https://sputnik-georgia.ru/20210827/eks-solist-gruppy-smyslovye-gallyutsinatsii-vladimir-burdin-vpal-v-komu-258718067.html
Экс-солист группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин впал в кому
Экс-солист группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин впал в кому
У больного крайне тяжелое состояние, повреждено 80% легких, он находится на ИВЛ 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T21:03+0400
2021-08-27T21:03+0400
2021-08-27T22:03+0400
шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Один из создателей группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин находится в больнице в коме, сообщается в официальной группе музыканта в соцсети "ВКонтакте"."Владимир Бурдин - в реанимации 14-й больницы города Екатеринбурга, в коме. Не теряем надежды, что выкарабкается", - говорится в сообщении.Брат музыканта Тимофей Бурдин написал в этой же группе "ВКонтакте", что у больного крайне тяжелое состояние, повреждено 80% легких, он находится на ИВЛ."Но что хуже, сильно поврежден мозг. Пока COVID-19 не подтвердили. Как мы поняли, еще не пришел тест. Но скорее, это он", - написал брат музыканта.Владимир Бурдин - поэт, музыкант. Родился 13 марта 1973 года. Живет в Екатеринбурге.Один из создателей группы "Смысловые галлюцинации". Его песни исполняют или исполняли группы "Пилот", "Смысловые галлюцинации" и другие.
https://sputnik-georgia.ru/20210807/Pevitsa-MakSim-polnostyu-prishla-v-sebya-posle-iskusstvennoy-komy-252529631.html
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шоу-бизнес
Экс-солист группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин впал в кому
21:03 27.08.2021 (обновлено: 22:03 27.08.2021)
У больного крайне тяжелое состояние, повреждено 80% легких, он находится на ИВЛ
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Один из создателей группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин находится в больнице в коме, сообщается в официальной группе музыканта в соцсети "ВКонтакте".
"Владимир Бурдин - в реанимации 14-й больницы города Екатеринбурга, в коме. Не теряем надежды, что выкарабкается", - говорится в сообщении
.
Брат музыканта Тимофей Бурдин написал в этой же группе "ВКонтакте", что у больного крайне тяжелое состояние, повреждено 80% легких, он находится на ИВЛ.
"Но что хуже, сильно поврежден мозг. Пока COVID-19 не подтвердили. Как мы поняли, еще не пришел тест. Но скорее, это он", - написал брат музыканта.
Владимир Бурдин - поэт, музыкант. Родился 13 марта 1973 года. Живет в Екатеринбурге.
Один из создателей группы "Смысловые галлюцинации". Его песни исполняют или исполняли группы "Пилот", "Смысловые галлюцинации" и другие.