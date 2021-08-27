https://sputnik-georgia.ru/20210827/epidemiologi-gruzii-ne-isklyuchayut-nachala-ucheby-v-distantsionnom-formate-258711757.html

Эпидемиологи Грузии не исключают начала учебы в дистанционном формате

Эпидемиологи Грузии не исключают начала учебы в дистанционном формате

Для начала учебного года в очном формате в стране слишком тяжелое эпидемиологичекое положение, считают медики 27.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-27T18:18+0400

2021-08-27T18:18+0400

2021-08-27T18:37+0400

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Учебный процесс в Грузии, предположительно, начнется в дистанционном режиме, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе."Думаю, что министерство образования рассматривает этот фон и учеба начнется дистанционно. Рекомендацией центра по контролю заболеваний является то, что пока показатель положительности не опустится ниже 4%, а сегодня у нас 9.43%, и пока 80% педагогов, профессоров и персонала администрации не будут вакцинированы, в школах и университетах не будет безопасной среды", - сказал Гамкрелидзе.Что же касается вузов, то, по мнению Гамкрелидзе, недостаточно, чтобы были вакцинированы только профессоры и педагоги, студенты также должны быть привиты."У нас 150 тысяч студентов. "Дельта" очень быстро распространяется среди молодых, этим штаммом можно легко заразиться, поэтому желательно, чтобы к началу учебы все университеты и школы были безопасными", - подчеркнул Гамкрелидзе.Учебный процесс в школах Грузии возобновляется 15 сентября. На данный момент, по информации министерства образования и науки, 40% школьных педагогов в стране уже сделали вакцину против коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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грузия, школы, коронавирус covid-19, ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году, общество