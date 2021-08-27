https://sputnik-georgia.ru/20210827/byvshiy-predsedatel-natsdvizheniya-grigol-vashadze-prisoedinilsya-k-partii-odnofamiltsa-258719312.html

Бывший председатель "Нацдвижения" Григол Вашадзе присоединился к партии однофамильца

Бывший председатель "Нацдвижения" Григол Вашадзе присоединился к партии однофамильца

Когда Григол Вашадзе баллотировался на президентских выборах в 2018 году, Георгий Вашадзе руководил его избирательным штабом 27.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-27T22:49+0400

2021-08-27T22:49+0400

2021-08-27T23:03+0400

местные выборы в грузии 2021

политика грузии

местные выборы

политика

георгий вашадзе

григол вашадзе

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Бывший председатель "Единого национального движения" Григол Вашадзе присоединился к "Третьей силе", созданной на платформе партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе."Третья сила" - новое объединение, идущее под номер 1 на выборы. По предварительной информации, под этим названием объединятся партии "Стратегия Агмашенебели", "Реформер", "Республиканская партия Грузии" и "Свободные демократы".И Григол Вашадзе, и Георгий Вашадзе бывшие члены самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Когда Григол Вашадзе баллотировался на президентских выборах в 2018 году, Георгий Вашадзе руководил его избирательным штабом.Теперь Григол Вашадзе входит вместе с Георгием Вашадзе в одну парламентскую фракцию.Презентация "Третьей силы" пройдет 30 августа. Уже 1 сентября объединение назовет своих кандидатов в мэры.Выборы в Грузии пройдут 2 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210827/novoe-issledovanie-gruzinskoy-mechty--chto-pokazal-predvybornyy-opros-v-tbilisi-258714183.html

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политика грузии, местные выборы, политика, георгий вашадзе, григол вашадзе