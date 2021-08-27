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Местные выборы в Грузии 2021
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Бывший председатель "Нацдвижения" Григол Вашадзе присоединился к партии однофамильца
Бывший председатель "Нацдвижения" Григол Вашадзе присоединился к партии однофамильца
Когда Григол Вашадзе баллотировался на президентских выборах в 2018 году, Георгий Вашадзе руководил его избирательным штабом 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T22:49+0400
2021-08-27T23:03+0400
местные выборы в грузии 2021
политика грузии
местные выборы
политика
георгий вашадзе
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Бывший председатель "Единого национального движения" Григол Вашадзе присоединился к "Третьей силе", созданной на платформе партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе."Третья сила" - новое объединение, идущее под номер 1 на выборы. По предварительной информации, под этим названием объединятся партии "Стратегия Агмашенебели", "Реформер", "Республиканская партия Грузии" и "Свободные демократы".И Григол Вашадзе, и Георгий Вашадзе бывшие члены самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Когда Григол Вашадзе баллотировался на президентских выборах в 2018 году, Георгий Вашадзе руководил его избирательным штабом.Теперь Григол Вашадзе входит вместе с Георгием Вашадзе в одну парламентскую фракцию.Презентация "Третьей силы" пройдет 30 августа. Уже 1 сентября объединение назовет своих кандидатов в мэры.Выборы в Грузии пройдут 2 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210827/novoe-issledovanie-gruzinskoy-mechty--chto-pokazal-predvybornyy-opros-v-tbilisi-258714183.html
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политика грузии, местные выборы, политика, георгий вашадзе, григол вашадзе

Бывший председатель "Нацдвижения" Григол Вашадзе присоединился к партии однофамильца

22:49 27.08.2021 (обновлено: 23:03 27.08.2021)
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© Sputnik / Denis AslanovГригол Вашадзе и Георгий Вашадзе в избирательном штабе ждут итогов голосования
Григол Вашадзе и Георгий Вашадзе в избирательном штабе ждут итогов голосования - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
© Sputnik / Denis Aslanov
Когда Григол Вашадзе баллотировался на президентских выборах в 2018 году, Георгий Вашадзе руководил его избирательным штабом
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Бывший председатель "Единого национального движения" Григол Вашадзе присоединился к "Третьей силе", созданной на платформе партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе.
"Третья сила" - новое объединение, идущее под номер 1 на выборы. По предварительной информации, под этим названием объединятся партии "Стратегия Агмашенебели", "Реформер", "Республиканская партия Грузии" и "Свободные демократы".
"Когда главная цель и инструменты согласованы, то есть возможности для сотрудничества", - сказал Григол Вашадзе в эфире телеканала "Формула".
И Григол Вашадзе, и Георгий Вашадзе бывшие члены самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Когда Григол Вашадзе баллотировался на президентских выборах в 2018 году, Георгий Вашадзе руководил его избирательным штабом.
Тбилисское Сакребуло - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
Местные выборы в Грузии 2021
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Вчера, 19:25
733
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Теперь Григол Вашадзе входит вместе с Георгием Вашадзе в одну парламентскую фракцию.
Презентация "Третьей силы" пройдет 30 августа. Уже 1 сентября объединение назовет своих кандидатов в мэры.
Выборы в Грузии пройдут 2 октября.
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