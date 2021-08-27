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Еще один мощный взрыв прогремел вблизи аэропорта в Кабуле
Еще один мощный взрыв прогремел вблизи аэропорта в Кабуле
Взрыв произошел примерно в трех-четырех километрах от столичного аэропорта, заявляют очевидцы 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T00:23+0400
2021-08-27T00:23+0400
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Еще один мощный взрыв прогремел в Кабуле, сообщает телеканал 1TV.Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них – неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. По данным СМИ, при взрывах погибли более 60 человек, свыше 150 пострадали.Взрыв произошел примерно в трех-четырех километрах от столичного аэропорта, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев.Ранее в Пентагоне, что жертвами взрывов около аэропорта в Кабуле стали 12 американских военных.Помимо этого, погибло около 60 афганцев, пострадали более 150 человек.В американском военном ведомстве уверены, что за терактами стоит ИГ*. США готовятся к новым атакам в этом районе.
https://sputnik-georgia.ru/20210826/morpekhi-ssha-pogibli-pri-teraktakh-u-aeroporta-kabula---evakuatsiya-pod-ugrozoy-258683396.html
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пентагон, теракт, афганистан, кабул
Еще один мощный взрыв прогремел вблизи аэропорта в Кабуле
00:23 27.08.2021 (обновлено: 00:33 27.08.2021)
Взрыв произошел примерно в трех-четырех километрах от столичного аэропорта, заявляют очевидцы
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Еще один мощный взрыв прогремел в Кабуле, сообщает телеканал 1TV.
Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них – неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. По данным СМИ, при взрывах погибли более 60 человек, свыше 150 пострадали.
Взрыв произошел примерно в трех-четырех километрах от столичного аэропорта, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев.
Ранее в Пентагоне, что жертвами взрывов около аэропорта в Кабуле стали 12 американских военных.
Помимо этого, погибло около 60 афганцев, пострадали более 150 человек.
В американском военном ведомстве уверены, что за терактами стоит ИГ*. США готовятся к новым атакам в этом районе.