34+0400
четвертая волна
грузия
вакцинация
коронавирус covid-19
ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. С 27 августа приостанавливается вакцинация от коронавируса первой дозой китайской вакцины Sinopharm из-за нехватки запасов, говорится в сообщении Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья.По данным центра, желающие не смогут сделать первую дозу на месте или забронировать себе прививку этим препаратом. Им предлагается привиться вакцинами Pfizer, AstraZeneca или Sinovac.Регистрация на вторую дозу прививки Sinopharm продолжится в обычном режиме. Регистрация на первую дозу этим препаратом продолжится после восполнения запасов. Напомним, что миллион доз Sinopharm были доставлены в Грузию 5 июля.На данный момент сделать вакцину в Грузии могут лица старше 16 лет. Для них доступна только вакцина Pfizer. Граждане старше 18 лет могут сделать выбор между вакцинами Sinovac, Pfizer. Вакцина AstraZeneca доступна только для лиц с 45 лет.По последним данным, в Грузии провели 1 038 292 прививки. Из них одной дозой вакцинированы 719 380 человек – это 25.2% населения, полностью двумя дозами вакцинированы 318 912 человек – это 11.2% населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210826/snizhenie-smertnosti-poka-ne-ozhidaetsya---neuteshitelnye-prognozy-minzdrava-gruzii-258674733.html
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грузия, вакцинация, коронавирус covid-19, ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году

Запасы препарата от COVID-19 Sinopharm заканчиваются в Грузии

22:41 26.08.2021 (обновлено: 23:34 26.08.2021)
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© photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of AjaraЭпидемия коронавируса - вакцинация населения в Аджарии
Эпидемия коронавируса - вакцинация населения в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2021
© photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
Регистрация на вторую дозу прививки Sinopharm продолжится в обычном режиме, а на первую дозу возобновится после восполнения запасов
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. С 27 августа приостанавливается вакцинация от коронавируса первой дозой китайской вакцины Sinopharm из-за нехватки запасов, говорится в сообщении Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья.
По данным центра, желающие не смогут сделать первую дозу на месте или забронировать себе прививку этим препаратом. Им предлагается привиться вакцинами Pfizer, AstraZeneca или Sinovac.
Регистрация на вторую дозу прививки Sinopharm продолжится в обычном режиме. Регистрация на первую дозу этим препаратом продолжится после восполнения запасов. Напомним, что миллион доз Sinopharm были доставлены в Грузию 5 июля.
Медицинские работники во временном госпитале COVID-19 - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2021
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Вчера, 17:45
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На данный момент сделать вакцину в Грузии могут лица старше 16 лет. Для них доступна только вакцина Pfizer. Граждане старше 18 лет могут сделать выбор между вакцинами Sinovac, Pfizer. Вакцина AstraZeneca доступна только для лиц с 45 лет.
По последним данным, в Грузии провели 1 038 292 прививки. Из них одной дозой вакцинированы 719 380 человек – это 25.2% населения, полностью двумя дозами вакцинированы 318 912 человек – это 11.2% населения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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