Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210827/ekaterina-varnava-priznalas-chto-ona-gruzinka---video-258680317.html
Екатерина Варнава призналась, что она грузинка - видео
Екатерина Варнава призналась, что она грузинка - видео
Поклонники артистки давно подозревали, что Варнава - грузинская фамилия, но сомнения все же были 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T10:08+0400
2021-08-27T10:08+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
екатерина варнава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23314/72/233147203_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6f5651b30b9aa4f748f6bd45ec73c15c.jpg
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава заявила, что у фамилии Варнава грузинские корни. Это признание артистка сделала в шоу Иды Галич "Есть вопросики"."Кто ты на национальности?" - такой вопрос задал 36-летней звезде Comedy Women один из зрителей передачи. "Самый задаваемый и частый вопрос: кавказец ли я по национальности? Чуть-чуть есть. Чуть-чуть мегрельской крови во мне есть. Больше украинской и русской. В частности, из Новосибирска, потому что мама у меня из Новосибирска. Папа у меня тоже такой нестабильный, что касается национальности. Но древо такое сложное, правда", - сказала артистка.На уточнение Иды, откуда все же фамилия Варнава, Екатерина ответила, что она грузинская. Екатерина Варнава родилась родилась 9 декабря 1984 года в Москве. Отец — Владимир Петрович Варнава — военный. Мать — Галина Степановна Варнава — врач-терапевт. У Екатерины есть два старших брата, Игорь и Алексей.С юности Катя долго и успешно играла в КВН. С первого выпуска в 2008 году участвовала в телевизионной передаче "Comedy Woman" в образе "секс-символа шоу", а также занималась постановкой хореографических номеров. Это шоу принесло актрисе огромную славу.Сейчас Екатерина Варнава активно снимается в кино, клипах и рекламе, а с недавних пор играет и в театре. Читайте также:
https://sputnik-georgia.ru/20210826/sluchilsya-vykidysh---varnava-o-nesostoyavshemsya-materinstve-258678093.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23314/72/233147203_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f592b4638775b7d0f9639f5d49ee20b1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
екатерина варнава

Екатерина Варнава призналась, что она грузинка - видео

10:08 27.08.2021
39
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкАктриса Екатерина Варнава
Актриса Екатерина Варнава - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
/
Перейти в фотобанк
Поклонники артистки давно подозревали, что Варнава - грузинская фамилия, но сомнения все же были
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава заявила, что у фамилии Варнава грузинские корни. Это признание артистка сделала в шоу Иды Галич "Есть вопросики".
"Кто ты на национальности?" - такой вопрос задал 36-летней звезде Comedy Women один из зрителей передачи.
"Самый задаваемый и частый вопрос: кавказец ли я по национальности? Чуть-чуть есть. Чуть-чуть мегрельской крови во мне есть. Больше украинской и русской. В частности, из Новосибирска, потому что мама у меня из Новосибирска. Папа у меня тоже такой нестабильный, что касается национальности. Но древо такое сложное, правда", - сказала артистка.
На уточнение Иды, откуда все же фамилия Варнава, Екатерина ответила, что она грузинская.
Премьера фильма Чернобыль - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2021
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
"Случился выкидыш" - Варнава о несостоявшемся материнстве
Вчера, 19:05
504
Екатерина Варнава родилась родилась 9 декабря 1984 года в Москве. Отец — Владимир Петрович Варнава — военный. Мать — Галина Степановна Варнава — врач-терапевт. У Екатерины есть два старших брата, Игорь и Алексей.
С юности Катя долго и успешно играла в КВН. С первого выпуска в 2008 году участвовала в телевизионной передаче "Comedy Woman" в образе "секс-символа шоу", а также занималась постановкой хореографических номеров. Это шоу принесло актрисе огромную славу.
Сейчас Екатерина Варнава активно снимается в кино, клипах и рекламе, а с недавних пор играет и в театре.
Читайте также:
Comedy woman выпустили ролик "Учим грузинский"
"Случился выкидыш" - Варнава о несостоявшемся материнстве
Море и хинкали: как звезды из Comedy Woman отдыхают в Грузии
010000
Архив
Новости
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
Аналитика
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:23ABBA возвращается? Легендарная группа выпустит новую музыку впервые почти за 40 лет
10:09Нападение на аэропорт в Кабуле: сотни раненых, десятки жертв - фото
10:08В Казахстане взорвался склад с боеприпасами – видео
09:20Курс лари на пятницу – 3,1288 GEL/$1
09:01Власти Грузии ожидают "беспрецедентный рост" экспорта сельхозпродукции
08:31Грузинское кино в Карловых Варах: на "Хрустальный глобус" претендуют три фильма
08:03Защита от COVID после "Спутника V": в Аргентине узнали подробности использования препарата
08:01БДИПЧ пришлет в Грузию 350 наблюдателей за местными выборами
07:43Взрывы в аэропорту Кабула: около 100 погибших, более 1300 ранены
07:30Байден готов направить дополнительные силы в Кабул
07:01Грузия планирует занять второе место в мире по экспорту фундука
00:23Еще один мощный взрыв прогремел вблизи аэропорта в Кабуле
ВчераКоронавирус в тюрьме – в пенитенциарном учреждении Гегути восемь инфицированных
ВчераЧто мы едим: из Турции в Грузию пытались ввезти 25 тонн зараженного картофеля
ВчераТребование ковид-карточки не является ущемлением прав человека - омбудсмен
ВчераРтвели 2021: принимать виноград от фермеров Грузии готовы до 80 компаний
ВчераЗапасы препарата от COVID-19 Sinopharm заканчиваются в Грузии
ВчераФутбольный клуб "Торпедо" Кутаиси выставят на продажу во второй раз
ВчераМорпехи США погибли при терактах у аэропорта Кабула - эвакуация под угрозой?
ВчераВакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона-Н" зарегистрирована в России