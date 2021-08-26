https://sputnik-georgia.ru/20210826/sluchilsya-vykidysh---varnava-o-nesostoyavshemsya-materinstve-258678093.html

"Случился выкидыш" - Варнава о несостоявшемся материнстве

"Случился выкидыш" - Варнава о несостоявшемся материнстве

Материнство - больная тема для звезды Comedy Woman. Одна давно мечтает стать мамой, но пока это у Екатерины не получается 26.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-26T19:05+0400

2021-08-26T19:05+0400

2021-08-26T19:05+0400

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екатерина варнава

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Юмористка и ведущая Екатерина Варнава откровенно расссказала о своем несостояшемся материнстве - оказывается, артистка ждала малыша, но он так и не появился на свет.Как выяснилось, Екатерина потеряла ребенка на раннем сроке беременности. Об этом печальном событии Катя решилась рассказать лишь сейчас."У меня произошел выкидыш... Очень серьезно переживала это. Передо мной никогда не стоял выбор: делать аборт или нет. Я всегда хотела ребенка. Так случилось, что о своем положении узнала на третьем месяце, но было отщепление плода. В общем, произошло все очень сумбурно и быстро. А ведь я уже успела представить себя с животом, мамой... Я люблю, обожаю детей. Уверена, что все они классные, с ними интереснее, чем со взрослыми", — рассказала 36-летняя Варнава в шоу Иды Галич "Есть вопросики".В данное время Катя, которая может похвастаться карьерой комедийной актрисы и телеведущей, встречается с режиссером Александром Молочниковым. Молодые не торопятся идти в загс, зато не против стать родителями."Сейчас в моей жизни такой период — я пытаюсь стать мамой, но не получается. Очень верю в чудо", — призналась Варнава.К слову, вопрос о рождении ребенка очень часто задают звезде Comedy Woman. И это, по словам Варнава, ее крайне раздражает. "Был период, когда я это слышала каждый божий день. Это не просто разрывает мое личное пространство, в него плюют! Когда вы спрашиваете подобные вопросы у женщины, не родившей до 36 лет, то, скорее всего, у нее на это были какие-то причины. Может, она не хотела быть мамой. Возможно, у нее есть какие-то проблемы со здоровьем", — подчеркнула Варнава.Читайте также:

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екатерина варнава