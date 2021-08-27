https://sputnik-georgia.ru/20210827/eks-solist-gruppy-smyslovye-gallyutsinatsii-vladimir-burdin-vpal-v-komu-258718067.html

Экс-солист группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин впал в кому

Экс-солист группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин впал в кому

У больного крайне тяжелое состояние, повреждено 80% легких, он находится на ИВЛ 27.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-27T21:03+0400

2021-08-27T21:03+0400

2021-08-27T22:03+0400

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1b/258718027_865:778:2143:1497_1920x0_80_0_0_bfb8aa1b38502faedfd987ab5c5f0729.jpg

ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Один из создателей группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин находится в больнице в коме, сообщается в официальной группе музыканта в соцсети "ВКонтакте"."Владимир Бурдин - в реанимации 14-й больницы города Екатеринбурга, в коме. Не теряем надежды, что выкарабкается", - говорится в сообщении.Брат музыканта Тимофей Бурдин написал в этой же группе "ВКонтакте", что у больного крайне тяжелое состояние, повреждено 80% легких, он находится на ИВЛ."Но что хуже, сильно поврежден мозг. Пока COVID-19 не подтвердили. Как мы поняли, еще не пришел тест. Но скорее, это он", - написал брат музыканта.Владимир Бурдин - поэт, музыкант. Родился 13 марта 1973 года. Живет в Екатеринбурге.Один из создателей группы "Смысловые галлюцинации". Его песни исполняют или исполняли группы "Пилот", "Смысловые галлюцинации" и другие.

https://sputnik-georgia.ru/20210807/Pevitsa-MakSim-polnostyu-prishla-v-sebya-posle-iskusstvennoy-komy-252529631.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шоу-бизнес