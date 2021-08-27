https://sputnik-georgia.ru/20210827/bdipch-prishlet-v-gruziyu-350-nablyudateley-za-mestnymi-vyborami-258686560.html
БДИПЧ пришлет в Грузию 350 наблюдателей за местными выборами
БДИПЧ пришлет в Грузию 350 наблюдателей за местными выборами
Миссия будет следить за активностью предвыборной кампании, ее финансированием, медиасредой, освещением кампании в СМИ и охватом населения 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T08:01+0400
2021-08-27T08:01+0400
2021-08-27T09:28+0400
местные выборы в грузии 2021
грузия
обсе
местные выборы
выборы в местные органы власти в грузии
бдипч/обсе
наблюдатели на выборах в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. В Грузию ко дню голосования на выборах в органы местной власти приедет 350 наблюдателей в рамках миссии БДИПЧ/ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека), заявил глава миссии Альберт Джонсон.Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло."Основная группа из 12 международных экспертов находится в Тбилиси, и тут будет наш временный офис на ближайшие семь недель. 2 сентября также приедут 30 долгосрочных наблюдателей, которые будут размещены по всей стране и будут следить за предвыборными процессами на региональном уровне. За несколько дней до дня голосования прибудут 350 наблюдателей, которые будут следить за процессом голосования и подсчета голосов по всей стране", - заявил Джонсон журналистам.По его словам, миссия будет следить за активностью предвыборной кампании, ее финансированием, медиасредой, освещением кампании в СМИ и охватом населения. Кроме того в компетенцию миссии будет входить юридическая сторона выборов и рассмотрение споров.Представители миссии проведут встречи с высокопоставленными представителями различных учреждений страны, партиями и НПО а после дадут оценку предвыборной кампании. После дня голосования наблюдатели также представят свой отчет, который определит, насколько были серьезны нарушения на выборах и будут ли результаты признаны международным сообществом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210825/vybory-v-gruzii-2021-bolee-polsotni-organizatsiy-budut-nablyudat-za-vyborami-258570264.html
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грузия, обсе, местные выборы, выборы в местные органы власти в грузии, бдипч/обсе, наблюдатели на выборах в грузии 2021
БДИПЧ пришлет в Грузию 350 наблюдателей за местными выборами
08:01 27.08.2021 (обновлено: 09:28 27.08.2021)
Миссия будет следить за активностью предвыборной кампании, ее финансированием, медиасредой, освещением кампании в СМИ и охватом населения
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. В Грузию ко дню голосования на выборах в органы местной власти приедет 350 наблюдателей в рамках миссии БДИПЧ/ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека), заявил глава миссии Альберт Джонсон.
Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
"Основная группа из 12 международных экспертов находится в Тбилиси, и тут будет наш временный офис на ближайшие семь недель. 2 сентября также приедут 30 долгосрочных наблюдателей, которые будут размещены по всей стране и будут следить за предвыборными процессами на региональном уровне. За несколько дней до дня голосования прибудут 350 наблюдателей, которые будут следить за процессом голосования и подсчета голосов по всей стране", - заявил Джонсон журналистам.
По его словам, миссия будет следить за активностью предвыборной кампании, ее финансированием, медиасредой, освещением кампании в СМИ и охватом населения. Кроме того в компетенцию миссии будет входить юридическая сторона выборов и рассмотрение споров.
Представители миссии проведут встречи с высокопоставленными представителями различных учреждений страны, партиями и НПО а после дадут оценку предвыборной кампании. После дня голосования наблюдатели также представят свой отчет, который определит, насколько были серьезны нарушения на выборах и будут ли результаты признаны международным сообществом.
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