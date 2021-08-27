https://sputnik-georgia.ru/20210827/novoe-issledovanie-gruzinskoy-mechty--chto-pokazal-predvybornyy-opros-v-tbilisi-258714183.html
Новое исследование "Грузинской мечты" : что показал предвыборный опрос в Тбилиси
Новое исследование "Грузинской мечты" : что показал предвыборный опрос в Тбилиси
Согласно опросу, проведенному по заказу правящей партии, только 4 политических субъекта преодолеют проходной барьер на выборах в сакребуло (госсовет) 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T19:25+0400
2021-08-27T19:25+0400
2021-08-27T19:42+0400
местные выборы в грузии 2021
грузия
местные выборы
выборы мэра тбилиси
политика грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1d/251304498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c0270de55f18a08bbc39be2fb2b4362.jpg
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обнародовала результаты партийного исследования общественного мнения в Тбилиси перед выборами в органы местной власти.С результатами исследования общественность ознакомил член "Грузинской мечты", депутат парламента Михаил Сарджвеладзе на специальном брифинге. Итоги опроса таковы:По словам Сарджвеладзе, в опросе приняли участие 2 958 респондентов в период с 21 по 25 августа. Погрешность опроса составляет +/-3%.Кроме этого, предварительные результаты гонки за кресло мэра Тбилиси, по результатам исследования "Грузинской мечты", выглядят так:В оппозиции этим результатам не верят. Согласно последнему опросу, представленному "Единым национальным движением", выборы выиграет оппозиция, а правящая партия не сможет набрать и 40%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210825/vnutrenniy-opros-oppozitsii-gruzinskaya-mechta-mozhet-proigrat-vybory-258609728.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1d/251304498_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_486e47e52ac47a7c40fed54a2610d6c7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, местные выборы, выборы мэра тбилиси, политика грузии
Новое исследование "Грузинской мечты" : что показал предвыборный опрос в Тбилиси
19:25 27.08.2021 (обновлено: 19:42 27.08.2021)
Согласно опросу, проведенному по заказу правящей партии, только 4 политических субъекта преодолеют проходной барьер на выборах в сакребуло (госсовет)
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обнародовала результаты партийного исследования общественного мнения в Тбилиси перед выборами в органы местной власти.
С результатами исследования общественность ознакомил член "Грузинской мечты", депутат парламента Михаил Сарджвеладзе на специальном брифинге. Итоги опроса таковы:
"Грузинская мечта" - 47,4%;
"Единое национальное движение" - 25,2%;
"Гирчи - больше свободы" – 4,9%;
"Альянс патриотов Грузии" – 1,9%;
"Европейская Грузия" -1,8%;
"Стратегия Агмашенебели" – 1,7%;
Лейбористская партия – 0,7%;
По словам Сарджвеладзе, в опросе приняли участие 2 958 респондентов в период с 21 по 25 августа. Погрешность опроса составляет +/-3%.
"Если выборы в сакребуло (горсобрание – ред.) закончатся такими результатами, только 4 политические партии преодолеют барьер, согласно представленным результатам, и 40 мест будут распределены следующим образом: "Грузинская мечта" – 22 места; "Национальное движение" - 12 мест; "Гирчи – больше свободы", "Для Грузии" и "Граждане" - по 2 мандата", - сказал Сарджвеладзе.
Кроме этого, предварительные результаты гонки за кресло мэра Тбилиси, по результатам исследования "Грузинской мечты", выглядят так:
Каха Каладзе ("Грузинская мечта – демократическая Грузия") – 60,1%
Ника Мелия ("Единое Национальное движение") - 29,2%.
Другие кандидаты – 10,7%.
В оппозиции этим результатам не верят. Согласно последнему опросу, представленному "Единым национальным движением", выборы выиграет оппозиция, а правящая партия не сможет набрать и 40%.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале