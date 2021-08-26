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https://sputnik-georgia.ru/20210826/morpekhi-ssha-pogibli-pri-teraktakh-u-aeroporta-kabula---evakuatsiya-pod-ugrozoy-258683396.html
Морпехи США погибли при терактах у аэропорта Кабула - эвакуация под угрозой?
Морпехи США погибли при терактах у аэропорта Кабула - эвакуация под угрозой?
Продолжение эвакуации из Афганистана авиацией связано с огромным риском, заявила канцлер Германии 26.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-26T21:39+0400
2021-08-26T22:05+0400
сша
германия
ангела меркель
теракт
афганистан
кабул
борис джонсон
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Четверо американских военных погибли в результате атаки снаружи аэропорта Кабула, сообщает корреспондент Wall Street Journal.Корреспондент ссылается на представителей властей США, знакомых с озвученной на брифинге информацией.Как рассказал ранее источник РИА Новости в афганском Минздраве, всего погибли не менее 40 человек, свыше ста пострадали.Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.Продолжится ли эвакуация из аэропорта КабулаГермания продолжит переговоры с движением "Талибан"* об эвакуации граждан, которые не были вывезены из Афганистана, заявили журналистам в Берлине Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что, исходя из событий сегодняшнего вечера в Кабуле, ситуация связана с большим риском для работы воздушного моста. Еще более категорична министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая считает, что что продолжение операции по эвакуации невозможно."Атаки, которые мы видели сегодня вечером, о которых я предупреждала в последние дни и сегодня утром, четко указали на то, что продление операции в Кабуле было невозможно. Уровень безопасности на месте сделал это невозможным", - заявила Крамп-Карренбауэр журналистам.Но премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что британские военные, несмотря на взрывы у аэропорта Кабула, продолжат операцию по эвакуации британских граждан и афганцев, которые помогали им."Я хочу отметить, что мы постоянно находились под террористической угрозой. Мы были готовы к этому. Я хочу подчеркнуть, что мы продолжим свою операцию", - сказал Джонсон после завершения экстренной встречи кабинета министров в связи с нападениями в Кабуле.
https://sputnik-georgia.ru/20210826/258680837.html
https://sputnik-georgia.ru/20210826/my-ne-mogli-otkazat--pervyy-kommentariy-premera-gruzii-po-bezhentsam-iz-afganistana-258673436.html
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Морпехи США погибли при терактах у аэропорта Кабула - эвакуация под угрозой?

21:39 26.08.2021 (обновлено: 22:05 26.08.2021)
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© AFP / WAKIL KOHSARРаненые вследствие взрыва в аэропорту Кабула
Раненые вследствие взрыва в аэропорту Кабула - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2021
© AFP / WAKIL KOHSAR
Продолжение эвакуации из Афганистана авиацией связано с огромным риском, заявила канцлер Германии
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Четверо американских военных погибли в результате атаки снаружи аэропорта Кабула, сообщает корреспондент Wall Street Journal.
"Посол США в Кабуле сообщил персоналу, что четверо американских морпехов убиты в результате взрыва, трое ранены", - говорится в сообщении журналиста в Twitter.
Корреспондент ссылается на представителей властей США, знакомых с озвученной на брифинге информацией.
Как рассказал ранее источник РИА Новости в афганском Минздраве, всего погибли не менее 40 человек, свыше ста пострадали.
Раненые вследствие взрыва в аэропорту Кабула - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2021
Второй взрыв прогремел у аэропорта Кабула - есть погибшие и раненые
19:59
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Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.

Продолжится ли эвакуация из аэропорта Кабула

Германия продолжит переговоры с движением "Талибан"* об эвакуации граждан, которые не были вывезены из Афганистана, заявили журналистам в Берлине
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что, исходя из событий сегодняшнего вечера в Кабуле, ситуация связана с большим риском для работы воздушного моста.

Мы знаем, что временное окно закрывается, десять тысяч человек могли быть вывезены в безопасный регион. Но я хочу подчеркнуть, что тех, кто не был вывезен при помощи воздушного моста, мы не забудем, мы будем дальше прилагать усилия для их эвакуации

Ангела Меркель
Канцлер Германии
Еще более категорична министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая считает, что что продолжение операции по эвакуации невозможно.
"Атаки, которые мы видели сегодня вечером, о которых я предупреждала в последние дни и сегодня утром, четко указали на то, что продление операции в Кабуле было невозможно. Уровень безопасности на месте сделал это невозможным", - заявила Крамп-Карренбауэр журналистам.
Эвакуация беженцев из Афганистана, Кабул - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2021
"Мы не могли отказать" – первый комментарий премьера Грузии по беженцам из Афганистана
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Но премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что британские военные, несмотря на взрывы у аэропорта Кабула, продолжат операцию по эвакуации британских граждан и афганцев, которые помогали им.
"Я хочу отметить, что мы постоянно находились под террористической угрозой. Мы были готовы к этому. Я хочу подчеркнуть, что мы продолжим свою операцию", - сказал Джонсон после завершения экстренной встречи кабинета министров в связи с нападениями в Кабуле.
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