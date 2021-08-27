https://sputnik-georgia.ru/20210827/ekaterina-varnava-priznalas-chto-ona-gruzinka---video-258680317.html
Екатерина Варнава призналась, что она грузинка - видео
Екатерина Варнава призналась, что она грузинка - видео
Поклонники артистки давно подозревали, что Варнава - грузинская фамилия, но сомнения все же были 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T10:08+0400
2021-08-27T10:08+0400
2021-08-27T10:08+0400
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екатерина варнава
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава заявила, что у фамилии Варнава грузинские корни. Это признание артистка сделала в шоу Иды Галич "Есть вопросики"."Кто ты на национальности?" - такой вопрос задал 36-летней звезде Comedy Women один из зрителей передачи. "Самый задаваемый и частый вопрос: кавказец ли я по национальности? Чуть-чуть есть. Чуть-чуть мегрельской крови во мне есть. Больше украинской и русской. В частности, из Новосибирска, потому что мама у меня из Новосибирска. Папа у меня тоже такой нестабильный, что касается национальности. Но древо такое сложное, правда", - сказала артистка.На уточнение Иды, откуда все же фамилия Варнава, Екатерина ответила, что она грузинская. Екатерина Варнава родилась родилась 9 декабря 1984 года в Москве. Отец — Владимир Петрович Варнава — военный. Мать — Галина Степановна Варнава — врач-терапевт. У Екатерины есть два старших брата, Игорь и Алексей.С юности Катя долго и успешно играла в КВН. С первого выпуска в 2008 году участвовала в телевизионной передаче "Comedy Woman" в образе "секс-символа шоу", а также занималась постановкой хореографических номеров. Это шоу принесло актрисе огромную славу.Сейчас Екатерина Варнава активно снимается в кино, клипах и рекламе, а с недавних пор играет и в театре. Читайте также:
https://sputnik-georgia.ru/20210826/sluchilsya-vykidysh---varnava-o-nesostoyavshemsya-materinstve-258678093.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
екатерина варнава
Екатерина Варнава призналась, что она грузинка - видео
Поклонники артистки давно подозревали, что Варнава - грузинская фамилия, но сомнения все же были
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава заявила, что у фамилии Варнава грузинские корни. Это признание артистка сделала в шоу Иды Галич "Есть вопросики".
"Кто ты на национальности?" - такой вопрос задал 36-летней звезде Comedy Women один из зрителей передачи.
"Самый задаваемый и частый вопрос: кавказец ли я по национальности? Чуть-чуть есть. Чуть-чуть мегрельской крови во мне есть. Больше украинской и русской. В частности, из Новосибирска, потому что мама у меня из Новосибирска. Папа у меня тоже такой нестабильный, что касается национальности. Но древо такое сложное, правда", - сказала артистка.
На уточнение Иды, откуда все же фамилия Варнава, Екатерина ответила, что она грузинская.
Екатерина Варнава родилась родилась 9 декабря 1984 года в Москве. Отец — Владимир Петрович Варнава — военный. Мать — Галина Степановна Варнава — врач-терапевт. У Екатерины есть два старших брата, Игорь и Алексей.
С юности Катя долго и успешно играла в КВН. С первого выпуска в 2008 году участвовала в телевизионной передаче "Comedy Woman" в образе "секс-символа шоу", а также занималась постановкой хореографических номеров. Это шоу принесло актрисе огромную славу.
Сейчас Екатерина Варнава активно снимается в кино, клипах и рекламе, а с недавних пор играет и в театре.
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