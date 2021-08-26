https://sputnik-georgia.ru/20210826/morpekhi-ssha-pogibli-pri-teraktakh-u-aeroporta-kabula---evakuatsiya-pod-ugrozoy-258683396.html

Морпехи США погибли при терактах у аэропорта Кабула - эвакуация под угрозой?

Морпехи США погибли при терактах у аэропорта Кабула - эвакуация под угрозой?

Продолжение эвакуации из Афганистана авиацией связано с огромным риском, заявила канцлер Германии 26.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-26T21:39+0400

2021-08-26T21:39+0400

2021-08-26T22:05+0400

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борис джонсон

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Четверо американских военных погибли в результате атаки снаружи аэропорта Кабула, сообщает корреспондент Wall Street Journal.Корреспондент ссылается на представителей властей США, знакомых с озвученной на брифинге информацией.Как рассказал ранее источник РИА Новости в афганском Минздраве, всего погибли не менее 40 человек, свыше ста пострадали.Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.Продолжится ли эвакуация из аэропорта КабулаГермания продолжит переговоры с движением "Талибан"* об эвакуации граждан, которые не были вывезены из Афганистана, заявили журналистам в Берлине Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что, исходя из событий сегодняшнего вечера в Кабуле, ситуация связана с большим риском для работы воздушного моста. Еще более категорична министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая считает, что что продолжение операции по эвакуации невозможно."Атаки, которые мы видели сегодня вечером, о которых я предупреждала в последние дни и сегодня утром, четко указали на то, что продление операции в Кабуле было невозможно. Уровень безопасности на месте сделал это невозможным", - заявила Крамп-Карренбауэр журналистам.Но премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что британские военные, несмотря на взрывы у аэропорта Кабула, продолжат операцию по эвакуации британских граждан и афганцев, которые помогали им."Я хочу отметить, что мы постоянно находились под террористической угрозой. Мы были готовы к этому. Я хочу подчеркнуть, что мы продолжим свою операцию", - сказал Джонсон после завершения экстренной встречи кабинета министров в связи с нападениями в Кабуле.

https://sputnik-georgia.ru/20210826/258680837.html

https://sputnik-georgia.ru/20210826/my-ne-mogli-otkazat--pervyy-kommentariy-premera-gruzii-po-bezhentsam-iz-afganistana-258673436.html

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сша, германия, ангела меркель, теракт, афганистан, кабул, борис джонсон