https://sputnik-georgia.ru/20210827/novoe-issledovanie-gruzinskoy-mechty--chto-pokazal-predvybornyy-opros-v-tbilisi-258714183.html

Новое исследование "Грузинской мечты" : что показал предвыборный опрос в Тбилиси

Новое исследование "Грузинской мечты" : что показал предвыборный опрос в Тбилиси

Согласно опросу, проведенному по заказу правящей партии, только 4 политических субъекта преодолеют проходной барьер на выборах в сакребуло (госсовет) 27.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-27T19:25+0400

2021-08-27T19:25+0400

2021-08-27T19:42+0400

местные выборы в грузии 2021

грузия

местные выборы

выборы мэра тбилиси

политика грузии

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обнародовала результаты партийного исследования общественного мнения в Тбилиси перед выборами в органы местной власти.С результатами исследования общественность ознакомил член "Грузинской мечты", депутат парламента Михаил Сарджвеладзе на специальном брифинге. Итоги опроса таковы:По словам Сарджвеладзе, в опросе приняли участие 2 958 респондентов в период с 21 по 25 августа. Погрешность опроса составляет +/-3%.Кроме этого, предварительные результаты гонки за кресло мэра Тбилиси, по результатам исследования "Грузинской мечты", выглядят так:В оппозиции этим результатам не верят. Согласно последнему опросу, представленному "Единым национальным движением", выборы выиграет оппозиция, а правящая партия не сможет набрать и 40%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210825/vnutrenniy-opros-oppozitsii-gruzinskaya-mechta-mozhet-proigrat-vybory-258609728.html

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